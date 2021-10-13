Havyar nasıl pişirilir? Taze balık yumurtası nasıl yapılır ve yenir?

Havyar bir çeşit deniz ve su ürünleri olarak bilinen yemekler arasında gelir. Halk arasında havyar balık yumurtası olarak isimlendirilmektedir. Havyarın müptelası olanlar olduğu gibi hiç denemeyip de merak eden kişilerde bulunmaktadır.

Havyar Nedir? Havyar Nasıl Elde Edilir?

Kısaca balık yumurtalarına havyar ismi verilmektedir. Her balığın yumurtası havyar olarak adlandırılırken her balığın yumurtası da yenmemektedir. Bu bakımdan dikkatli olmak gerekmektedir. Havyarların hangi balıktan elde edildiğine ve kalitelerine dikkat etmek gerekmektedir. Havyar içerisinde en değerli görüleni siyah havyar olarak bilinenleridir. Havyarların üretimlerinin canlı balık üzerinden yapılması gerekmektedir. Bunun için havyar temininde balıklar tutulur ancak öldürülmez. Balığın havyarları alınır ve karnı dikilerek tekrar denize bırakılır. Böylece bir balıktan 3 veya 4 kez havyar elde etmek mümkündür.

Havyar Üretimi ve Çeşidi

Havyar üretiminde en fazla Azerbaycan, İran ve Rusya ön sıralarda adından bahsetmektedir. Özellikle dünyanın havyar üretiminin birçoğunu Azerbaycan tek başına gidermektedir. Ülkemizde havyar üretimi kısıtlı olarak bulunmaktadır. Bodrum'da ve Adana'da havyar üretimi amaçlı olarak özel tesisler açılmıştır. Bu yüzden bilinen en değerli ve en kaliteli havyar Hazar Denizi’nden elde edilmektedir. Bu denizde yaşayan mersin balığı ile çiroz türünde bulunan balıklardan kaliteli havyarlar çıkartılır. Bu çıkarılan havyarın rengi siyahtır. En pahalı ve değer olarak dikkat çekeni ise beluga havyarıdır. Somon balıklarından da havyar elde etmek mümkündür. Ancak kırmızı havyar siyah havyara göre daha değersizdir.

Havyar Nasıl Pişirilir?

Özellikle yemek yapımlarında siyah renkli havyarlar tercih edilmektedir. Bu havyarların balıkçılardan taze taze elde edilmesi mümkündü. Ayrıca büyük marketlerde de konserve kutusunda bulunabilir. Ancak bu konservelerin tüketimi çok yaygın olmamaktadır. Havyar direkt olarak tüketilmesi bazen sakıncalı olabilir. Çünkü ağızda muhtemel istenmeyen bir tat bırakabilir. Bunun için yanında mutlaka bazı besinlerden destek alınması gerekmektedir. Çünkü her insanın ağız tadı buna imkan vermeyebilir.

Havyar ile tüketilen malzemeler genellikle, limon, yumurta, soğan, yeşillik ve tost ekmeğidir. Havyar muhafaza edilirken dikkat edilen en önemli püf noktası buzdolabının buzlukta en yakın yere saklanması gerektiğidir. Havyarın, servis yapılmadan önce muhakkak buzdolabında beklemiş olmalıdır. Havyar sabah kahvaltılarında zeytinyağı ile karışarak tost ekmeğine ince bir sürüm ile tüketilebilir.

Taze Balık Yumurtası Nasıl Yapılır ve Yenir?

Kahvaltı dışında şampanya ve buzlu alkollerin servis edildiği özel davetlerde ve kokteyllerde çok sık olarak rastlanmaktadır. Ordövr tabağında da havyar yerini alabilir. Ancak burada havyar için rafadan yumurta kullanılır. Yumurtanın sarısı, zeytinyağı ve havyar karıştırılır ve tercih edilirse yumurtanın beyaz kısmının üzerine sürülebilir. Kokteyller de ise minik ekmeklere sürülmüş havyar bulunur. Hatta üzerine kırmızı soğan ile maydanoz konularak servis yapıldığı bilinmektedir. Havyarın evde yapımının imkanı da bulunmaktadır. Çok kolay olarak hazırlanması mümkündür. Evde havyar tercih eden kişiler genelde kızartma şeklinde servis yapar.

Öncelikle yarım kilo kadar havyar yıkanıp süzülür. Daha sonra rendelenmiş soğan, un, kıyılmış maydanoz, karabiber ve tuzla iyice karıştırılır. Kızgın yağ üzerine yemek kaşığı ile dökülerek önlü arkalı iyice kızartılır.