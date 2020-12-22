Çocuklar için çok besleyici bir çorba tarifi: Köfteli yoğurt çorbası

Özellikle iştahsız çocuklar için denemenizi tavsiye edeceğim 2 oğlumun da severek tükettiği yapımı oldukça basit köfteli çorbamızın tarifini paylaşacağım sizlerle.

Malzemeler:

Köftesi için:

500 gram yarım yağlı çift çekilmiş kıyma (bebek ve çocuklarda çift çekilmiş tercih ediyorum)

5 yemek kaşığı bulgur

Terbiyesi için:

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı un

1 su bardağı yoğurt

3 su bardağı su

Diğer malzemeler:

Yarım çay bardağı ince bulgur ve tel şehriye karışımı

Yarım çay bardağı haşlanmış nohut

Nasıl yapılır?

Köfte için iki malzemeyi iyice yoğuralım. Dağılmamasının püf noktası bu anneler. 1 yaş sonrası tuz da ilave edebilirsiniz.

Yoğurduktan sonra üzerini streç ile kapatıp yarım saat dolapta dinlendirelim.

Dinlendirdiğimiz kıymayı minik minik yuvarlayıp unlu tepsiye koyalım. Tüm köfteler una bulansın mutlaka.

Yaklaşık 50 adet minik köftecik elde edeceksiniz. Her çorbaya 10 köfte olacak şekilde çorbalık köftelerimizi derin dondurucuda saklayalım.



Un, yoğurt, yumurta ve suyu çırpıcı ile karıştırıp terbiyeyi hazırlayalım.

Yarım çay bardağı ince bulguru ve tel şehriye karışımını 1 su bardağı suda haşlayalım.

Çorbanın terbiyesini ekleyelim.

Devamlı karıştıralım kaynamaya başlayınca köfteleri ekleyip kısık ateşte 20 dakika pişirelim.

Kaynayınca nane de ekleyebilirsiniz.

Dilerseniz haşlanmış nohut da ilave edebilirsiniz. Afiyet olsun....

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