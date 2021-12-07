Taze fasulye kaç kalori? 100 gram taze fasulye besin değerleri ve kalorisi...

Sebze yemeklerinden biri olan taze fasulye içerisinde bir miktar kalori vardır. 100 gram taze fasulye tüketen bireyler vücuda 32 kalori almış oluyor. Fasulye içerisinde 0,2 gram yağ bulunuyor.

Taze Fasulye Kaç Kalori?

İnsanlar belirli zamanlarda sebze tüketerek kilosunu koruyabiliyor. Taze fasulye de kişilerin tükettiği sebze yemeklerin başında geliyor. Sevilen taze fasulyenin içerisinde bulunan kalori miktarı 32'dir. 32 kaloriye sahip olan taze fasulye, çok kilo aldıran bir besin değildir.

100 Gram Taze Fasulye Besin Değerleri ve Kalorisi

100 gram taze fasulye içerisinde birçok besin değeri vardır. Taze fasulye içerisinde 0,2 gram yağ, 1,8 gram protein ve 7 gram karbonhidrat bulunuyor.