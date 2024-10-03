Şimdi tam sırası... İşte erimeyen süs biber turşusu tarifi, malzemeleri ve yapımı!
Acı biber turşusu, yemeklerin en güzel eşlikçisi. Kuru fasulyeden dürüme pek çok lezzetin yanında sık sık tercih ediliyor. Eğer acıyı seviyorsanız, kendi turşunuzu kolayca hazırlayabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun...
İşte süs biberi tarifi, malzemeleri ve yapımı...
SÜS BİBER TURŞUSU MALZEMELERİ
1 kilogram süs biberi
6-7 diş sarımsak
Yarım demet dereotu
1 litre sirke
SÜS BİBERİ TURŞUSU NASIL YAPILIR?
Biberleri güzelce yıkayın ve delin.
Süs biberlerini kavanoza güzelce yerleştirin.
Aralarına dereotu ve sarımsak yerleştirin.
Sirkenin içine 1 çorba kaşığı tuz ilave ederek biberlerin üzerine dökün. Kavanozun ağzını sıkıca kapatın.
Turşunun üzerinde biriken beyaz köpükleri zaman zaman bir kaşıkla alıp atın.
Biberler sararınca turşunuzu tüketebilirsiniz.
Afiyet olsun...