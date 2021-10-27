Zahter otu nedir, ne işe yarar ve nerede yetişir? Zahter otunun faydaları nelerdir ve neye iyi gelir

Zahter otu, grip ve nezle gibi mevsimsel hastalıkların iyileşmesinde etkilidir. Yol kenarlarında bile bulunan zahter otu, oldukça yaygındır. Birçok hastalığın tedavi edilmesinde kolaylıkla kullanılabilen bitkiler arasında yer alır.

Zahter Otu Nedir?

Kekik benzeri yapısıyla bazen yanıltıcı olabilen zahter otu, ülkemizde en fazla kullanılan bitkilerden biridir. Orta ve Güney alanlarında yetişen zahter bitkisinin diğer ismi kara kekiktir. Çay olarak tüketilebilen güzel kokulu zahter bitkisi mutfakların popüler otlarından birisidir.

Zahter Otu Ne İşe Yarar?

Güçlü antioksidan türlerinden olan zahter otu, öksürüğe karşı etkili olarak kullanılan bitkilerden biridir. Yaşanabilecek boğaz ağrılarının hafiflemesi ve grip, nezle türlerinin iyileştirilmesinde kullanılır. Vücut direncini artırıcı etkisinden dolayı, yorgunluk azaltıcı olduğu söylenebilir. Ağız ve diş sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğu ifade edilir.

Zahter Otu Nerede Yetişir ve Bulunur?

Halk içerisinde daha çok dağ kekiği olarak tanımlanan zahter otu, güzel bir kokuya sahiptir. Ülkemizin; Gaziantep, Hatay, Mardin ve Mersin illerinde çokça yetişebilmektedir.

Zahter Otu Hangi Mevsimde Olur?

Zahter iki çeşittir. Bu nedenle bir çeşidi kış aylarında yetişirken diğer çeşidi yaz aylarında görülebiliyor.

Zahter Otu Yetiştiriciliği Mümkün müdür?

Zahter otu gerekli alan ve iklim olabildiğinde, yetiştirilebilen bitkiler içerisinde yer alır. Yetiştirilmesi için iklimin uygun olması ve dikkatle bakımının yapılması gerekir.

Zahter Otu Nasıl Kullanılır?

Kış veya yaz mevsimlerinde yetişme özelliği olan zahter otu, baharat veya çay şeklinde kullanılabilir. Baharat olarak yemeklerde ve salatalarda tüketilebilir. Çay olarak tüketilecekse kaynamış suda minimum 10 dakika bekletilmelidir.

Zahter Otunun Kullanımı?

Zahter otunun kullanım şekli iki şekilde olabilir. Birincisi çay şeklinde, diğeri ise baharat formunda olduğu söylenebilir.

Zahter Otu Faydaları Nelerdir?

Öksürüğe karşı faydalı olduğu söylenebilir. Çay olarak kullanıldığında boğazı yumuşatarak öksürüğün kesilmesine yardımcı olur.

Vücudun direncini artırıcı özelliklere sahip olan zahter otu, kış aylarında yaşanabilen grip rahatsızlığına iyi gelir.

Ağız içi sağlığının korunmasında yardımcı olabilen zahter otu, ayrıca ağız kokusunun giderilmesinde tüketilebilir.

Mikropları öldürücü etkileri olduğu söylenebilir.

A vitamini ihtiva eden zahter otu, solunum sistemine ve göz sağlığına fayda sağlar.

Kanser riskini azaltıcı etkileri olduğu söylenebilir.

Zahter Otu Neye Yarar?

Güzel kokuya sahip olan zahter bitkisinin cilt sağlığı üzerinde olumlu etkileri bulunur. Cilt temizliğine yarayabilir. Kokusundan dolayı parfümlerde kullanılabilir. Enerji verici olduğundan yorgunluğa iyi gelir. İçildikten sonra vücutta rahatlama sağlar.

Zahter Otu Neye İyi Gelir?

Zahter bitkisinin çok sayıda hastalığa iyi geldiği söylenebilir. Özellikle kanser riski taşıyan hücrelerin çoğalmasını engelleyicidir. Kanser riskinin azalmasına destek olur. İskelet sistemiyle ilgili rahatsızlıklar için faydalı olduğu söylenebilir.

Zahter Otunun Zararları Var mıdır?

Zahter otu kullanımı öncesinde uzmanlara danışmalıdır. Çeşitli alerjik rahatsızlığı olanlar kullanmamalıdır.

Guatr rahatsızlığı olanlar ve sık ilaç kullananlar kullanmamalıdır.

Kronik rahatsızlığı bulunan kişiler ve hassas bünyeye sahip bireylerin zahter otu kullanmaması önerilir.

Zahter Otu Nerede Satılır?

Zahter otu genellikle bitki dükkanlarında ve aktarlarda satılan bitki türüdür. Zahter ayrıca güvenilir internet sayfalarında satılan bitkilerden biridir. Kullanmadan önce mutlaka uzmanlardan bilgi alınmalı ve buna göre kullanım miktarları belirlenmelidir.