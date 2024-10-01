MASTERCHEF KÜNEFE TARİFİ: Künefe nasıl yapılır, malzemeleri neler, hangi peynir kullanılır?
Künefe tarifi ve yapımı, MasterChef yarışması ile izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Farklı çeşitleri olsa da künefenin genel yapım yöntemi aynı. İçerisindeki peyniri ve yanında dondurmayla da tadına doyum olmuyor. Peki künefe nasıl yapılır, hangi peynir kullanılır? Eğer denemek isterseniz, künefe yapım aşamaları hemen aşağıda. Şimdiden afiyet olsun...
İşte künefe tarifi, malzemeleri ve yapılışı...
MASTERCHEF KÜNEFE TARİFİ MALZEMELERİ
250 gram tereyağı
200 gram tel kadayıf
300 gram dil peyniri
1 yemek kaşığı üzüm pekmezi
Şerbeti için:
4 su bardağı toz şeker
3 su bardağı su
Birkaç damla limon suyu
KÜNEFE NASIL YAPILIR, HANGİ PEYNİR KULLANILIR?
İlk olarak tatlınızın şerbetini hazırlayın. Toz şeker, su, limon suyu ve toz şekeri kaynatın ve soğumaya bırakın.
Tereyağını eritip, üzüm pekmeziyle karıştırın ve tepsiye yayın.
Kadayıfları eritilmiş tereyağına bulayın. Kadayıfın yarısını tepsiye yerleştirip, iyice bastırın.
Üzerine dil peynirini eşit miktarda yayın.
Kalan kadayıfı üzerine yayın ve iyice bastırın.
220 derece fırında kızarıncaya kadar pişirin.
Kadayıf sıcakken üzerine soğuk şerbeti dökün.
Vanilyalı dondurma ve toz Antep fıstığı ile süsleyip afiyetle yiyin.
Afiyet olsun...