Yeşil mercimek nasıl haşlanır? Yeşil mercimek haşlarken dağılmaması için ne yapılır?

Yeşil mercimek protein değeri oldukça yüksek olan bir besindir. Bağışıklık sistemini de güçlendiren yeşil mercimek haşlanmalıdır. Yeşil mercimek haşlanırken tuz miktarı iyi ayarlanmalıdır.

Yeşil Mercimek Nasıl Haşlanır?

Yeşil mercimek özellikle kış aylarında yoğun olarak tüketilmektedir. Zengin bir lif kaynağı olan yeşil mercimek haşlanarak tüketilir. Yeşil mercimek bakliyatının yemeğinin yanı sıra salatası ve çorbası da yapılabilir. Yeşil mercimeği haşlamak için öncelikle derin bir tencereye istenilen ölçüde yeşil mercimek konulur. Üzerine ise 3 parmak geçecek kadar su eklenir. Yeşil mercimek ise yaklaşık yarım saat kadar haşlanır.

Haşlanan yeşil mercimeğin suyu süzgeç yardımı ile iyice süzülür. Yeşil mercimek yemeği ve çorbası yapılırken yeşil mercimeğin iyice haşlanması gerekir. Salata ve benzeri yemeklere konulacak yeşil mercimek dişe gelmelidir.

Yeşil Mercimek Haşlarken Dağılmaması İçin Ne Yapılır?

Yemeklerin sevilen bakliyatlarından birisi olan yeşil mercimek pişirilirken bazı detaylara çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Öncelikle yeşil mercimekler pişirilmeden önce iyice ayıklanmalıdır. Sonrasında ise yeşil mercimek pişirilmeden önce yaklaşık 2 saat soğuk su içerisinde bekletilmelidir. Yeşil mercimeği ıslatmak pişme süresini de kısaltacaktır.

Yeşil mercimeklerin dağılmaması için tuz, sirke ve ya limon tencereye konulabilir. Yeşil mercimeklerin dağılmaması için mercimek bir süre pişirildikten sonra limon suyu ve tuz eklenebilir. Tuz, limon suyu ve sirke yeşil mercimeklerin dağılmasını önleyecektir.

Yeşil Mercimek Pişirmek İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

Yeşil mercimek pişirilirken bilinmesi gereken bazı detaylar bulunmaktadır. Yeşil mercimeklerin dağılmaması için haşlama suyu içerisine tuz, sirke ve ya limon suyu konulabilir. Bunun yanı sıra yeşil mercimek, kırmızı ve sarı mercimeğe göre daha geç pişmektedir. Yeşil mercimek yaklaşık 45 dakikada pişecektir. Yeşil mercimeklerin pişip pişmediğinin kontrol edilmesi için bir iki tane alınarak tadına bakılmalıdır. Yeşil mercimek dişe gelecek kıvamda ama yumuşamış olmalıdır. Yeşil mercimek çok fazla su çekebilir. Yeşil mercimeklerin dibe tutmaması için suyu mutlaka arttırılmalıdır. Yeşil mercimek haşlandıktan sonra siyah suyu da süzülmelidir.

Yeşil Mercimek Faydaları Nelerdir?

Yeşil mercimeğin birbirinden çok faydası bulunmaktadır. Zengin bir protein yapısı olan yeşil mercimek bazı hastalıklara da iyi gelmektedir. Kas gelişimini destekleyen yeşil mercimek kasların güçlenmesine yardımcı olacaktır. Yeşil mercimek organların da düzenli bir şekilde çalışmasını sağlar. Ayrıca yeşil mercimek organlarda oluşan hasarı da kısa bir sürede onarabilir. Günümüzde çok fazla görülen şeker hastalığı tedavisinde yeşil mercimek de önemli bir yere sahiptir. Düzenli yeşil mercimek tüketimi şeker hastalığının da önüne geçecektir.

Diyabet hastalığında beslenme çok önem taşır. En fazla tüketilen bakliyatlar arasında yer alan yeşil mercimek vücuttaki kötü kolesterolü de düşürmektedir. Kalp sağlığının korunmasında da yeşil mercimek çok önemli bir yere sahiptir. Yeşil mercimek yüksek oranda magnezyum içerdiği için kalp sağlığına da iyi gelir. Bunun yanı sıra yeşil mercimek yüksek miktarda lif ve protein içermektedir.

Yeşil mercimek faydaları saymakla bitmez. Yeşil mercimek pek çok yemekte rahatlıkla kullanılabilir. Günümüzde yeşil mercimek yemeği çok sık tüketilmektedir. Ayrıca yeşil mercimek salatalara da eklenebilir. Salataya konulan yeşil mercimek besin değeri sağlamaktadır. Yeşil mercimek çorbası da özellikle şeker hastaları tarafından rahat bir şekilde tüketilebilir. Yeşil mercimek doğru şekilde pişirilmelidir.