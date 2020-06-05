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Et Yemeği Tarifleri
Fotoğraf: Alamy
Haber Giriş: 05.06.2020 - 19:35,Son Güncelleme:

Zade kebabı tarifi

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Zade kebabı tarifi
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Tadan herkesin çok beğeneceği nefis bir tarifimiz var. Et ile sebzeleri bir tabakta buluşturan Zade kebabı, tüm lezzeti ve doyuruculuğuyla sofranızın yıldızı olacak. Bu enfes lezzetin akşam yemeğinde size eşlik etmesini isterseniz, malzeme listesi ve tarifi hemen aşağıda. Şimdiden afiyet olsun ve kolay gelsin...

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 60+ dk

Yapımı için malzemeler

  • 3 adet patlıcan uzun patlıcan
  • 300 gram et
  • 1 adet domates
  • 1 adet soğan
  • 2 adet patates
  • 2 adet yeşil biber
  • 2 veya 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • Rendelenmiş kaşar peyniri
  • Karabiber
  • Tuz

Zade kebabı tarifi Nasıl yapılır?

Eti kuşbaşı olacak şekilde doğrayın.

Daha sonra bir tavada kavurun. Üzerini geçecek kadar su ilave edin.

Etler suyunu çekip yumuşayana kadar pişirin.

Patlıcanları alaca soyup dilimleyin.

Patatesi de soyduktan sonra küp küp doğrayın.

Biber, soğan, domates ve sarımsağı da ince bir şekilde doğrayın.

Patlıcan ve patatesleri kızartıp bir tabağa alın.

Et pişince üzerine zeytinyağı, soğan, biber, sarımsak, domates ve salçayı ekleyin ve suyunu çekene kadar pişirin.

Hazırladığınız etli harca tuz, karabiber ve kızarmış patatesleri de ilave edip karıştırın.

Daha sonra harcı ocaktan alıp birkaç dakika dinlendirin.

Diğer bir yandan da patlıcanları, uçları dışarı sarkacak şekilde küçük güveç kaplarına çapraz şekilde dizin.

Ortasına hazırladığınız etli harcı yerleştirin ve kenardan sarkan patlıcan ile de üzerini kapatın.

En son rendelenmiş kaşar peyniri yemeğinizin üzerine serpip fırına verin.

Peynirler eriyip kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun...

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