Ramazan tatlısı tarifi

Hurma, gün kurusu ve çiğ kuru yemişleri 15 dakika sıcak suda bekletin.

Kurutulmuş hurma ve diğer meyveleri, çekirdeklerini çıkardıktan sonra ılık suda yaklaşık yarım saat kadar bekletin.

Suyunu süzdürdüğünüz hurmaları küçük parçalar halinde doğrayıp mutfak robotuna alın.

Kabuksuz iç bademleri hurma parçalarıyla birlikte robotta toz haline gelene kadar çekin.

Hurma püresinin yoğunluğuna göre kıvamı ayarlamak için suyu ekleyin.

Suyunu süzdürdüğünüz kakao, keçi boynuzu tozu ve pekmezini katıp karıştırma işlemini robotta sürdürün.

Kabuksuz Antep fıstıklarını ayrı bir yerde iri parçalar halinde çekin ya da havanda dövün.

Tatlı harcına ekleyip bir kaşık yardımıyla karıştırın.

Geniş bir tepsi ya da kek kalıbının tabanını yağlı kağıt ile kaplayıp şekil vererek 3-4 saat dolapta dinlendirin.