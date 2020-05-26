Kuru börek tarifi

Ispanakların köklerini kesin.

Yapraklarını iyice yıkadıktan sonra kabaca doğrayın ve süzülmeye bırakın.

Soğanları yemeklik doğrayın.

Zeytinyağını tencerede kızdırıp soğanları pembeleşene kadar kavurun.

Ispanakları da ekleyip kavurun.

Tuzunu ve karabiberini de ekleyip ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Diş diş doğranmış soğanları, tencerede zeytinyağı ile karıştırarak, yumuşayıp sararıncaya kadar kavurunuz.

Soğuyunca peyniri de ekleyip karıştırın.

Bu esnada böreğin hamuru için yoğurdu, zeytinyağını ve yumurtaları derin bir kasede çırpın.

Unu hamur yoğurma kabına alıp ortasını havuz gibi açın.

Yumurtalı karışımı ekleyin.

Azar azar su ilave edip yoğurarak orta sert kıvamda bir hamur elde edin.

Üzerine nemli bir bez örttüğünüz hamuru 20 dakika dinlendiriniz.

Dinlenen hamuru yumurta büyüklüğünde, 10 bezeye ayırın.

Her bir bezeyi unlu, düz bir zeminde, tepsi büyüklüğünde açın.

Yufkaların beş tanesini aralarını yağlayarak, zemini yağlanmış fırın tepsisine üst üste dizin.

Ispanaklı harcı, fazla suyunu sıkarak tepsiye yayın.

Harcın üzerine de aralarını yağlayarak kalan beş yufkayı döşeyin.

Böreği kare şeklinde dilimleyip üzerini yeniden yağlayın.

Fırını önceden 180 derecede ısıtın ve tepsiyi fırına verin.

Yaklaşık 50-60 dakika sonra, yufkaların üzeri kızardığında böreği fırından alın.

İlk sıcağı çıkınca servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…