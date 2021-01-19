Çorbalar nasıl koyulaştırılır? Kıvamlı çorbaların 5 sırrı

Öncelikle çorbayı kaynatarak koyulaştırmak bir çözüm elbette. Çünkü kaynadıkça içeriğindeki su buharlaşacak ve çorbanın kıvamı koyulaşacak. Ancak bu bazı malzemelerin fazla pişmesine ve besin değerini kaybetmesine neden olabilir. O nedenle pek de tavsiye edilen bir metot değildir.

İkincisi çorbayı blender'la çekip püre haline getirerek de koyulaştırabilirsiniz. Çorbanız biraz taneli kalsın, tamamen pürüzsüz olmasın derseniz o zaman sadece bir-iki kepçe kadarını blender'la ezip yeniden tencereye ekleyerek hem kıvamlı hem de taneli bir çorba elde edebilirsiniz.

PATATES, PİRİNÇ YA DA ŞEHRİYE KULLANIN

Bunun yanı sıra, patates, pirinç, şehriye, nohut gibi malzemeler de çorbaların kıvamını koyulaştırmak için çok etkilidir. Pirinci haşlayarak, patatesi haşlayarak ya da pişirerek kullanabilir hatta çorbanıza bayat ekmek ilave edebilirsiniz.

Ancak bu nişasta kaynaklarını çok fazla kullanmamaya çalışın. Çünkü nişasta ısındıkça su çeker ve bu tür malzemelerin aşırı kullanımı çorbanızın lapa kıvamı almasına neden olur. O nedenle azar azar ilave etmenizde fayda var.

Bu malzemeleri püre haline getirip ekleyebileceğiniz gibi doğrudan tencereye ekleyebileceğinizi de hatırlatalım. Örneğin patatesi kuşbaşı doğrayıp çorbanıza ekledikten sonra 20 dakika kadar kısık ateşte pişirirseniz hedeflediğiniz kıvamı kolayca elde edebilirsiniz.

UNLA MEYANE YAPARAK ÇORBAYA EKLEYEBİLİRSİNİZ

Nişasta içerikli malzemeler kadar doğrudan nişasta ya da un eklemek de çorbayı koyulaştırmanın bir diğer yoludur. Özellikle el blender'ınız yoksa, unu tereyağında ya da yağda kavurup elde edeceğiniz meyaneyi çorbaya ekleyerek koyu bir kıvam elde edebilirsiniz. Aynı şekilde unu çorbanın yapım aşamalarının en başında örneğin soğanları kavururken de tencereye ilave edebilirsiniz.

Nişastayı ise çorbaya eklemek için soğuk suyla açmak yeterlidir. Bu karışımı çorbanıza ekleyip topaklanmaması için hızla karıştırdığınızda birkaç dakika içinde kıvamlı bir çorba elde edebilirsiniz.

SÜT ÜRÜNLERİNDE KESİLMEYE DİKKAT

Çorbayı koyulaştırmak için kullanılabilecek son malzeme ise süt ürünleridir. Süt, yoğurt, krema vb. ürünlerin hepsi çorbalara şahane bir kıvam kazandırmaya yardımcı olur.

Ancak burada çorbanın sıcağıyla ya da asidiyle sütün içindeki proteinlerin sudan ve yağdan ayrılması olarak tarif edebileceğimiz kesilme sorununa dikkat etmek gerekir. Bu açıdan da eklediğiniz süt ürünü ne kadar yağlıysa kesilme ihtimalinin o kadar az olduğunu söyleyebiliriz.