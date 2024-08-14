MasterChef muhlama tarifi: MasterChef muhlama nasıl yapılır, hangi yöreye ait, malzemeleri neler?
MasterChef muhlama tarifi, programın takipçileri tarafından merak konusu oldu. Karadeniz mutfağının meşhur lezzetlerinden muhlama, tereyağı ve uzayan peyniriyle kahvaltıların vazgeçilmezi. Genellikle kahvaltılarda tüketilen mıhlama Karadeniz haricinde büyük şehirlerde de sofralarda yer alıyor. Ancak özellikle Karadeniz'in organik malzemelerle yapıldığında tadı ayrı güzel oluyor. Peki MasterChef muhlama nasıl yapılır, malzemeleri neler?
İşte muhlama (mıhlama) malzemeleri, tarifi ve yapılış aşamaları...
MASTERCHEF MUHLAMA TARİFİ MALZEMELERİ
300 gram Trabzon veya çeçil peyniri
3 yemek kaşığı mısır unu
2 yemek kaşığı tereyağı
2 su bardağı su
MASTERCHEF MUHLAMA TARİFİ NASIL YAPILIR?
Tereyağını tavada eritin.
Köpürmeye başlayınca mısır ununu ilave edip kavurun.
Mısır unu renk alınca üzerine su ve tuzu da ekleyin
Kaynayan suda şişen mısır ununun üzerine tel Trabzon peynirini ilave edin.
Ara ara karıştırarak kısık ateşte pişirin.
Tereyağı üzerine çıktığında ocaktan alın.
Afiyet olsun...