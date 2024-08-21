İstanbullu oldu!

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Fenerbahçe’nin başarılı file bekçisi Dominik Livaković, İstanbul’da kök salmaya karar verdi! Livaković, Acarkent’ten 2 milyon dolara lüks bir ev satın alarak, İstanbul’daki hayatını kalıcı hale getirdi. Yaklaşık dört ay önce baba olan Livaković, eşi ve yeni doğan oğlunun rahat etmesi için düz ayak, geniş bir ev arayışına girmiş. Acarkent’teki ev ise sunduğu konforla Livaković ailesinin tercihi olmuş.

Benim dikkatimi çeken ise Livaković’in bu kararı oldu! Çünkü bu alışveriş, futbol dünyasında sıkça rastlanmayan bir durumu da ortaya koyuyor. Genellikle yabancı futbolcular, Türkiye’de kiralık evlerde yaşamayı tercih ederken, Livaković’in böyle bir yatırım yapması ilgimi çekti. Görünüşe göre, Hırvat kaleci uzun yıllar boyunca Fenerbahçe’nin kalesini korumayı planlıyor ve buradaki geleceği için oldukça motive görünüyor…

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Kızı için davet verdi

İstanbul cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Seyhan Sapmaz, kızı Gülseren Dağbaşı için Bodrum 888 Private’da görkemli bir doğum günü kutlaması düzenledi. 107 kişinin katıldığı özel gecede, Sapmaz ve kızını yakın dostları yalnız bırakmadı. Gecenin sürprizi ise ünlü şarkıcı Fatih Ürek’in sahne alıp sevilen şarkılarını seslendirmesi oldu.

Bedri Rahmi eserleri özel satışta

1914 yılında kurulan ve Türkiye’de müzayedeciliğin en eski kurumu olan Portakal Sanat ve Kültür Evi, bu yıl da imzası haline gelen ‘Portakal Private Sales’ ile dikkat çekiyor.

Ağustos ayı boyunca devam edecek olan bu özel etkinlikte, Türk sanatının büyük ustası Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun eserleri satışa sunuluyor. Etkinliğin organizasyonunu, Portakal Sanat ve Müzayede Evi’nin dördüncü kuşak temsilcisi Maya Portakal Bitargil üstleniyor.

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