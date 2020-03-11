Göbete tarifi

Patatesleri küp küp doğrayın.

Tavuğu haşlayıp didikleyin.

Soğanı ince ince doğrayıp sıvı yağda kavurun.

Kıyma kullanacaksanız bu aşamada kıymayı da soğanla birlikte kavurabilirsiniz.

Salçayı da ilave edip birkaç dakika daha kavurun.

Patatesleri de tavaya ekleyip 2-3 dakika daha kavurmaya devam edin.

2,5 su bardağı tavuk suyunu tavaya ekleyip patatesler yumuşayana kadar pişirin.

Tavuklu göbete yapacaksanız haşlanmış tavuğu pişen patateslere ekleyin.

Karabiber ve tuz da ekleyip harç ocaktan alın.

Göbetenin hamuru için kuru mayayı ılık suyla açın.

6 su bardağı un, maya, su ve tuzu ekleyip kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurun.

Hamuru 5 bezeye ayırıp oklavayla yufkaları açın.

Göbetenin tabanı için üç adet yufkayı aralarını tereyağı-zeytinyağı karışımıyla yağlayarak üst üste koyun.

Yufkaları rulo yapıp gül böreği şeklinde sarın.

Üzerine elinizle batırıp merdaneyle tepsinizden biraz daha büyük olacak şekilde açın.

Göbetenin üst katmanı için de diğer iki yufkaya aynı işlemi uygulayın ve tepsi boyutunda açın.

Tabanı tepsiye yayıp tavuklu patatesli harcı yufkanın üzerine yayın.

Diğer yufkayı da malzemenin üzerine yerleştirip alttaki yufkanın kenarlarını üstteki yufkanın üzerine kapatın.

Böreğin üzerini de güzelce yağlayın.

Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra göbeteyi fırına verin.

30 dakika içinde böreğiniz pişecek ve üst katmanı çıtır çıtır olacaktır.

Fırından alıp ilk sıcağı çıktıktan sonra göbeteyi servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…