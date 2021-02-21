Çok popüler ve çok riskli: Brezilya poposu ameliyatı

Her türlü estetik operasyon günümüzde çok revaçta. İstatistikler Brezilya popo estetiğinin son zamanlarda en çok tercih edilen estetik müdahale olduğunu belirtiyor. Uzmanlar ise bu estetik operasyonun risklerini de vurguluyor.

Öyle ki dünyanın pek çok ülkesinde bu operasyon sonrası hayatını kaybedenler var. Detayları Ertuğrul Özkök'ün dün yayınlanan yazısında bulabilirsiniz.

Brezilya popo estetiğinin ne olduğunu, risklerini ve dikkat edilmesi gerekenleri Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ayşen Bilge Sezgin'e sorduk. Kadınların neden estetik operasyonlara başvurduğu konusuna ise Psikolog Elif Doğru açıklık getirdi.

Son yılların en popüler uygulamalarından biri olan Brazilian butt lift (Brezilya popo/kalça estetiği) nedir?

Op. Dr. Ayşen Bilge Sezgin: Brezilya poposu vücudun değişik bölgelerinden özellikle bel karın sırt bölgelerinden alına yağ dokusunun popo bölgesine verilmesi ile popo büyütme ve şekillendirme işlemidir.

Bu estetik işlem nasıl yapılıyor?

Kalça yanlarındaki boşluklar yağ enjeksiyonu ile doldurularak daha şekilli bir görüntü oluşturuluyor. Çoğu kez popo büyütme ve şekillendirme birlikte yapılıyor. BBL (Brazilian butt lift) aslında sadece popo büyütme olarak düşünülmemeli. Bel inceltilmesi sırt yanlardaki yağların yok edilmesi kalçaların şekillendirilmesi poponun büyütülmesini içeren kombine bir operasyondur.

Araştırmalar, Brazilian butt lift uygulamasının bir hayli riskli olduğunun altını çiziyor. Nedir bu riskler?

Brezilya popo estetiği tabii ki bazı riskler barındırıyor. Burada dikkat edilecek bazı noktalar var;

Yağ alımında uyulması gereken sınır çok önemli. Alınacak yağ miktarına ve solüsyona dikkat edilmeli. Sınırsız yağ alma lüksü yok, vücut ağırlığına göre yüzde 6 sınırı güvenlidir. Yağ, solüsyon kullanılarak kansız alınmalı ve yaş verilmeden önce özel kapalı sistemde tutulup antibiyotikli solüsyon ile karıştırılmalı, süzülmelidir. Bu işlemlerdeki titizlik, riskleri azaltma konusunda önemli.



Ayrıca verilecek yağ miktarı kadar yağın nereye verildiği büyük önem taşıyor. Yağın dağıtılarak verilmesi, kas içine verilmesinden imtina edilmesi, homojen şekilde dağıtılması riskleri oldukça azaltan noktalardır.

Dünya genelinde Brazilian butt lift sonrası gelişen komplikasyonlar sebebiyle hayatını kaybeden pek çok kadın bulunuyor. Ucu ölüme kadar giden bu komplikasyonlar neler?

Ne yazık ki dünya genelinde ölüme kadar giden vakalar var. Yapılan incelemelerde derin bölgelere, kas içine, kas altına yağ verilen vakalarda bunun daha fazla olduğu görülmüş. Şu an zaten yayınlanan bildiri ve önergelerde yağın kas üzerine verilmesi isteniyor.

Emboli (kanla taşınan yabancı bir cismin damarı tıkaması durumu) en korkulan komplikasyon oluyor. Riski azaltmak mümkün ama sıfırlamak çok zor. Embolinin yanı sıra hematom, enfeksiyon, seroma gibi komplikasyonlar da bazen görülebiliyor.

Komplikasyonların önüne geçmek için; mutlaka antibiyotikler ile desteklenmeli, hasta en az 5 gün takip edilmeli, kan sulandırıcı ilaçlar ile ameliyat sonrası vücut desteklenmeli, ameliyat emboli çorabı kullanılmalı, hasta aşırı aktiviteden kaçınmalı kısacası kurallara uymak, hijyenik titiz çalışmak ve abartıdan kaçınmak çok önemli.

Ancak her şeye rağmen hiçbir ameliyatın garantisi yoktur. Brezilya pop estetiği de her operasyon gibi öncesinde ve sonrasında riskler barındırıyor.

Bu işlemi yaptırmak isteyenlerin öncelikli olarak dikkat etmesi gereken noktalar var mı?

Özellikle sigara içmemek, iyi beslenmek, bol su içmek önemli. Operasyon sonrası bir süre egzersiz ve spordan uzak durulmalı çünkü yağların emilimi hareket ile artabilir. Popo bölgesine özel yastık kullanmak ve ameliyat sonrası popo üstüne yatmamak gerekir.

Yaygınlaşan estetik operasyonların psikolojik yönü nedir? Kadınlar toplumun belirlediği ideal güzellik anlayışı sebebiyle mi estetiğe yöneliyor?

Psikolog Elif Doğru: Yapılan araştırmalara göre beden algısı ile yeme bozukluklarının birbiriyle ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. Bedeninden memnun olmayan bireyler onu değiştirmeye çalışırken farkında olmadan yanlış ve sağlıklı olmayan yöntemlere başvururlar. Bunun sonucunda da beden algısı bozulmaya başlar.

Zayıflık ve incelik kavramı güzelliğin ve çekiciliğin bir göstergesi olarak algılanır. Ancak bir zamanlar ‘balık etli’ diye tabir ettiğimiz kadınların daha çekici bulunduğunu biliyoruz. İnce kaşlar, küçük göğüsler, yuvarlak hatlar bir zamanlar güzelliği temsil ederken, şimdilerde kalın kaşlar, iri göğüsler dolgun dudaklar, Brezilya poposu olarak adlandırılan iri kalçalar ve ince bir bel moda haline gelmiş durumda. Buradan da anlayacağımız üzere bedenin güzellik algısı zaman içerisinde değişiyor. Kişilerin ise bedenlerine karşı memnuniyetsizlikleri birtakım olumsuz düşüncelere sebep olmaya başlıyor.

Kişi bu gibi durumların sonucunda depresyona girebilir, kendini yetersiz hissedebilir, kendini dış dünyadan soyutlayabilir ve gereksiz estetik ameliyatlara başvurabilir.

Peki ne yapabiliriz?

Öncelikle kendi bedenimizi olduğu gibi kabul etmeliyiz. Elbette çevremizin ve toplumun bizlere atfettiği beden algısı önemli olsa da kişi beden algısının tamamını kendi belirlemelidir. Sağlıklı bir vücuda sahip olmak sağlıklı psikolojiyi de beraberinde getirir. Sağlıklı ve doğru beslenmek, spor yapmak çok önemlidir. Dış görünüşümüzü modaya göre değiştirmeye çalışırsak kendimizi sonunda yetersiz görmeye başlarız.

Bizler istediğimiz kadar yeni trendlere ayak uydurmaya çalışalım ruhumuz hep aynı kalacak. Kendi ruhumuzu besleyerek, geliştirerek güzelleştirirsek bu dış görünüşümüze ve davranışlarımıza da yansır. Çevremiz bizi dış görünüşümüzden değil iç güzelliğimizden dolayı sevmeli ve kabul etmeli. İnsanın ruhunun güzelliği dışına yansır. Kendinizi olduğunuz gibi kabul ederseniz insanlar da sizi olduğunuz gibi kabul eder. En önemlisi de insanların sizi nasıl gördüğü değil sizin kendinizi nasıl gördüğünüzdür.