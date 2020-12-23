Ecevit çorbasını yeni nesillere tanıtmak için restoran açtı

Emin Çelik'in oğlu Erdal Çelik ise babasının yıllar önce Ecevit çorbası yapmayı öğrendiğini dile getirerek, "Ben de bu çorbayı yapmaya babamdan öğrendim. Müşterilerimiz de memnun. Küre deyince akla ilk gelen Ecevit çorbası. Biz yaptıktan sonra bu çorba yine meşhur oldu, başkaları da yapmaya başladı. Babam bu çorbayı görmeseydi belki de unutulup gidecekti. Babamın sayesinde ben öğrendim, bizden sonrakiler de devam ettirecek" ifadelerini kullandı.