Kimler sahnelere geri dönsün?

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İngiliz grup Oasis, 2009 yılında ayrılmıştı. Yıllar sonra Noel ve Liam Gallagher kardeşler, arasında barış sağlandı.

Oasis, 2025’te İngiltere’de turneye çıkacağını açıkladı. Hafta başında konser tarihlerini paylaşan ikilinin 15 yıllık küslüğe son verilmesi sadece hayranlarını değil müzikseverleri de heyecanlandırdı.

Linkin Park da önümüzdeki yıl, uzun bir zamandan sonra turneye çıkacağını duyurdu. Solistleri Chester Bennington’ın 2017’deki vefatının ardından büyük bir yas süreci yaşayan grup, bu turne sebebiyle yeni vokalistini de yakında açıklayacak.

Bu heyecan verici haberler tabii ki gözümüzü yerli sahneye döndürdü.

Mahsun Kırmızıgül’ün 16 yıl aradan sonra müziğe dönmesi çok konuşuldu. Bu yıl hem Malt hem de Kargo sahneye döndü.

Şebnem Ferah hayranları da sanatçının albüm yapması ve konser vermesini çok istiyor.

Aynı zamanda Özlem Tekin’e de değinmeden geçemeyeceğim. Bahar Canca ile hazırladığı “Psyshe” isimli albümlerini 2015’te çıkardı ve o günden bu yana kendisinden müzik adına haber alınamıyor.

Düşünsenize “Sahnelere dönüyorum” dediğini. Hiç şüphesiz büyük bir etki yaratacaktır.

Sakin grubu 2008’de çıkan ilk albüm sonrasında dağıldı.

Solist Onur Özdemir, hayranların geri dönmeleri istemeleri üzerine “Sakin Tribute” konserleri yapmaya başladı ve grubun daha önce yayınlanmayan şarkılarını dinleyicilere sundu.

2010’da ise Çilekeş, “Histeri Çalışmaları” albümünü yayınladı ve ayrıldı. Grup Bubituzak adıyla farklı projelere imza attı ama devamı gelmedi.

Gruptan Ali Güçlü Şimşek Lalalar’da, Görkem Karabudak ise solo projesiyle yoluna devam etti. İkili aynı zamanda Gaye Su Akyol’un grubunda da maskeli de olsa sahne alıyor. Ama Çilekeş geri dönse çok güzel olmaz mı?

Sezen Aksu ise dijital platformlarda en çok dinlenilen kadın sanatçı olma özelliğine sahip. Hatta öyle ki 5 yıldır onu geçebilen olmadı. Ancak 8 yıldır sahnelere çıkmayan Aksu’ya hayranları baskı yapmayı ihmal etmiyor. Son çıkan haberlere göre tek konserlik teklifi geri çeviren Aksu’dan bir halk konseri beklemek sadece benim rüyam değildir.

Peki, sizlerin sahnelere geri dönmesini istediğiniz isimler kimler?

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Dikkat çekenler

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∆ Hakan Kurtaş müzik kariyerinde hızlı adımlarla ilerlemeye devam ediyor. 10 yıldır demlenen “Bir Bir” isimli şarkısına Can Kazaz prodüktörlüğünde son halini verdi. Kurtaş, söz ve müzik konusunda da yeteneğini bu şarkıda göstermiş.

∆ Mentra’nın yeni şarkısı “Kül”, rock müziğin geri dönüşünü sağlıyor. Mentra, grup müziği ve nitelikli sözleriyle dikkat çekiyor.

∆ Ece Barak, Emir Can İğrek imzalı şarkıyla yoluna devam ediyor. “Deliye” adını taşıyan şarkıda vokalleri daha önceki eserlerine nazaran çok tiz.

∆ KÖFN’ün kendi yoluna gitmesiyle prodüktör BKE (Bilge Kağan Etil), Rakin ile yeni bir iş birliği yaptı. “Ben Gezegenim Sen Uzaysın” şarkısı BKE’nin solo kariyerinde yeni bir adım da demek. Şarkıdan 2000’ler tadı almanız olası.

∆ Giray Şipit, yeni teklisi “Bitti Gitti” ile döndü. Daha duygusal bir çalışmaya imza atan Şipit, baharı erken getirdi.

∆ Ezgi Aktan, 2016 yılında evinde bir gece telefonuna kaydedip yayınladığı “Gyuli Çkimi” yorumuyla dikkat çekti. Aktan, şarkının son yıllarda yeniden keşfedilip çokça dinlenmesinin ardından, daha temiz bir kaydını yaptı. Lazca şarkıya resmen yeni bir hayat veren şarkıcının sesi oldukça duru.

∆ Işıl Ayman, “Amos” adını taşıyan akustik EP’sini yayınladı. Çok sevilen şarkısı “Böyle Sevmek Olmaz ki”nin de yanı sıra Özgün’den dinlediğimiz “İnsaf”ın da yer aldığı 4 şarkılık çalışma yaz dizilerine yaraşır neşe, aşk ve ayrılığı barındırıyor.

Ne dinledim

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∆ Öykü Dörter- “O Bi’başka”

∆ Egemen Akkol- “Takıntı”

∆ Pagos- “Güzel Günlere”

∆ Kamufle, Genjah- “Vay Canım Vay”

∆ Kırık Kalpler Düğün Salonu- “Dert Değil”