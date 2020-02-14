Zeynep Casalini’nin Sesiyle Unutulmaz Bir Gece!

Çünkü onlar, sevdikleri sanatçının konser haberini alır almaz, en indirimli biletleri bulup alırlar.

Bu bir ilandır.

İyi sanatçıları sahnede canlı izleme fırsatını kaçırmayanlardansanız, size mart ayı için Zeynep Casalini konserini tavsiye edebiliriz. 2004 yılında “Nihayet” albümü ile başlayan sanat hayatını yıllar boyunca istikrarlı şekilde sürdüren başarılı sanatçı, özellikle “Duvar” ve “Dokunma Bana” şarkılarıyla tanındı. Sesi ve yorumu ile Türk popunun favori isimlerinden biri olan Zeynep Casalini, son albümü “Köprüler” ile 2016’da listelerde yer almaya devam etti. Yetenekli sanatçı, kulakların pasını silen sesi ve büyüleyici yorumuyla 7 Mart’ta Emaar Square Hall’da olacak. Bu muhteşem konserde size ve sevdiklerinize indirimli biletler ise burada.

Türk popunun en iyi sanatçılarından biri olan Zeynep Casalini’nin canlı sahne performansını görmek ve müzikle iç içe, unutulmaz bir akşam yaşamak için biletlerinizi buradan alabilirsiniz.

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