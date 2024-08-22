Çıralı su içmek gerçekten sağlığa faydalı mı?

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ÇIRALI SU 'EN İYİ ARITMA CİHAZI' DİYE LANSE EDİLİYOR

Şimdilerde de bu eski gelenek damaca ve sürahilere çam çırası atarak suyu tüketme şekilde popüler oldu. Romatizma ağrılarına nefes darlığına, solunum yolu enfeksiyonuna, diyabete ve bunun gibi pek çok hastalığa iyi geldiğine inandıkları için suyun içine çam çırası atarak içen pek çok insan var.

Bazı hastalıklara iyi geldiğine, vücudu kimyasallardan temizlediğine inanıyorlar. Pek çok haber sitesinde de ‘en iyi su arıtma cihazı’ ya da ‘Doğanın bize sunduğu mucize su’ diye lanse ediliyor. İnsanlar kendi çıralı suyunu yapıyor ya da online alışveriş sitelerinden % 100 doğal ibareleri ile satılan çam çırası sularını satın alıyorlar.

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Peki, çıra suyunun gerçekten sağlığa etkisi var mı?

Suyun PH değerini etkiler mi?

Suyu temizler mi?

Tüketimi herhangi bir sağlık sorununa neden olur mu?

Kendine özgü tadı ve aroması olan sayısız faydası olduğuna inanılan çam çırası sularını İç Hastalıkları uzmanı Dr. Aytaç Karadağ ile mercek altına aldık.

Dr. Aytaç Karadağ, çam ağaçlarının sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda sundukları faydalarla da insanlara birçok şekilde katkıda bulunduğunu, bu nedenle doğanın sunduğu bu özel içecek olan çam çırası suyunun, sağlığımıza olan faydalarıyla dikkat çektiğini, özellikle son yıllarda alternatif tıpta yerini alan bu içeceğin, doğal bir şifa kaynağı olarak öne çıktığını söyledi ve çam çırasına dair önemli bilgiler verdi:

“Çam çırası, çam ağaçlarından elde edilen ve içerisinde yoğun miktarda reçine barındıran doğal bir üründür. Doğanın kendi süzgecinden geçmiş bu çıra, hem öğütülerek toz haline getirilebilir hem de belirli uzunluklarda çubuklar halinde kullanılabilir. Çam ağaçları, binlerce yıldır insanların yaşamlarında önemli bir yer tutmuştur. Bu ağaçlardan elde edilen çıra, özellikle sağlık alanındaki faydaları ile bilinir. Her yudumda sağlığımıza önemli katkılar sunarak hayatımıza ferahlık ve canlılık katmayı amaçlar.”

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Peki çıra suyunun iddia edildiği gibi faydaları var mı?

Çam çırası suyunun sağlığa birçok faydası bulunduğunu belirten Karadağ, bu faydaları tek tek nedenleri ile birlikte anlattı.

Şekeri düşürür; zayıflatır: İnsülin direnci, şeker hastalığı, kilo almaya yatkınlık, obezite son yıllarda salgın misali toplumumuzda çocukluk yaşlarında dahi görülmeye başlandı. Bu hasta gruplarında içine çam çırası konulmuş su metabolizmayı hızlandırarak aynı zamanda insülin direncini azaltıp kilo aldırıcı karbonhidratların hücreye girip yakılarak enerjiye çevrilmesini hızlandırır. Bu sayede kendimizi hem daha hafif hem de daha enerjik hissetmemize neden olur.

Romatizma ağrılarını azaltır: Antienflamatuar etkisiyle nedeniyle içine çıra konulmuş suyu içmek romatizmal ağrılarda hafifletici etkisiyle ağrı hissini azaltır.

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Antiseptik: Doğal olarak antiseptik etkinliğe sahip olan çam çırası, vücudumuzu mikroorganizmalara karşı koruma için adeta bir kalkan görevi görür. Bu nedenle çam çırasını içeceğimiz suya eklediğimizde suyun içinde hastalık yapıcı etkiye sahip bazı enfeksiyon ajanlarını öldürerek bizi potansiyel hastalıklara karşı koruyabilir.

Aromaterapi: Aromaterapi binlerce yıldan beri bitkilerle iyileştirmeyi amaçlayan fitoterapinin kabul gören bir alt koludur. Çam çırası hoş rayihası sayesinde eklendiği suyu daha kolay içilebilir hale getirdiği gibi; aromaterapotik uçucu yağlar sayesinde ruhsal bir dinginlik yaratabilir.

Bağışıklığı destekler: Çam çırasını içindeki fenolik bileşenler bazı bakteri ve mantar türlerine karşı antimikrobiyal etki göstererek enfeksiyon riskini azaltır.

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Stresi azaltır: Çam çıralı suyun sağlığa olan faydaları arasında bazı duygusal faydalar da bulunur. Enerji verici, canlandırıcı bir his verir. Çam bitkisi suyu aynı zamanda konsantrasyon kaybı ve hafıza kaybı yaşayan kişiler için de faydalıdır. Çam esansiyel suyuyla yapılan düzenli masaj zihinsel berraklığı sağlar.

Detoks: Çam çırası bedenimizde kronik hastalıklara yol açan toksin yükünüz azaltmaya yardımcı olur. Suyumuza çam çırası atarak içtiğimiz suyun antioksidan özelliğini artırarak hücrelerimizde hasar yapan, hücre yaşlanmasını hızlandıran serbest radikalleri vücudumuzdan temizlemiş oluruz.

Balgam sökücü: Çam çırasının kendine has aromaterapotik keskin kokusu özellikle solunum yollarındaki balgamın daha rahat atılmasına neden olarak solunum yollarının detoksifikasyonunda iyileştirici etkiye sahip olabilir. Ayrıca nefes darlığında da rahatlatıcı etkiye sahiptir.

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Cildi güzelleştirir: Cilt, vücudun detoksifikasyonunda önemli bir rol oynar. Çam çırasının antibakteriyel ve antiseptik özellikleri, ciltteki zararlı toksinlerin ve mikropların temizlenmesine yardımcı olabilir. Ayrıca çıranın içindeki doğal yağlar cildin beslenmesine de katkıda bulunur.

Mide bağırsak kanalını destekler: Çam çırası suyunun sindirim sistemimizde biriken toksinlerin, gıda artıklarının, mikroorganizmaların temizlenmesinde de etkili olduğu saptanmıştır.

Çıralı su nasıl hazırlanır ve tüketilir?

Çam çırası suyu hazırlamanın oldukça basit bir süreç olduğunu belirten Karadağ, suyu hazırlamanın aşamalarını ve püf noktalarını anlattı:

“İlk adım olarak, bol reçineli doğal çam çırasını oda sıcaklığındaki suyla nazikçe yıkayarak üzerindeki tozdan arındırmalısınız. Ardından, 5 litrelik oda sıcaklığındaki suya 1 adet çam çırası çubuğu ekleyin. Unutmayın, su sıcak olmamalı ve çıra kaynatılmamalıdır.

Bu karışımın, çıranın faydalı aromaterapotik yağlarının suya geçmesi ve suyun alkali hale gelmesi için 1 gün beklemesi gerekiyor. Bir gün sonra, hafif sarımtırak renge dönmüş ve çıranın hoş kokusunun belirginleştiği su, içilmeye hazır! Suyu içmeden içinden çırayı alın ve çalkalayarak minerallerin aktif hale gelmesini sağlayın.”