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İstanbullu oldu!

#Dominik Livaković#Fenerbahçe#Acarkent

Yabancı futbolcular genelde kirada oturmayı tercih ederken, Fener’in Hırvat kalecisi Dominik Livaković kalıcı bir hamle yapıp 2 milyon dolara ev aldı.

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Fenerbahçe’nin başarılı file bekçisi Dominik Livaković, İstanbul’da kök salmaya karar verdi! Livaković, Acarkent’ten 2 milyon dolara lüks bir ev satın alarak, İstanbul’daki hayatını kalıcı hale getirdi. Yaklaşık dört ay önce baba olan Livaković, eşi ve yeni doğan oğlunun rahat etmesi için düz ayak, geniş bir ev arayışına girmiş. Acarkent’teki ev ise sunduğu konforla Livaković ailesinin tercihi olmuş.

İstanbullu oldu

Benim dikkatimi çeken ise Livaković’in bu kararı oldu! Çünkü bu alışveriş, futbol dünyasında sıkça rastlanmayan bir durumu da ortaya koyuyor. Genellikle yabancı futbolcular, Türkiye’de kiralık evlerde yaşamayı tercih ederken, Livaković’in böyle bir yatırım yapması ilgimi çekti. Görünüşe göre, Hırvat kaleci uzun yıllar boyunca Fenerbahçe’nin kalesini korumayı planlıyor ve buradaki geleceği için oldukça motive görünüyor…

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İstanbullu oldu

Kızı için davet verdi 

İstanbul cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Seyhan Sapmaz, kızı Gülseren Dağbaşı için Bodrum 888 Private’da görkemli bir doğum günü kutlaması düzenledi. 107 kişinin katıldığı özel gecede, Sapmaz ve kızını yakın dostları yalnız bırakmadı. Gecenin sürprizi ise ünlü şarkıcı Fatih Ürek’in sahne alıp sevilen şarkılarını seslendirmesi oldu.

İstanbullu oldu

Bedri Rahmi eserleri özel satışta 

1914 yılında kurulan ve Türkiye’de müzayedeciliğin en eski kurumu olan Portakal Sanat ve Kültür Evi, bu yıl da imzası haline gelen ‘Portakal Private Sales’ ile dikkat çekiyor.

İstanbullu oldu

Ağustos ayı boyunca devam edecek olan bu özel etkinlikte, Türk sanatının büyük ustası Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun eserleri satışa sunuluyor. Etkinliğin organizasyonunu, Portakal Sanat ve Müzayede Evi’nin dördüncü kuşak temsilcisi Maya Portakal Bitargil üstleniyor.

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İstanbullu oldu
 

#Dominik Livaković#Fenerbahçe#Acarkent
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