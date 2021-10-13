Maş fasulyesi nasıl haşlanır? Maş fasülyesi ıslatmadan pişer mi, kaç dakikada haşlanır?

Maş fasulyesi pişmesi oldukça kolay olan besleyici bir bakliyat olarak bilinmektedir. Doğu Anadolu'da yetişen maş fasulyesi geçmiş yıllardan itibaren sıklıkla kullanılmaktadır.

Maş Fasulyesi Nasıl Haşlanır?

Maş fasulyesi kolay pişirilen bir bakliyattır. Vitamin ve mineral açısından oldukça zengin olan maş fasulyesi magnezyum, fosfor ve potasyum zenginidir. Hücre yenileyici bir özelliğe sahip olan maş fasulyesi B vitamini de içermektedir. Maş fasulyesi haşlanarak pişirilir. Haşlanan maş fasulyesi salatalara da eklenebilir. Maş fasulyesi yıkandıktan sonra üzeri 3 ve ya 4 parmak geçene kadar su konulur. Maş fasulyesi orta ateşte yaklaşık 15 dakika haşlanır. Fasulye ise kaynadıktan sonra siyah suyu süzülerek kullanılır. Maş fasulyesi uygun bir şekilde haşlanır. Haşlanan maş fasulyesi de yemeklerde kullanılabilir.

Maş Fasulyesi Islatmadan Pişer mi?

Maş fasulyesinin pişirilmesi oldukça kolaydır. Maş fasulyesi istenildiğinde düdüklü tencerede pişirilebilir. Düdüklü tencerede kısa bir süre içinde maş fasulyesi pişerek hazır olacaktır. Ayrıca akşamdan ıslatılan maş fasulyesi daha hızlı bir şekilde pişecektir. Maş fasulyesi ıslanmadan da 10 ve ya 15 dakika arasında haşlanmaktadır. Maş fasulyesi isteğe bağlı olarak geceden ıslatılarak ve ya ıslatılmadan da pişirilebilir. Maş fasulyesi ile yapılacak yemek çeşidine göre kuru maş fasulyesi ıslatılmadan haşlanabilir. Maş fasulyesi ıslatılmadan 25 dakika kadar haşlanmaktadır. Maş fasulyesi akşamdan ıslatılacak ise musluk suyu da kullanılmalı.

Maş Fasulyesi Kaç Dakikada Haşlanır?

Maş fasulyesinin çeşidine ve miktarına bağlı olarak pişirme süresi farklılık gösterebilir. Yaklaşık 3 su bardağı kadar maş fasulyesi ortalama 40 dakika kadar haşlanabilir. Maş fasulyesi düdüklü tencerede pişirildiğinde ise 20 dakikada haşlanabilir. Haşlanan maş fasulyesi ile birlikte çorba, piyaz ve ya köfte hazırlanabilir. Maş fasulyesinin kullanım alanları oldukça geniştir. Maş fasulyesinin miktarına göre haşlama süresi farklılık göstermektedir.

Maş Fasulyesinin Faydaları Nelerdir?

Maş fasulyesinin birbirinden önemli faydaları bulunmaktadır. Maş fasulyesi düşük kalorilidir. Ay yağlı olan maş fasulyesi kolestrolü de düzenlemeye yarar. Antioksidan açısından zengin olan maş fasulyesi gluten de içermez. Anti-aging açısından zengin olan maş fasulyesinin sodyum oranı oldukça düşüktür. Vitamin ve mineral açısından zengin olan maş fasulyesi yüksek bir posa içeriğine de sahip olması ile bilinmektedir.

Protein ve çinko yetersizliği olan kişilerin düzenli olarak maş fasulyesi tüketmeleri gerekmektedir. Protein ve çinko oranı yüksek olan maş fasulyesi saç ve tırnakların güçlenmesine neden olur. Maş fasulyesi düzenli tüketildiği takdirde kolesterolün düşürülmesi de sağlanır. Maş fasulyesi kan şekerini de kontrol altında tutmaktadır. Bağırsak dostu olan maş fasulyesi boşaltım sisteminin temizlenmesini de sağlayacaktır. Ayrıca vücuttan toksin atılımını da sağlamaktadır.

Maş fasulyesi pek çok farklı yemek yapımında kullanılabilir. Maş fasulyesi gerektiğinde bezelye, börülce ve mercimek yerine de kullanılabilir. Maş fasulyesi ile salata ve piyaz yapılabilir. Ayrıca yöresel yemeklerin yanı sıra maş fasulyesi ile çorba da yapılabilir. İstenildiği takdirde damak zevkine göre maş fasulyesi ile sulu yemek yapılabilir. Maş fasulyesi haşlandıktan sonra biraz dinlendirilmelidir. Maş fasulyesi soğuduktan sonra salata ve ya piyazda kullanılabilir. Maş fasulyesi ile salata yapılırken sebzeler, soğan ve turşu aynı boyutlarda doğranmalıdır. Limon suyu ve baharatlar eklendikten sonra maş fasulyesi ile salata ve piyaz hazırlanmalı. Maş fasulyesi her zaman rahatlıkla tüketilebilir.