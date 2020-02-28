Krem şantili meyve salatası tarifi
Krem şantili meyve salatası, özellikle yaz aylarında vazgeçemeyeceğiniz tatlıların başında geliyor. Oldukça pratik olmasının yanı sıra en şık sofralara bile uyum sağlayabilecek olan krem şantili meyve salatasını siz aşağıdaki listede bulunan malzemeler yerine dilediğiniz meyvelerle yapabilir, bisküvi olarak pötibör yerine farklı bisküviler kullanarak lezzetini çeşitlendirebilirsiniz. O halde sözü daha fazla uzatmayalım ve tarifimize geçelim. Afiyet olsun…
- Çiğ
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 1 paket krem şanti
- Krem şantinin paketinde belirtilen miktarda süt
- 1 adet elma
- 2 adet muz
- 2 adet şeftali
- 2 dilim karpuz
- 7-8 adet çilek
- Yarım paket pötibör bisküvi
Krem şantili meyve salatası tarifi nasıl yapılır?
Krem şantiyi paketindeki tarife göre hazırlayıp soğuması için buzdolabına kaldırın.
Tüm meyveleri küçük küpler halinde doğrayın ve karıştırın.
Pötibör bisküvileri çok küçük olmayacak şekilde elinizle ufalayın.
Kaselerin tabanına 1 kaşık kadar bisküvi, 1 kaşık da meyve ilave edin.
En üste krem şantiyi ilave edip kaseleri buzdolabına kaldırın.
2-3 saat buzdolabında beklettiğiniz tatlılarınızı üzerine de birkaç parça meyve ekleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…