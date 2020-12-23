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Hürriyet
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Yemek Kültürü
AA
Haber Giriş: 23 Aralık 2020 - 12:33 | 

Ecevit çorbasını yeni nesillere tanıtmak için restoran açtı

Kastamonu'nun Küre ilçesinde yaşayan Emin Çelik, ailesiyle işlettiği restoranda müşterilerine yöresel lezzet "Ecevit çorbası" sunuyor.

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30 yıl önce Küre ilçesindeki bir köyü ziyaret eden Emin Çelik, burada kendisine ikram edilen Ecevit çorbasından içti. Çorbanın ilçenin yöresel lezzetlerinden olmasına rağmen yaygın olarak yapılmadığını öğrenen Çelik, unutulmasını önlemek için Ersizler köyünde restoran açtı.

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Çelik, müşterilerine Ecevit çorbasının yanı sıra sahanda yumurta ve menemen de sunuyor. Restoranı oğlu ve geliniyle işleten Çelik, AA muhabirine, Ecevit çorbasının yüzyıllara dayanan bir geçmişi bulunduğunu söyledi.

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Çorbanın Küre ilçesi için önemli olduğuna işaret eden Çelik, "30 yıl önce ilçedeki bir köyde bir anne baba bana bu çorbayı yapmıştı. Daha sonra iş yeri açtım ve bu çorbadan yapmaya başladım. Çok ilgi gördü. İstanbul'dan bu çorbayı içmek için buraya kadar gelen var" dedi.

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Ecevit çorbasının pilavlık pirinçten yapıldığını anlatan Çelik, "İçine köy yumurtası ve yoğurt konuluyor. Üzerine tereyağı, nane ekleniyor. Burada oğlum ve gelinimle çalışıyorum. 30 yıldır bu çorbayı yapıyorum." diye konuştu.

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Emin Çelik'in oğlu Erdal Çelik ise babasının yıllar önce Ecevit çorbası yapmayı öğrendiğini dile getirerek, "Ben de bu çorbayı yapmaya babamdan öğrendim. Müşterilerimiz de memnun. Küre deyince akla ilk gelen Ecevit çorbası. Biz yaptıktan sonra bu çorba yine meşhur oldu, başkaları da yapmaya başladı. Babam bu çorbayı görmeseydi belki de unutulup gidecekti. Babamın sayesinde ben öğrendim, bizden sonrakiler de devam ettirecek" ifadelerini kullandı.

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Restoranın müşterilerinden Kasım Atmaca da Amasyalı olduğunu aktararak, "Yıllar önce buradan geçerken merak edip durduk, çok beğendik. Her sene buradan geçerken ziyaret ediyoruz. Çorba çok güzel. Herkese tavsiye ederim. Çok lezzetli. Buranın doğası da harika" diye konuştu.

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Ecevit çorbasını evde de kolayca yapabilirsiniz.

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