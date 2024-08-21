×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarElif Zorlu TapanHollywood’un yaratıcı genç Türk yönetmeni
Elif Zorlu Tapan
Elif Zorlu Tapan
Elif Zorlu TapanYazarın Tüm Yazıları

Hollywood’un yaratıcı genç Türk yönetmeni

#Altın Küre Uluslararası#Ecem Lawton#George Clooney

Geçtiğimiz haftalarda Bodrum’da gerçekleşen Altın Küre Uluslararası İkon Ödül Töreni’ni genç yönetmen Ecem Lawton yönetti.

Haberin Devamı

Los Angeles’ta yaşıyor Ecem. Dünyanın en saygın okullarında eğitim almış. Columbia Üniversitesi’nde Film ve Psikoloji çift ana dalı yaptıktan sonra Londra Sotheby’s Institute of Art’ta Modern Sanat üzerine yüksek lisans eğitimi almış.

Lawton, Kerimcan Durmaz’a çektiği ilk klibi “Peşimde” ile sınırları zorlayan bir yaratıcılığı olduğunu gösterdi. Kenan Doğulu, Zeynep Bastık, Mustafa Sandal, A Milli Futbol Takımı, Duo Blanc & Noir ile çalıştı.

Hollywood’un yaratıcı genç Türk yönetmeni

Klipleriyle uluslararası yarışma ve festivallerde 50’yi aşkın ‘official selection’ ve 18 ‘en iyi klip’ ödülü kazandı.

İnsan fizyolojisini ve davranışını anlama tutkusuna bir de insanları eğlendirme arzusunu eklediğini söyleyen Ecem Lawton, sadece kamera merceğinden hikâye anlatmakla yetinmiyor, dev organizasyonları da yönetiyor.

Haberin Devamı

Sony Stüdyoları’nda gerçekleşen ülkemizin Amerika’daki en büyük film ve sinema organizasyonu Hollywood Türk Film ve Drama Günleri’nden sonra Altın Küre Uluslararası İkon Ödül Töreni de Ecem’e emanet edildi.

Hollywood’un yaratıcı genç Türk yönetmeni

Bütün bunlara ek olarak, Nuri Bilge Ceylan ve Sharon Stone gibi endüstrinin önde gelen isimleriyle birlikte çalışıyor.

Sahnede ve halıda tercümanlık yapıyor.

Günümüz endüstrisinde çok yönlülüğün önemini anlatmaya gerek yok. Üstlendiğin projeye değer katman, çalıştığın yaratıcı alanın karşına çıkaracağı her engele çözüm üretmen gerekiyor. İşte Ecem tüm bu niteliklere sahip bir yönetmen ve bu yıl sinema sektörüne atılıyor.

Ecem’in film dünyasında anlatmayı seçeceği hikâyeleri görmek için sabırsızlanıyorum.

Hollywood’da megastar kolay olunmuyor

Büyük bir internet ve sosyal medya balonu var. Her gün yıldızların özel hayatlarıyla ilgili dedikodular, eleştiriler ve yorumlar önümüze düşüyor. Adı üstünde; özel hayat ama!

“Brad Pitt’in çocukları Pitt soyadını neden istemiyor?”

Haberin Devamı

“Brad Pitt’in Angelina Jolie ile kavgası neden bitmiyor?”

“Angie mi haklı, Brad mi?”

Hollywood’un yaratıcı genç Türk yönetmeni

Gerçek şu ki; insanların büyük çoğunluğu kronik olarak Hollywood elitlerinin özel hayatlarıyla ilgilenmiyor, yaptıkları işlere bakıyor.

İnsanların hayatlarını adayarak inşa ettiği kariyerlerinin sosyal medyadaki kuru kalabalığın yargılarından olumsuz etkileneceğini zannedenler, bir kez daha gördüler; Brad Pitt bir megastar.

Bırakın Brad Pitt’in ailevi sorunlarını. Adalet en doğru kararı verir zaten. George Clooney ile Brad Pitt’i yeniden bir araya getiren “Wolfs” filminin galası ay sonunda Venedik Film Festivali’nde yapılacak.

Venedik öncesi GQ dergisi için çekilen Brad Pitt ve George Clooney fotoğrafları tek kelimeyle efsane...

Haberin Devamı

Bu fotoğraflardan sonra Venedik kırmızı halısı nasıl olacak merak içindeyim.

 

 

#Altın Küre Uluslararası#Ecem Lawton#George Clooney
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Hedefte kim vardı kime suikast yapacaklardı

ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ

Çarpık kentleşme sadece İzmir’in sorunu mu?

 DENİZ SİPAHİ
DENİZ SİPAHİ

AK Parti’nin siyasi devrimi

 FUAT BOL
FUAT BOL

Yüz yıllık yolculuk

 İHSAN YILMAZ
İHSAN YILMAZ

İstanbullu oldu!

MEHMET ÜSTÜNDAĞ
MEHMET ÜSTÜNDAĞ
TÜM YAZARLARIMIZ