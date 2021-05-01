Telgraf Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Telgraf Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

İç mekan süs bitkileri arasında bulunan telgraf çiçeği sıcaklığın 8 derce altına düşmediği bölgelerde dış mekanlarda da süs bitkisi olarak kullanılmaktadır. Telgraf çiçeğinin sarkmış dalları üzerinde yenilenerek çoğalan yaprakları düz yeşil renkte olabildiği gibi mor ve yeşil, beyaz ve yeşil şeritler ile de hareketli halde renkli olmaktadır.

Telgraf Çiçeği Nedir?

Telgraf çiçeği kökeni Güney Amerika olan bir bitkidir. Düz mor renkte bulunabildiği gibi yeşil ile beyaz renklerinin iç içe bulunduğu çeşitleri de bulunmaktadır. Telgraf çiçeği dallarının sarkması ve her dalı saran oval şekilde yaprakları ile mekanlara renk katmak için tercih edilmektedir.

Telgraf Çiçeği Bakımı Nasıl Yapılır?

Telgraf çiçeğinin bakımı için Nisan aylarında toprağını değiştirerek gübrelemek ile yapılmaktadır. Bitkinin dallarından çoğaltmak ve sürgünlerini yenilemesi için budanarak çoğaltmak gerekmektedir. Çiçeğin bakımı ilkbahar aylarında yapılarak saksı değiştirilerek daha büyük saksıya dikimi yapılmalıdır.

Telgraf Çiçeği Nasıl Ekilir?

Telgraf çiçeği dallarından çoğaltılarak ekilmektedir. Ekim için telgraf çiçeği dallarının bir kısmı koparılarak yumuşak bir toprağa ekilmek ile çoğaltılıp yetiştirilmektedir. Çiçeğin ekimi için toprağın bir kısmının gübre ile karıştırılması ve ekilecek saksının diplerine suyun geçirgenliği için birkaç taş eklenebilmektedir.

Telgraf Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Telgraf çiçeği kolaylıkla çoğaltılabilen bir çiçektir. Çiçeğin dibindeki sürgünler veya budanmış dalları ile çoğaltılabilmektedir. Telgraf çiçeği çoğaltılırken bakımı da yapılmaktadır. Bitkinin sık şekilde dalları arasından dallar koparılarak çimlendirilip ekilir. Bitkinin diğer bir şekli ise köklerine yakın yerlerdeki dallarında kendiliğinden oluşan köklenmeleri alarak çoğaltım yapılmaktadır.

​​​​​​Telgraf Çiçeği Tohumu Nasıl Olur?

Telgraf çiçeği tohumdan yetiştirilmek istendiğinde çiçeklerinin içlerindeki tohumlar ile ekilebilmektedir. Telgraf çiçeği daha kolay olduğu için dallarından ekilerek çoğaltılmaktadır.

Telgraf Çiçeği Nasıl Sulanır?

Telgraf çiçeği sulamada toprağının nemli olması önemlidir. Eğer bitki toprağı zaten nemli ise sulamaya gerek yoktur. Belirli aralıklarla kontrol edilmelidir. Telgraf çiçeğinin saksısında su birikmesi olmamasına özen göstermek gerekmektedir. Su birikmesi bitkinin köklerinin çürümesine neden olabilmektedir. Güneş alan sıcak bölgelerde sulama artırılmalıdır.

Evde Telgraf Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Evde telgraf çiçeği yapılabilmektedir. Ev ortamında dallarından çoğaltılarak yetiştirilebilen çiçeğin ışık alması ve yeterli neme sahip olması sayesinde kolay büyüyerek verim elde edilmektedir.

Evde sürgünleri küçük saksılara ekerek yetiştiricilik yapılabilmektedir. Telgraf çiçeğinin sürgünleri alınarak çimlendirilip saksılara ekilerek sulanır. Yetiştirilen bitkiler daha büyük saksılara alınarak tekrar çoğaltılabilmektedir.

Telgraf Çiçeği Latince Adı Ve Anlamı Nedir?

Telgraf çiçeğinin Latincesi tradescantia olarak bilinmektedir. Telgraf çiçeğinin diğer adı ise kara sevda çiçeği olarak halk arasında kullanılmaktadır. Uzun ve sarkan dalları ile bu şeklide anlam yüklenmektedir.

Telgraf Çiçeğinin Özellikleri Nelerdir?

Telgraf çiçeği yaprakları çeşitli renkleri bir arada toplayan bazı çeşitlerinde ise sadece mor renk tonlarında olan bir çiçektir. Telgraf çiçeğinin dalları bitki büyüdükçe büyüyerek sarkmaktadır. Sarkan çiçekler arasında bir çiçektir. Telgraf çiçeğinin yaprak yapısı küçük oval yapraklar şeklinde olmaktadır. Telgraf çiçeğinin yaprakları dökülmemektedir. Telgraf çiçeğinin çoğaltılması sürgünlerinin sayesinde kolaylıkla olmaktadır.

Telgraf çiçeği yapraklarının üstü yeşil olan çeşitlerinin altlar mor renginde olmaktadır. Çift taraflı görünün sağlamaktadır. Telgraf çiçeğinin güneşli ve ışık alan mekanlarda güzelleşerek büyümektedir. Telgraf çiçeğinin ısı derecesi en az 8 ile 9 dereceden aşağı olmamalıdır. Çiçeğin en kolay kullanımı ise asılarak yapraklarının aşağı doğru sarkmasını sağlamak yoluyla olmaktadır.

Kış aylarında soğuktan etkilenmemek için budama yapılmaktadır. Az ışık içeren bölgelerde yeşil olan yapraklı çeşitleri yetişebilirken mor yapraklı çeşitleri güneş ışığını tam olarak almaya ihtiyaç hissetmektedirler.

Telgraf çiçeği bakımı kolay ve yetiştirmesi rahatlıkla yapılabilen bir bitkidir. Evde yetiştirilerek ekonomik olarak gelire dönüştürülebilmektedir. Telgraf çiçeği balkonlarda iç mekan süs bitkisi olarak yapraklarını dökmediği için ve renklerinden dolayı tercih edilmektedir.

Telgraf Çiçeği Hikayesi Nedir?

Telgraf çiçeği olarak bilinen tradescantia bitkisi halk dilinde diğer adı kara sevda çiçeği olarak bilinmektedir. Eski dönemler de yaprakları ve dallarının sarkmasını telgrafın tellerine benzetilmesiyle bu adı almaktadır. Kara Sevda çiçeği denmesinin nedeni ise çiçeklerinin ve dallarının insan ellerine ve kollarına benzetilmesinden kaynaklanmaktadır. Elleri ile sevdiğini arayan ve uzayan bitkinin sarkması da bu şekilde bir benzetmeden kaynaklanmaktadır. Telgraf sistemi geçmiş zamanlarda en hızlı iletişim yöntemi olduğu için bu isimle adlandırılmış ve günümüze kadar gelmiştir.