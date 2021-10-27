Tarhun otu nedir, ne işe yarar ve nerede yetişir? Tarhun otunun faydaları nelerdir ve neye iyi gelir

Tarhun otu; Papatyagiller ailesine mensup olan bir bitki çeşididir. Tarhun otu; salatalara eklenen bir bitki olup, yıllardan beri tüketilmektedir. Tarhun otunun pek çok faydası vardır. Bunun yanı sıra A, E ve B6 vitaminleri açısından da zengindir. Tarhun otunun, insan sağlığı açısından olumlu etkileri bulunmaktadır.

Tarhun Otu Nedir?

Tarhun otu; Papatyagiller familyasına ait olan bir bitkidir. Bununla beraber Fransız ve Rus tarhunu oldukça popüler tarhun türleridir. Fransız mutfağında vazgeçilmeyen bir baharat olan tarhun içerisinde; omega 3 ve 6, riboflavin, protein, A ve C vitamini, potasyum, demir, niasin, manganez, magnezyum, potasyum gibi birden fazla mineral bulunmaktadır.

Tarhun Otu Ne İşe Yarar?

Tarhun otu; sindirim sisteminin rahatlamasına yardımcı olmaktadır. Bağırsak ve mide içerisinde biriken gaz sıkışmasının dışında kabızlık problemi için çok önemli faydaları vardır. Tarhun otu; insan bedenini sakinleştirme konusunda da oldukça iyidir.

Tarhun Otu Nerede Yetişir ve Bulunur?

Tarhun otu; ülkemizde Ankara, Bayburt, Erzurum, Gaziantep ve Şanlıurfa'da yetişmektedir.

Tarhun Otu Hangi Mevsimde Olur ve Yetiştiriciliği Mümkün müdür?

Tarhun otu; ilkbahar aylarında ortaya çıkar. Genellikle Mart ayında görülür.

Tarhun Otu Nasıl Kullanılır? Tarhun Otunun Kullanımı

Tarhun otu; genel olarak Türk mutfağı içerisinde et ve balık yemeklerinin sosuna, sebze çorbası tariflerinin içerisine baharat şeklinde eklenmektedir. Fırında veya haşlanmış tavuk yemekleri için de kullanılan tarhun otu; salata, patates çeşitleri, omlet gibi yemeklerde de kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra çay şeklimde de kullanılabilmektedir.

Tarhun Otu Faydaları Nelerdir, Neye Yarar ve İyi Gelir?

Tarhun otu; insan sağlığı açısından birçok yarara sahiptir. Bunlar;

- Tarhun otu; sindirim salgılarına yardımcı olarak, bunların miktarını çoğaltır. Bununla beraber sindirime yardımcı olan tarhun otu, buna bağlı şekilde mide ağrılarına oldukça olumlu etkileri bulunur.

- Adet dönemlerinde ağrı çeken hanımlar açısından oldukça önemli faydası bulunan tarhun otunun, ağrı kesici özelliği bulunur.

- Tarhun otu; bağırsak ve mide gazlarını gideren bir özelliği vardır. Bunun yanı sıra yemek sonrasında meydana gelen şişkinlikler adına kullanılmaktadır. Hazmın kolaylaşmasına yardımcı olup, bireyin rahatlamasına destek olur.

- İdrar söktüren özelliği vardır.

- Tarhun otunun yararları içerisinde ödem söktüren özelliğin de bulunduğu belirtilebilir. İnsan vücudunun türlü bölgelerinde toplanan tuzu dışarı atar.

Tarhun Otunun Zararları Var mıdır?

Her bitkide olduğu üzere tarhun otunun gereğinden çok tüketilmesi; boşaltım ve sindirim sistemleri konusunda olumsuz etkilere neden olabilir. Bu yüzden tarhun otu kullanılmadan önce mutlaka olarak bir uzmana danışılmalıdır. Tarhun otu; bütün bünyeler adına doğrudan bağlantılı değildir. Bireysel özellikler ve sağlık vaziyetine göre alerjen etki gösterebilir. Bundan ötürü daha önceden hiç tüketilmeyen bir ot kullanılmaması, sağlık açısından önemli olacaktır. Tarhun otu zararları konusunda bunları belirtmek yeterli olacaktır. Tarhun otunun fazla bir şekilde kullanılması, insan sağlığı açısından problem yaratacaktır.

Tarhun Otu Nerede Satılır?

Tarhun otu; çiçekçilerde ve fide satan yerlerde bulunabilmektedir. Tarhun otunu internet üzerinden getirtmek de mümkündür. Tarhun otunu aynı zamanda aktarlarda bulmak da mümkündür. Bu şekilde tarhun otunu satın almak kesin olacaktır.