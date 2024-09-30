MasterChef Yağlama Tarifi: Yağlama nasıl yapılır, malzemeleri neler? Kayseri yağlaması mayalı mı mayasız mı yapılır?

Kayseri yağlaması tarifi, malzemeleri ve yapım aşamaları...

MASTERCHEF YAĞLAMA TARİFİ MALZEMELERİ

Hamur için:

4 su bardağı un

Yarım paket yaş maya

Tuz

Su

Harcı için:

300 gram kıyma

2 adet kuru soğan

3 adet domates

1 yemek kaşığı salça

Yarım çay bardağı su

Sıvı yağ

Karabiber

Tuz

Üzeri için:

Sarımsaklı yoğurt

MASTERCHEF YAĞLAMA NASIL YAPILIR?

İlk olarak yağlamanın hamuru için Un, tuz ve mayayı bir kaba alın ve üzerine su ilave edip yoğurun.

Ardından 20 dakika mayalanması için bekletin.

Hamuru dinlendirdikten sonra küçük bezelere ayırın ve ince bir şekilde açın.

Açtığınız hamurları tavada pişirin.

Daha sonra kıymayı kavurun.

Soğanları da küçük küçük doğrayıp üzerine ilave edin.

Sıvı yağı da ekleyin.

Küp şeklinde doğranmış domatesi ve salçayı da ekleyerek pişirin.

Tuz, karabiber ve yarım çay bardağı su ekleyip bir süre daha pişirin

Pişen yufkaların arasına iç harcı ekledikten sonra kat kat koyun ve bir bıçak yardımı ile kesin.

Üzerine de sarımsaklı yoğurt ile servis edin.

Afiyet olsun...