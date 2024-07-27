Dünyanın en aşağılık yaratıklarına gözaltı

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Önceki gün haberi alıyoruz:

“13 ilde jandarma tarafından yapılan SİBERAĞ-1 operasyonlarında...” diye başlayan haber.

“35 şüpheli yakalandı” diye devam ediyor.

Ama beni en çok etkileyen şu cümle:

“Yasadışı bahis ve çocuk müstehcenliği” suçlarından yakalanıyorlar.

Evet arkadaşlar.

‘Çocuk pornosu’ yani...

Tam, “Yahu bu ne rezilliktir. Biz bunları Hollywood filmlerinin polisiye versiyonlarında görürdük” diyordum ki;

İçişleri Bakanlığı’ndan bir haber daha...

“Elazığ ve Bingöl merkezli 41 ilde ‘Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği, Yasadışı Bahis ve Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme’ suçlarına yönelik düzenlenen “SİBERAĞ-2” operasyonlarında 82 şüpheli yakalandı.”

Dünyanın en aşağılık insanları sıralaması yapılsa;

Çocuk pornocularını kaçıncı sıraya koyarsınız?

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Aşağılık olmanın zirvesidir; ‘çocuk müstehcenliği’nden para kazanan bu sapıklar.

Ve tabii onları izleyen ruh hastaları.

Haberi okuyunca derin bir iç çektim.

“Polisiye filmlerde izlediğimiz olaylar kendi ülkemizde gerçek mi oluyor?”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklıyor:

“Gaziantep, Tekirdağ ve Burdur’da NCMEC raporları ve açık kaynak araştırmaları sonucunda çocuk ve yetişkinlere ait müstehcen görüntüleri depoladıkları belirlenen 8 şüpheli yakalandı...”

8 Allah’ın belası...

İşte o yüzden yazının başında sordum:

“Dünyanın en aşağılık insanları sıralaması yapılsa çocuk pornocularını kaçıncı sıraya koyarsınız?”

Olayın parasal boyutları da müthiş...

Bütün bu suçları işleyen şüphelilerin hesaplarında 3 milyar 600 milyon lira para hareketi tespit ediliyor.

Bakar mısınız arkadaşlar;

İnternet üzerindeki vurgun artık milyarlarca lirayla ifade ediliyor.

Niye?

Çünkü;

Dünyada internet üzerinde müthiş bir trafik ve ticaret yaşanıyor.

We Are Social isimli internet analiz platformunun 2024 Ocak ayı verilerine göre;

Dünyada 5.35 milyar insan internete erişim sağlıyor.

Türkiye’de ise 74 milyon kişi internet erişimi sağlıyor.

57 milyon sosyal medya kullanıcısı var.

Türkiye, sosyal medya kullanımında dünyada 14’üncü sırada.

Yani istatistikler diyor ki;

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İnternet kullanım oranları suç dünyasının iştahını kabartıyor.

Ama bütün bunlar içinde beni çileden çıkaran en aşağılık olay;

Yine ‘çocuk pornosu’dur.

Neyse ki yakalanıyorlar.

Devletin böyle bir ‘siber araştırma’ refleksi olması çok önemli.

Bu pislikleri yakalayan jandarmalarımızın alınlarından öpüyorum.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı evlatlarımızın geleceği adına tebrik ediyorum.