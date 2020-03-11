Düğün pilavı tarifi
Düğün pilavı, Eskişehir’in en sevilen yöresel pilavlarından biri. Genelde etle yapılıyor ama siz daha hafif olsun isterseniz tavukla da yapabilirsiniz. Etin tencerede kapama usulü pişirildiği bu pilavı siz de çok beğeneceksiniz. Zor göründüğüne bakmayın, o kadar lezzetli oluyor ki bütün zahmetinize değiyor. Sizin için düğün pilavının malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda listeledik. Şimdiden kolay gelsin…
- Ocakta
- 6+ Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 1 su bardağı pirinç
- 500 gram dana kuşbaşı
- 2 adet kuru soğan
- 1 su bardağı nohut
- 2 su bardağı et suyu
- Tereyağı
- Tuz
- Karabiber
Düğün pilavı tarifi Nasıl yapılır?
Nohudu yumuşayana kadar haşlayın ve kabuklarını soyun.
Pirinci sıcak tuzlu suya koyup bekletin.
Soğanları piyazlık doğrayın.
Pirinci süzüp bol suyla durulayın.
Tereyağını tencerede eritip soğanları yağda kavurun.
Soğanlar kavrulunca eti ekleyip kavurmaya devam edin.
Et kavrulunca tüm malzemeyi bir kaseye alın ve kaseyi ters çevirip tencerenin ortasına yerleştirin.
Pirinçleri ayrı bir tencerede kavurun ve içine haşladığınız nohutları ekleyin.
Nohut-pirinç karışımını kasenin etrafına yayın.
Son olarak et suyunu ve tuzu ilave edin.
Pirinçler et suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirdiğiniz pilavı demlendirdikten sonra tencereyi geniş bir servis tabağına aktarın.
Kaseyi tabaktan alıp pilavı karabiber ilavesiyle servis yapın. Afiyet olsun.