Masterchef sakızlı kebap tarifi: Sakızlı kebap nasıl yapılır, hangi yöreye ait, malzemeleri neler?

İşte sakızlı kebap malzemeleri, tarifi ve yapılış aşamaları...

MASTERCHEF SAKIZLI KEBAP TARİFİ MALZEMELERİ

1 kg kuzu kuşbaşı

1 adet kuru soğan

3 parça damla sakızı

3 diş sarımsak

1 çay bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı un

Tarçın

Karabiber

Tuz

Patates püresi için:

4-5 adet patates

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı süt

Rendelenmiş kaşar peyniri

MASTERCHEF SAKIZLI KEBAP NASIL YAPILIR?

Soğanı ufak ufak doğrayın.

Ardından etle beraber tencereye alıp kavurun.

Üzerine 1 çay bardağı sıcak su ekleyip pişirin.

Diğer taraftan damla sakızı ezin. Üzerine sarımsak ve tuzu da ekleyip ezerek harmanlayın.

Un ve suyu da bir kasede karıştırın ve damla sakızlı karışıma ekleyip güzelce karıştırın.

Etin üzerine de baharat ve tuzu ilave edin.

Patates püresi için patatesleri soyup tencereye alın.

Üzerini geçecek kadar su ilave edip yumuşayana kadar haşlayın.

Patatesler haşlanınca ezerek püre haline getirin.

Üzerine kaşar peyniri rendesi ve sütü de ekleyip iyice karıştırın.

Tabağa önce patates püresini ardından da sakızlı kebabı ekleyip servis yapın.

Afiyet olsun...