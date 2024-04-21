Şeyh Edebali yaşasaydı bunlara şunları derdi

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- Mademki artık siyasetçisin, mademki artık kendini halkın hizmetine adadın.

*

- O zaman yediğine içtiğine dikkat etmek artık senin bir numaralı vazifendir.

*

- Halkın ekonomik sıkıntı içindeyken gösterişten uzak duracaksın.

*

- Gerçi halkın ekonomik sıkıntı içinde olmasa da gösterişten uzak duracaksın ama neyse.

*

- Giydiğin giysiye, taktığın takıya, kullandığın saate dikkat edeceksin.

*

- Kendini savunurken kullandığın argümanlarla, dostlarını bir kez daha utandırmayacaksın.

*

- Kendini savunmak zorunda kalmamak... Tam olarak işte bunu başaracaksın.

*

- Gösterişten uzak duramıyorsan siyasetten uzak durmayı deneyeceksin.

*

- Ağzından çıkanı kulağın duyacak. Bin kere tarttıktan sonra konuşacaksın.

*

- “Paylaşım” dediğin bir yeni zaman adetidir. Uzak durmasını bileceksin.

*

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- Şov için değil içinden başta türlüsü gelmediği için halk gibi olacaksın.

*

- Zenginleşmiş olman, insanlıktan çıkmana neden olmayacak.

*

- Kibir, tepeden bakma, büyüklenme senden kilometrelerce uzak olacak.

*

- Makam sana değer katmayacak, sen makama değer katacaksın.

*

- Dostlarını seni savunmak zorunda bırakmayacaksın.

*

- Düşmanların bile “Ne kadar da mütevazı biri” diyecek senin için.

*

- Her şeyi unutsan bile mahcup olmayı asla unutmayacaksın.

*

- Her fırsatta liderine bağlılığını ifade ediyorsan... Öncelikle liderini zor durumda bırakmayacaksın.

*

- Zaferi taşımasını bildiğin kadar, yenilgiyi de taşımasını bileceksin.

KAYYUMA GEL GEL YAPIYORLAR

KAYYUM uygulaması, demokratik bir uygulama değil.

*

Halkın oylarıyla seçilen kişiyi görevden alıyorsun ve yerine hiç oy almamış birini atıyorsun. Hem seçen iradeye hem de seçilen iradeye saygısız bir uygulama.

Sevimsiz. Çok sevimsiz.

*

Keşke her şey bundan ibaret olsaydı. İşimiz çok kolay olurdu. “Kayyuma karşıyız” der ve olayı bitirirdik.

Fakat maalesef her şey bundan ibaret değil.

*

İşte görüyorsunuz:

Hepimizin gözleri önünde kayyuma “gel gel” yapıyor DEM’li belediye yönetimleri.

*

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DEM’li belediye yönetimlerinin, daha seçilmelerinin üzerinden bir ay bile geçmeden Atatürk, İstiklal Marşı ve Türk Bayrağı gibi ortak değerlere karşı düşmanca tutum sergilemeye başlamaları...

Kayyuma “gel gel” yapmaktan başka bir şey değildir.

*

Eğer Atatürk, İstiklal Marşı ve Türk Bayrağı’na yönelik saygısızlık, kayyumu getirmezse sırada başka seçenekler var.

- Belediye olanaklarını örgütün hizmetine sunma seçeneği var mesela.

- Terör örgütü üzerinden milleti hunharca tehdit etme seçeneği var mesela.

- Belediyeyi örgüte eleman devşirme zemini yapma seçeneği var mesela.

*

Ben artık şuna ikna oldum:

*

DEM’den seçilen belediye yönetimleri, kayyum istiyorlar aslında. Resmen kayyum arzusuyla yanıp tutuşuyorlar.

*

Nasıl tutuşmasınlar ki!

Kayyum atandığında...

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- Hem halka hizmet beklentisini karşılamak gibi bir yükümlülükten kurtulmuş oluyorlar.

- Hem de halkın gözünde süper mağdur bir konuma düşmüş oluyorlar.

Muazzam bir “kazan / kazan” durumu yani.

*

Keşke devlet, şu “kazan / kazan” düzenini bozacak hakkaniyetli bir çıkış yolu bulabilse.

VARANK ÇIKIŞ YOLLARINDAN BİRİNİ GÖSTERMİŞ OLDU

ESKİ Bakan Mustafa Varank, AK Parti’nin bazı Bursa milletvekilleriyle birlikte Bursa’nın CHP’li yeni Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i ziyaret edip hayırlı olsun temennisinde bulunmuş.

*

Verilen mesajlar harika ötesi.

*

Varank şöyle demiş: “Bursa’nın ve milletin yararına olacak her konuda Ankara’da üzerimize düşen görevi yapmaya devam edeceğiz. Seçim döneminde verilen sözlerin de takipçisi olacağız.”

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Başkan Bozbey de “Bursa’ya fayda sağlayacak konularda beraber çalışmak isteriz” demiş.

*

AK Parti çeşitli açılardan çıkış yolları arıyor ya...

Mustafa Varank’ın bu yaklaşımı, o yollardan birine işaret ediyor. Bu siyasi olgunluk ve nezaket, AK Parti’yi yeniden gözde yapabilecek yollardan biridir.

MİSİLLEME DÖNGÜSÜ

İSRAİL vuruyor / Gözler İran’a çevriliyor / İran misilleme yapıyor / Gözler İsrail’e çevriliyor / İsrail misilleme yapıyor.

*

Böyle bir döngüye saplanmıştık.

Çok şükür kurtulduk gibi.

MARAŞ’IN TÜM BAŞKANLARI

BU fotoğrafta...

Dört AK Partili, dört CHP’li, üç YRP’li, bir İYİ Partili belediye başkanı var.

Hepsi de Kahramanmaraş’ın belediye başkanları.

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Kahramanmaraş’ın AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, parti farkı gözetmeksizin bütün başkanları bir araya getirmiş. “Tek derdimiz Kahramanmaraş’a hizmet” sloganıyla kentte birlik ve beraberliği sağlamış.

*

Tüm kentlerimize örnek olur inşallah.



