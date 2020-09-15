Koronavirüse karşı bağışıklığını güçlendirmek isteyenlerin favorisi oldu

"İçindeki Büryan kebabımızdan önemli olan bir diğeri ise protein miktarı çok yüksek bunun yani termik etkisi yüksektir. Etimizde demir yüksek oranda bulunuyor. Demir eksikliği olanlar için çok faydalı bir besin kaynağıdır. Pandemi sürecindeyiz ve koronavirüste sağlıklı ve dengeli beslenmek çok önemli bu sebepten ötürü günlük alanında protein miktarınıza dikkat etmemiz gerekmektedir."