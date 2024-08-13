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Mutfak Tüyoları
Haber Giriş: 13.08.2024 - 17:47 | Son Güncelleme:

Masterchef fırın kebabı tarifi: Fırın kebabı nasıl yapılır, nerenin yemeği, malzemeleri neler?

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Masterchef fırın kebabı tarifi: Fırın kebabı nasıl yapılır, nerenin yemeği, malzemeleri neler?

Fırın kebabı, Konya mutfağının yöresel lezzetlerinden biri. Bu nefis lezzet hazırlanırken sadece kuzu etinin ön kol ve kaburga kısmı kullanılır. Etler meşe odununda birkaç meşe odununda birkaç saatte pişer. Yanında da pide ve soğan eşliğinde servis edilir. Peki Fırın kebabı nasıl yapılır, malzemeleri neler?

İşte MasterChef fırın kebabı tarifi, malzemeleri ve yapım aşamaları...

MASTERCHEF FIRIN KEBABI TARİFİ MALZEMELERİ

3 kilogram kuzu eti (ön kol ve kaburga)
1 kahve fincanı su
1 çay kaşığı tuz
1 adet domates
1 adet kuru soğan

MASTERCHEF FIRIN KEBABI NASIL YAPILIR?

Eti tencereye alıp üzerine su ve tuzu ilave edip yumuşayana kadar pişirin.

Soğanı jülyen şekilde doğrayıp sumakla harmanlayın.

Domatesi de ince ince dilimleyin.

Pideyi tabağa alıp üzerine pişen eti yerleştirin.

Yanında soğan ve domatesi ekleyip, ayran eşliğinde servis edebilirsiniz.

 

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