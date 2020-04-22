Ramazan tatlısı tarifi
İftar sonrası tatlı tüketimi oldukça yaygın bir alışkanlık ancak beslenme ve diyet uzmanları bunun yağlanmayı artırabileceğine dikkat çekiyor. Üstelik aşırı şeker tüketimi oruç süresince de hızla acıkmanıza neden oluyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir ramazan için unsuz şekersiz ve bol kuru yemişli bir tatlı tarifi hazırladı. Kek gibi görünen bu tatlıyı ramazan dışındaki zamanlarda da zevkle tüketeceksiniz. Afiyet olsun...
- Çiğ
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 200 gram hurma
- 1 tatlı kaşığı tarçın
- 2 gün kurusu
- Çeyrek yerli muz
- 100 gram kabuksuz iç badem
- 100 gram kabuksuz Antep fıstığı
- 2 adet kuru kayısı
- 10 adet kuru erik
- 1 tatlı kaşığı keçi boynuzu pekmezi
- 1 yemek kaşığı keçi boynuzu tozu
- 2 yemek kaşığı kakao
- 2 yemek kaşığı su
Ramazan tatlısı tarifi Nasıl yapılır?
Hurma, gün kurusu ve çiğ kuru yemişleri 15 dakika sıcak suda bekletin.
Kurutulmuş hurma ve diğer meyveleri, çekirdeklerini çıkardıktan sonra ılık suda yaklaşık yarım saat kadar bekletin.
Suyunu süzdürdüğünüz hurmaları küçük parçalar halinde doğrayıp mutfak robotuna alın.
Kabuksuz iç bademleri hurma parçalarıyla birlikte robotta toz haline gelene kadar çekin.
Hurma püresinin yoğunluğuna göre kıvamı ayarlamak için suyu ekleyin.
Suyunu süzdürdüğünüz kakao, keçi boynuzu tozu ve pekmezini katıp karıştırma işlemini robotta sürdürün.
Kabuksuz Antep fıstıklarını ayrı bir yerde iri parçalar halinde çekin ya da havanda dövün.
Tatlı harcına ekleyip bir kaşık yardımıyla karıştırın.
Geniş bir tepsi ya da kek kalıbının tabanını yağlı kağıt ile kaplayıp şekil vererek 3-4 saat dolapta dinlendirin.