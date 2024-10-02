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Erik marmelatı tarifi ve yapımı: Erik marmelatı nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Erik marmelatı tarifi, kış hazırlıkları devam ederken araştırılıyor. Kahvaltılarda tercih edilen bu marmelatı kurabiye veya keklerinizde sos olarak kullanabilirsiniz. Mevsimin güzel meyveleriyle hazırlanan erik marmelatı sofralarınızı güzelleştirecek. Malzemeler hazırsa, erik marmelatı yapımı için mutfağa doğru alalım. Şimdiden afiyet olsun...
Erik marmelatı tarifi, yapımı ve malzeme listesi
ERİK MARMELATI TARİFİ VE MALZEMELERİ
1 kilogram mürdüm eriği
1 su bardağı su
500 gram şeker
Çeyrek limonun suyu
ERİK MARMELATI NASIL YAPILIR?
Erikleri güzelce yıkayıp ikiye bölün.
Daha sonra bir tencere alıp üzerine şekeri ilave edin.
Ardından 1 su bardağı sıcak suyunu da ekleyin ve kısık ateşte kaynatın.
Ocaktan alıp kevgirden geçirin ve cam kavanozlara doldurun.
Afiyet olsun...