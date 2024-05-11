Dünya denizlerini aştı ama ülkesine giremedi

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Duydum inanamadım.

Binlerce denizcinin denizdeki maceralarını merakla izlediği...

Okyanusta tek başına oto pilotsuz günlerini heyecanla takip ettiği...

Çektiği yüzlerce videoyu ders gibi izleyen amatör denizcilerin Fatih Kaptanı...

Arkasındaki Türk bayrağıyla her adaya, her limana iz bırakan Fatih Aksu...

Karayiplerden Pasifik Okyanusu’nu geçip 5 yıl sonra Kaş’a geldi.

“Yurdum... Yurdum. Nihayet güzel yurdumdayım” diye yayın yaptı.

Gümrüğe girdi.

Ama o da ne?

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Hepimizin efsanesi Fatih Kaptan’ı yurduna almadılar.

Niye?

Kaş limanı ve gümrüğü;

“Teknenin sigortası yoksa Türkiye’ye giriş yapamazsın” dedi ve kapıyı gösterdi.

Fatih Kaptan şöyle bir durdu.

Kendini anlatmaya kalksa ayıp olacak.

“Ben kimim” dese denizciliğine yakıştıramayacak.

Çaresiz tekrar açığa çıktı. Hasretle geçen 5 yıl sonra yurduna girememişti.

Dedim ya.

Duydum inanamadım.

Fatih Aksu bu durum için yine mütevazılığını kaybetmedi.

Bakın ne diyor:

“Ne yapalım dostlar. Bunu da görmek varmış. Ama çok şaşırtıcı olan şey şu ki, sigorta acentesine gidiyorsunuz, tekneyi sigorta yapmasını istiyorsunuz. Bir marinadan bağlanma sözleşmesi istiyor. Marinaya gidiyorsunuz bağlanacaksınız. O da teknenin sigortasını istiyor. Ne yazık ki durum bu...”

Ben bu yazıyı yazarken Fatih Kaptan, Kaş açıklarında memleketine girmeyi bekliyordu.

Hüzünlü bir bekleyişti bu.

Düşünsenize;

5 yıl boyunca tek başınıza okyanusları aşıyorsunuz, dünya denizlerinde dalgalarla, fırtınalarla boğuşuyorsunuz. Denizciliğin en görkemli anlarını yaşıyorsunuz. Yüzlerce video ile gönüllerde macera dolu bir sevgi yumağı oluyorsunuz.

Sonra yurda dönüyorsunuz.

Binlerce mesajla karşılanıyorsunuz.

Denizcilerden, doğaseverlerden yüzlerce davet alıyorsunuz.

Bursa’dan Kıbrıs’a kadar denizciler “ne olur bize gel” diye mesajlar gönderiyor.

Ama gümrükten geçemiyorsunuz.

Limana giremiyorsunuz.

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SAYIN BAKAN BOLAT

SAYIN URALOĞLU

Gümrüklerden Sorumlu Bakan Sayın Prof. Dr. Ömer Bolat Bey...

Sizinle hiç tanışmadık. Ama çözüm odaklı, insana hizmeti esas alan bir yapınız olduğunu görüyorum.

Lütfen bu konuda biz denizcileri rahatlatın.

Fatih Kaptanımızı yurduna alın.

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nu ise tanırım.

Karayolcudur ama aynı zamanda Karadenizli’dir.

Arı gibi çalışır. Türkiye’nin neredeyse bütün yollarında alın teri vardır.

Sayın bakan limanlar size bağlı. Lütfen yardımcı olur musunuz?

VE ÇOK ÖNEMLİ BİR ÖNERİ

Kıyılarımızda görev yapan gümrük personeline denizciliğin anlatılması gerekiyor.

Denizi, denizciliği sevdirmek gerekiyor.

Bu nitelikte gençlerin seçilmesi gerekiyor.

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Yani şimdi Kaş gümrüğünden bir görevli biraz olsun denizciliği sevseydi, Fatih Aksu’yu tanırdı.

Biliyorum.

Onların da elini kolunu bağlayan katı kurallar var.

Ama ne yazık ki durum bu.

Özetle; eğer hâlâ yurduna giremediyse:

“Fatih Kaptanımızı istiyoruz...”

YARIN: EFSANE DENİZCİNİN MACERALARI