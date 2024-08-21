Hollywood’un yaratıcı genç Türk yönetmeni

Haberin Devamı

Los Angeles’ta yaşıyor Ecem. Dünyanın en saygın okullarında eğitim almış. Columbia Üniversitesi’nde Film ve Psikoloji çift ana dalı yaptıktan sonra Londra Sotheby’s Institute of Art’ta Modern Sanat üzerine yüksek lisans eğitimi almış.

Lawton, Kerimcan Durmaz’a çektiği ilk klibi “Peşimde” ile sınırları zorlayan bir yaratıcılığı olduğunu gösterdi. Kenan Doğulu, Zeynep Bastık, Mustafa Sandal, A Milli Futbol Takımı, Duo Blanc & Noir ile çalıştı.

Klipleriyle uluslararası yarışma ve festivallerde 50’yi aşkın ‘official selection’ ve 18 ‘en iyi klip’ ödülü kazandı.

İnsan fizyolojisini ve davranışını anlama tutkusuna bir de insanları eğlendirme arzusunu eklediğini söyleyen Ecem Lawton, sadece kamera merceğinden hikâye anlatmakla yetinmiyor, dev organizasyonları da yönetiyor.

Haberin Devamı

Sony Stüdyoları’nda gerçekleşen ülkemizin Amerika’daki en büyük film ve sinema organizasyonu Hollywood Türk Film ve Drama Günleri’nden sonra Altın Küre Uluslararası İkon Ödül Töreni de Ecem’e emanet edildi.

Bütün bunlara ek olarak, Nuri Bilge Ceylan ve Sharon Stone gibi endüstrinin önde gelen isimleriyle birlikte çalışıyor.

Sahnede ve halıda tercümanlık yapıyor.

Günümüz endüstrisinde çok yönlülüğün önemini anlatmaya gerek yok. Üstlendiğin projeye değer katman, çalıştığın yaratıcı alanın karşına çıkaracağı her engele çözüm üretmen gerekiyor. İşte Ecem tüm bu niteliklere sahip bir yönetmen ve bu yıl sinema sektörüne atılıyor.

Ecem’in film dünyasında anlatmayı seçeceği hikâyeleri görmek için sabırsızlanıyorum.

Hollywood’da megastar kolay olunmuyor

Büyük bir internet ve sosyal medya balonu var. Her gün yıldızların özel hayatlarıyla ilgili dedikodular, eleştiriler ve yorumlar önümüze düşüyor. Adı üstünde; özel hayat ama!

“Brad Pitt’in çocukları Pitt soyadını neden istemiyor?”

Haberin Devamı

“Brad Pitt’in Angelina Jolie ile kavgası neden bitmiyor?”

“Angie mi haklı, Brad mi?”

Gerçek şu ki; insanların büyük çoğunluğu kronik olarak Hollywood elitlerinin özel hayatlarıyla ilgilenmiyor, yaptıkları işlere bakıyor.

İnsanların hayatlarını adayarak inşa ettiği kariyerlerinin sosyal medyadaki kuru kalabalığın yargılarından olumsuz etkileneceğini zannedenler, bir kez daha gördüler; Brad Pitt bir megastar.

Bırakın Brad Pitt’in ailevi sorunlarını. Adalet en doğru kararı verir zaten. George Clooney ile Brad Pitt’i yeniden bir araya getiren “Wolfs” filminin galası ay sonunda Venedik Film Festivali’nde yapılacak.

Venedik öncesi GQ dergisi için çekilen Brad Pitt ve George Clooney fotoğrafları tek kelimeyle efsane...

Haberin Devamı

Bu fotoğraflardan sonra Venedik kırmızı halısı nasıl olacak merak içindeyim.