'Anne çorbası gibi' çorbalar yapmanın sırrını açıklıyoruz

Kış günlerinin aranan lezzetlerinden olan çorba, hem yemek öncesi hem de sabah kahvaltılarında içilebilmesi ile vazgeçilmezlerimiz arasında yer alıyor. Lezzetli çorbalar pişirmenin yolu ise tariflerin doğru uygulanması, kıvamın tutturulması ve malzemelerin taze olmasından geçiyor. Dünya mutfaklarında da önemli yer tutan çorbanın pek çok çeşidi mevcut.