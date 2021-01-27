Star Wars Film Serisi Filmleri - Star Wars Film Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

George Lucas'ın yazıp yönettiği ilk Star Wars filmi, 11 milyon dolarlık bütçeyle çekildi ve dünya genelinde 800 milyon dolar gişe hasılatı elde etti. Hakkında birçok teorinin üretildiği ve kitabın yazıldığı Star Wars filmi, en iyi yapım tasarımı, en iyi görsel efekt, en iyi film müziği, en iyi kostüm tasarımı ve en iyi ses miksajı dalında Oscar ödülüne layık görüldü. Orijinal üçlemeden sonra birçok farklı yönetmen ve senarist Star Wars filmlerinde görev aldı. Türkiye'deki sinemalarda ''Yıldız Savaşları'' ismiyle gösterilen filmin birçok dizisi de çekildi. O dizilerin isimleri ve yayımlanma tarihleri şu şekildedir: Star Wars: Klon Savaşları (2008) ve Star Wars: Asiler (2014).

Star Wars Serisi Filmleri ve İsimleri

1- Yıldız Savaşları Bölüm IV: Yeni Bir Umut

2- Yıldız Savaşları Bölüm V: İmparatorun Dönüşü

3- Yıldız Savaşları Bölüm VI: Jedi'ın Dönüşü

4- Yıldız Savaşları Bölüm I: Gizli Tehlike

5- Yıldız Savaşları Bölüm II: Klonların Saldırısı

6- Yıldız Savaşları Bölüm III: Sith'in İntikamı

7- Yıldız Savaşları Bölüm VII - Güç Uyanıyor

8- Yıldız Savaşları Bölüm VIII: Son Jedi

9- Yıldız Savaşları Bölüm IX - Skywalker'ın Yükselişi

Star Wars Serisi İzleme Sırası

1- Star Wars: Episode I - The Phantom Menace

2- Star Wars: Episode II - Attack of the Clones

3- Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith

4- Star Wars: Episode IV - Yeni Bir Umut

5- Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back

6- Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi

7- Star Wars: Episode VII - The Force Awakens

8- Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi

9- Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker



Star Wars Konusu



Bilim-kurgu türündeki filmde Tatooine gezegenindeki direnişçiler ile Darth Vader adlı cyborg'un savaşı anlatılıyor.



Star Wars Vizyon Tarihi



1- Star Wars - 28 Mart 1977

2- Yıldız Savaşları Bölüm V: İmparatorun Dönüşü - 10 Nisan 1980

3- Yıldız Savaşları Bölüm VI: Jedi'ın Dönüşü - 25 Nisan 1983

4- Yıldız Savaşları Bölüm I: Gizli Tehlike - 1 Şubat 1999

5- Yıldız Savaşları Bölüm II: Klonların Saldırısı - 16 Mayıs 2002

6- Yıldız Savaşları Bölüm III: Sith'in İntikamı - 19 Mayıs 2005

7- Yıldız Savaşları Bölüm VII: Güç Uyanıyor - 17 Aralık 2015

8- Yıldız Savaşları Bölüm VIII: Son Jedi - 13 Aralık 2017

9- Yıldız Savaşları Bölüm IX - Skywalker'ın Yükselişi - 20 Aralık 2019

Star Wars Oyuncuları

Harrison Ford

Liam Neeson

Natalie Portman

Samuel L. Jackson

Ewan McGregor

Christopher Lee

Hayden Christensen

Carrie Fisher

Adam Driver



Star Wars Yönetmeni



1- Yıldız Savaşları Bölüm IV: Yeni Bir Umut - George Lucas

2- Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back - Irvin Kershner

3- Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi - Richard Marquand

4- Star Wars: Episode I - The Phantom Menace - George Lucas

5- Star Wars: Episode II - Attack of the Clones - George Lucas

6- Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith - George Lucas

7- Star Wars: Episode VII - The Force Awakens - J. J. Abrams

8- Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi - Rian Johnson

9- Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker - J. J. Abrams