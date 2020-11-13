'Anne çorbası gibi' çorbalar yapmanın sırrını açıklıyoruz

Her yemeğe lezzet katan ipuçları olduğu gibi çorbalarınızı da kıvamında yapmanız ve lezzetini artırmanız için bilmeniz gereken mutfak sırları var. İşte 13 adımda lezzetli çorba yapmanın sırları...
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1
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Kış günlerinin aranan lezzetlerinden olan çorba, hem yemek öncesi hem de sabah kahvaltılarında içilebilmesi ile vazgeçilmezlerimiz arasında yer alıyor. Lezzetli çorbalar pişirmenin yolu ise tariflerin doğru uygulanması, kıvamın tutturulması ve malzemelerin taze olmasından geçiyor. Dünya mutfaklarında da önemli yer tutan çorbanın pek çok çeşidi mevcut.
2
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Peki annenizin elinden çıkmış gibi lezzetli çorbalar yapmanın sırrını biliyor musunuz? İşte lezzetli çorbalar için bilmeniz gereken püf noktaları…
3
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Çorbalarınıza eklediğiniz suyun sıcak olmasına özen gösterin. Bunun yanında çorbanızı yaparken kısık ateşte pişirmek de önemli bir detaydır.
4
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Eğer çorbalarınız için tavuk veya et suyu tableti kullanıyorsanız çorbanıza yağ eklerken dikkatli olmalısınız. Çorbanıza ilave ettiğiniz tabletlerin yağ miktarlarına dikkat ederek çorbanıza ölçülü oranda ekstra yağ eklemelisiniz.
5
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Bazen çorbada tuzu fazla kaçırabilirsiniz. Bu durumda hemen bir patatesi soyarak dörde bölün ve çorbaya ilave edin. Patatesler çorba içinde yumuşadığında çorbanın fazla tuzunu da çeker.
6
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Eğer evde bayat ekmekleriniz varsa bir kavanoz içinde bunları saklayarak çorba yaptığınızda çeşitli baharatlarla tavada ya da fırında kavurup çorbanın üzerine ekleyebilir ve farklı bir lezzet katabilirsiniz.
7
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Domates çorbası en sevilen çorbalardandır. Bu çorbayı yaparken domates püresi ve et ya da tavuk suyu kullanarak çorbanızı farklı bir lezzette sunabilirsiniz.
8
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Yoğurtlu çorba yapımında yoğurdu kaynama sonrası yavaş yavaş çorbaya ilave edebilirsiniz. Böylece çorba daha kıvamlı olur. Çorbanın altını kapatmadan hemen önce ise tuzunu koymalısınız.
9
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Sebze çorbası yaparken şehriye, makarna veya erişte ilave ederek çorbanıza lezzet katabilirsiniz.
10
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Leziz çorbalar için yağda nane, maydanoz veya kırmızıbiberi çevirerek ilave edebilirsiniz.
11
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Kremalı çorba yaparken kremayı çorbanın altını kapamadan hemen önce eklemelisiniz.
12
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Maydanoz sapları çorbaya lezzet katar. Maydanoz saplarını temizleyerek güzelce doğrayın ve çorbalarınıza ekleyin.
13
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Dolapta beklediği için katılaşan çorbalarınıza biraz su ekleyerek karıştırdığınızda çorbanız eski haline gelir.
14
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Sütlü çorba yaparken tuzu en son aşamada ekleyerek sütün kıvamlı kalmasını sağlayabilirsiniz.
15
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Çorbanıza yumurta, limon suyu veya kremadan oluşan bir terbiye ekliyorsanız bu malzemeleri çorbaya yavaş yavaş ve çorbayı karıştırarak ilave etmelisiniz. Böylece çorbanın kıvamı bozulmaz.
16
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Çorba yapımının en temel dört püf noktasını derlediğimiz bir de videomuz var...