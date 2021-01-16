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Yemek Kültürü
Kaynak: AA
Haber Giriş: 16.01.2021 - 16:11 | Son Güncelleme:

Siirt’in damak çatlatan lezzeti: Büryan kebabı

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Siirt’in damak çatlatan lezzeti: Büryan kebabı
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Siirt'te özel hazırlanan kuyularda pişirilen büryan kebabı, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hafta sonunu evlerinde geçiren vatandaşların sofralarını süslüyor.

Sütten kesilmiş kuzu etinden hazırlanan ve özel yöntemlerle kuyu şeklindeki tandırlarda pişirilen tescilli büryan kebabı, kısıtlamanın olduğu günlerde de tercih edilen lezzetlerin başında geliyor. Damak çatlatan lezzetiyle gün ağarmadan servis edilmesinden dolayı "uykudan feragat ettiren lezzet" olarak bilinen büryan kebabı, sipariş üzerine paket yapılarak evlere servis ediliyor. Büryan ustası Murat Kayaalp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Siirt mutfağının önemli lezzetlerinden büryan kebabının 3 metre derinliğinde ve 1 metre çapında kuyu şeklindeki tandırlara sarkıtılarak buharla pişirildiğini söyledi.

Siirt’in damak çatlatan lezzeti: Büryan kebabı

Salgın sürecinde daha çok tercih ediliyor

Lezzetinden taviz vermediklerini ve bunun için köy köy mezra mezra gezerek büryana elverişli kuzuları aldıklarını dile getiren Kayaalp, büryanı hazırlamak için gece saat 02.00'de işe koyulduklarını belirtti. Büryan yaklaşık 2 saat tandırdaki köz ateşte pişiriliyor, 05.00 sıralarında da servise hazır hale geliyor. Salgın sürecinde büryanın tercih edilen lezzetlerin başında geldiğini dile getiren Kayaalp, "Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle işletmelerde servis yapmadığımız için büryanı evlere paket olarak gönderiyoruz. Hafta sonu müşterilerimiz telefon açıyor ve siparişlerini evlerine yetiştiriyoruz." dedi.

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Koronavirüse karşı bağışıklığını güçlendirmek isteyenlerin favorisi oldu
Koronavirüse karşı bağışıklığını güçlendirmek isteyenlerin favorisi oldu

Siirt’in damak çatlatan lezzeti: Büryan kebabı

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Kuzu etinin yayladan sofraya uzanan serüveninde hiçbir katkı maddesi bulunmuyor. Bu nedenle büryan bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. "Siirt'te Kovid-19'a yakalanan çok sayıda hasta büryan istedi, biz de bu talepler doğrultusunda siparişleri gönderiyoruz. Daha önce işlerimiz nasılsa bu dönemde de aynı şekilde devam etti. Büryan her zaman ilgi gördü." diyen Kayaalp, Türkiye'nin her yerinden sipariş aldıklarını ifade etti.

 

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