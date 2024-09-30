MasterChef Yağlama Tarifi: Yağlama nasıl yapılır, malzemeleri neler? Kayseri yağlaması mayalı mı mayasız mı yapılır?
Kayseri yağlaması malzemeleri ve hamuru, MasterChef yarışması ile merak ediliyor. Yağlama, şebit denilen bazlama türü ekmeğin üzerine kıymalı ve yoğurtlu sosun eklenmesiyle hazırlanıyor. Pasta gibi görünümüyle tadına doyum olmuyor. Kayseri'nin bu meşhur lezzetini kendi mutfağınızda denemek isterseniz tarifi hemen aşağıda. Şimdiden afiyet olsun...
Kayseri yağlaması tarifi, malzemeleri ve yapım aşamaları...
MASTERCHEF YAĞLAMA TARİFİ MALZEMELERİ
Hamur için:
4 su bardağı un
Yarım paket yaş maya
Tuz
Su
Harcı için:
300 gram kıyma
2 adet kuru soğan
3 adet domates
1 yemek kaşığı salça
Yarım çay bardağı su
Sıvı yağ
Karabiber
Tuz
Üzeri için:
Sarımsaklı yoğurt
MASTERCHEF YAĞLAMA NASIL YAPILIR?
İlk olarak yağlamanın hamuru için Un, tuz ve mayayı bir kaba alın ve üzerine su ilave edip yoğurun.
Ardından 20 dakika mayalanması için bekletin.
Hamuru dinlendirdikten sonra küçük bezelere ayırın ve ince bir şekilde açın.
Açtığınız hamurları tavada pişirin.
Daha sonra kıymayı kavurun.
Soğanları da küçük küçük doğrayıp üzerine ilave edin.
Sıvı yağı da ekleyin.
Küp şeklinde doğranmış domatesi ve salçayı da ekleyerek pişirin.
Tuz, karabiber ve yarım çay bardağı su ekleyip bir süre daha pişirin
Pişen yufkaların arasına iç harcı ekledikten sonra kat kat koyun ve bir bıçak yardımı ile kesin.
Üzerine de sarımsaklı yoğurt ile servis edin.
Afiyet olsun...