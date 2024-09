Tatlı tuzlu ekşi bir lezzet bombası: Mürdüm erikli lokum et

Haberin Devamı

Gülgiller familyasına ait bir meyve olan mürdüm eriği de bu meyvelerin arasında kendine sıklıkla yer buluyor. Anavatanı Anadolu toprakları olan mürdüm eriği, ülkemizdeki kurak bölgeler hariç her yerde yetişiyor. Genellikle tatlı yapımında kullanılan bu meyve, mükemmel sosların yapımına olanak sağladığı gibi et yemekleriyle de nefis bir uyum yakalıyor. Bu da onu mutfakta çok yönlü bir malzeme yapıyor. Ayrıca, taze olarak içeceklerde de kullanılabiliyor.



Mürdüm eriğinin yemeklerde başrol olmasının en önemli sebeplerinin başında, sağlık açısından insan vücuduna birçok fayda sağlayan besin değerleri içermesi geliyor. Bu küçük ama güçlü meyve, antioksidanlar, vitaminler ve lif açısından zengin bir içerik taşıyor. Antioksidanlar açısından zengin bir kaynakolan bu meyve, serbest radikallerle savaşarak hücresel hasarı azaltabiliyorken, yaşlanma belirtilerini azaltmaya da katkısağlıyor. A ve C vitamini içeriği ile de bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine destek oluyor. İyi bir lif kaynağı olan mürdüm eriği, sindirim sistemini düzenlerken, sindirim sağlığını da destekliyor. Ayrıca anti-inflamatuar özellikleriyle bilinen bu kıymetli meyve, vücuttaki iltihaplanma süreçlerini azaltarak çeşitli sağlık sorunlarına karşı koruyucu olabiliyor. Demir, çinko ve protein açısından oldukça zengin olan kırmızı etle buluştuğunda ise ortaya, besin değeri zengin bir öğün çıkıyor.



Birazdan paylaşacağım ve davet sofralarınızı taçlandıracak bu tarifin yapılışı da en az yemesi kadar keyifli oluyor. İşe,öncelikle etleri arkalı önlü mühürlemekle başlıyoruz. Daha sonra küp küp doğradığımız erikleri, havuçları, biberleri ve soğanı tavada soteliyoruz.

Baharatları ve tuzu ilave ederek karıştırdıktan sonra bu harcı üst üste iple diktiğimiz etlerin içine dolduruyoruz. Fırın kabına yerleştirdiğimiz etlerin üzerine kalan malzemeleri ve çekirdekleri de ekledikten sonra fırınlıyoruz. İşte bu kadar! O zaman malzemeleriniz hazırsa, özel ve kalabalık sofraların baş tacı olacak mürdüm erikli lokum et tarifi için kolları sıvıyoruz! İşte tarif…



Sorularınız, merak ettikleriniz ve diğer leziz tariflerime ulaşmak için beni Instagram’da @cheffyildiz hesabımdan takip edebilirsiniz.

Malzemeler

8 adet lokum et

2 yemek kaşığı tereyağı

4 adet mürdüm eriği

1 adet kuru soğan

2 adet küçük boy havuç

2 adet yeşil biber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

Yarım kase kabak çekirdeği

1 çay kaşığı tuz



Dikmek için;

Yorgan iğnesi ve ipi



Üzeri için

Zeytinyağı

Yeşil taze soğan



Yapılışı

. Derin bir tavaya tereyağını alıp kızdırın, ardından etleri ilave ederek arkalı önlü mühürleyin.

. Etler piştikten sonra ayrı bir kaba alıp bekletin.

. Erikleri küp küp doğrayın. Soğan, havuç ve biberi de küp küp doğradıktan sonra sırasıyla tavaya alarak soteleyin.

. Üzerine baharatları ve tuzu ilave ederek karıştırın. Sotelenen karışımı ocaktan alıp hafif soğuması için bekletin.

. Etleri üst üste alarak bir cep oluşturmak için alt tarafından iple dikin.

. Oluşturduğunuz ceplere hazırladığınız sostan alabildiği kadar ilave edin ve bir fırın kabına yerleştirin.

. Kalan malzemeleri ve çekirdekleri ekleyip üzerine hafif zeytinyağı gezdirin. Ardından önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında etlerin üzeri kızarana pişirin.

. Hazır olan yemeğin üzerine ince kıyılmış taze soğanları ilave ederek servis edin. Afiyet olsun.