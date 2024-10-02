MASTERCHEF ALİ NAZİK TARİFİ (ETLİ, KIYMALI) || Ali Nazik kebabı nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Patlıcan ve et ile yapılan bir ana yemek olan alinazik kıymalı ve etli olmak üzere farklı şekillerde hazırlanabiliyor. 16.yüzyıldan bu yana taşınmış en lezzetli, yapması da çok pratik lezzetlerden biri olan Ali nazik kebabı ile ağır ağır pişen kuşbaşı etler, sotelendikten sonra yoğurtla harmanlanan patlıcanla buluşuyor, tadına doyum olmuyor. Peki, Alinazik kebabı nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte, Kıymalı ve etli Alinazik tarifi ve yapımı...



ALİNAZİK KEBABI



• 3 yeşil sivri biber

• 1 Arnavut biberi

• 1 soğan

• 3 yemek kaşığı tereyağı

• 500 g kuşbaşı kuzu eti

• Yarım su bardağı

• iri çekilmiş ceviz

• Tuz

• Kırmızı pul biber

• Yoğurtlu patlıcan için

• 4 orta boy patlıcan

• 4-5 diş sarımsak

• 500 g yoğurt

• Yeşil sivri biber,

ALİNAZİK NASIL YAPILIR?



- Arnavut biberi ve soğanı ince kıyın. Tereyağını eritip kuşbaşı kuzu etlerini hafif sulu kalacak şekilde kavurun. Etlerin renkleri dönmeye başlayınca iri çekilmiş cevizi, soğanı ve biberleri ekleyin. Tuz ve kırmızı pul biberle tatlandırıp ocaktan alın.



- Közleyip kabuklarını soyduğunuz patlıcanları ince doğrayın. Ezdiğiniz sarımsakları yoğurda ekleyip hafif çırpın. Patlıcanları yoğurtlu karışıma ekleyip karıştırın. Yoğurtlu patlıcanı servis tabağına alın, üzerine kuzu etlerini yerleştirin. İri çekilmiş cevizle süsleyerek sıcak servis yapın.





KIYMALI ALİNAZİK



Malzemeler



• 1 kg patlıcan

• 4 diş sarımsak

• 50 ml süzme yoğurt

• 30 g tereyağı

• 900 g orta yağlı kıyma

• 1 tatlı kaşığı domates salçası

• Tuz

• Karabiber

• Kırmızı pul biber



Üzeri için



• Maydanoz



KIYMALI ALİNAZİK NASIL YAPILIR?



Patlıcanları yıkayın. Üzerlerini çatalla delip fırında ya da ocakta közleyin. Közlenen patlıcanların kabuklarını soyup ince doğrayın ve bir servis tabağına alın. Sarımsakları ezip süzme yoğurda ekleyin. Bizim Yağı bir sos tenceresinde eritin. Kıyma, salça ve ince doğradığınız biberleri ekleyin ve kıymanın rengi dönene kadar iyice kavurun. Tuz ve baharatlarla tatlandırın. Bir servis tabağına sırasıyla közleyip doğradığınız patlıcan, sarımsaklı yoğurt ve kıymalı harçtan koyup sıcak servis yapın.



Patlıcanları yıkayın. Üzerlerini çatalla delip fırında ya da ocakta közleyin. Közlenen patlıcanların kabuklarını soyup ince doğrayın ve bir servis tabağına alın. Sarımsakları ezip süzme yoğurda ekleyin. Bizim Yağı bir sos tenceresinde eritin. Kıyma, salça ve ince doğradığınız biberleri ekleyin ve kıymanın rengi dönene kadar iyice kavurun. Tuz ve baharatlarla tatlandırın. Bir servis tabağına sırasıyla közleyip doğradığınız patlıcan, sarımsaklı yoğurt ve kıymalı harçtan koyup sıcak servis yapın.