Dondurulmuş karides nasıl pişirilir? Dondurulmuş karides tereyağda tavada nasıl yapılır?

Dondurulmuş karides kolayca bulunabilen bir üründür. Bu yüzden bu lezzetli ürünü çevrenizde rahatça bulabilirsiniz. Dondurulmuş karidesi pişirirken doğru teknikleri uygulamanız yararlı olacaktır. Doyurucu ve pratik bir yemek arayanların dondurulmuş karidesi kesinlikle denemeleri gerekmektedir.

Dondurulmuş Karides Nasıl Pişirilir?

Dondurulmuş karides birçok farklı yöntem ile yapılabilir. Dondurulmuş karidesi tavada, fırında veya ızgarada yapabilirsiniz. Ayrıca bu lezzetli ürünü haşlayarak da yapabilirsiniz. Karides, özellikle Avrupa denizlerinde yaşayan kabuklu bir deniz hayvanıdır. Silindirik bir yapısı olan karidesin boyu 5-6 cm civarlarında olmaktadır. Dondurulmuş olarak satılan karidesi alarak keyifli bir yemek yapabilirsiniz.

Fırında Karides Yapımı

Karidesi fırında yapmak için öncelikle ürünü çıkarıp buzunu çözdürün. Bu işlemi suya tutarak kolayca yapabilirsiniz. Daha sonra ise karideslerin üzerine zeytinyağı, pul biber, tuz, limon suyu ve dövülmüş sarımsak ekleyip karıştırın. Hazır hale gelen karidesleri fırın tepsisine güzelce dizin. Bu aşamadan sonra fırını 180 derecede çalıştırın ve ısıtın. Fırın ısınınca karidesleri atabilirsiniz. Karidesler kızarınca fırından alabilirsiniz.

Izgarada Karides Yapımı

Izgarada karides yapmak oldukça kolaydır. Karidesi temizleyip yıkadıktan sonra suyunu süzün. Ardından karidesleri ortadan ikiye açıp ızgaraya uygun hale getirin. Izgaraya tereyağ sürmek veya sıvı yağ gezdirmek karidesi daha lezzetli bir hale getirebilir. Karidesleri arkalı önlü keyifle pişirebilirsiniz.

Haşlayarak Karides Yapımı

Karidesi haşlamak içşn tencereye suyu koyun ve içerisine bir tutam tuz atın. Su kaynamaya başlayınca karidesleri hazırlayın. Daha sonra karidesleri kaynamış suyun içerisine atın. Karidesler pişince renkleri değişecektir. Bu şekilde karidesleri zevkle yiyebilirsiniz. Karideslerin iyice piştiğinden emin olarak çıkartmalısınız.

Tavada Karides Yapımı

Tavada karides yapmak için karideslerin buzunu çözün ve iyice yıkayın. Tavaya yağ, limon suyu, sarımsak, tuz ve çeşitli baharatlar ekleyin. Ardından tavadaki yağın kızgın bir hale gelmesini bekleyin. Hazır hale gelen tavanın içerisine karidesleri atın ve kızartın. 5-6 dakika içerisinde karidesler pişmiş olacaktır.

Dondurulmuş Karides Tereyağda Tavada Nasıl Yapılır?

Dondurulmuş karides en güzel hali ile tavada pişmektedir. Tavada yapılan karidesi zevkle yiyeceğinizi bilmelisiniz. Dondurulmuş karides farklı boyutlarda satılmaktadır. Normal karides olduğu gibi kukbo karides bulmakta mümkündür. Dondurulmuş karides alınırken tarihine bakarak almakta fayda vardır. Zaten dondurulmuş ürünler uzun süre dayanıklı kalabilmektedir.

Dondurulmuş karidesi tavada yapmak için öncelikle karidesleri dondurucudan çıkarın ve iyice yıkayın. Buradaki amaç karideslerin çözülmesini sağlamaktır. Bu karidesler kolaylıkla çözülecektir. Çözülen karidesleri temizlenecek yerleri olup olmadığını kontrol ederek bir kenara ayırın. Daha sonra ise tava, sıvı yağ ve çeşitli baharatları hazırlayın.

Tavaya sıvı yağı koyduktan sonra içerisine tuz, limon suyu ve pul biber atın. Ayrıca karabiber ve arzu ettiğiniz baharatları da kullanabilirsiniz. Tavada oldukça lezzetli olan bir sos hazırlanmış olacaktır. Sosun rengi ve kokusu istediğiniz kıvama gelince karidesleri içerisine atabilirsiniz. Sarımsak seven kişiler tavanın içerisine sarımsakta ekleyebilir. Sarımsakları iyice ezip bu şekilde tavaya atabilirsiniz.

Tavaya atılan karidesler iyice kızarana kadar pişirin. Renkleri değişince ve kızarmış bir kıvam alınca tavadan çıkarabilirsiniz. Zaten kızgın yağda yapılan karidesler 5-6 dakika içerisinde hazır hale gelecektir. Hazır hale gelmiş olan karideslerin yanına salata, roka ve çeşitli yeşillikler koyarak servis edebilirsiniz.