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Haberler>Yazarlar>Ertuğrul ÖZKÖK>Dikkat Kardashian'ın poposu başımıza büyük bir iş açabilir

Ertuğrul Özkök

Ertuğrul Özkök

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Dikkat Kardashian'ın poposu başımıza büyük bir iş açabilir

20 Şubat 2021

Bugün cumartesi... O nedenle siyaseti bir yana bırakıp ciddi bir konuya giriyorum...

1. Ülke olarak başımızda büyük bir sorun patlamak üzere...

Ve bu sorunun adı “Brezilya poposu...”

Ama yavaş yavaş bu deyimin yerini “Kim Kardashian poposu” alıyor.

*

Bunun ilk işareti de dün İngiliz Guardian gazetesindeki tam sayfa bir haberle geldi...

Üstelik haberi New York Times gazetesi de duyurdu...

Diyeceğim “Kardashian’ın poposu” deyip dudak bükmeyin, konu ciddi konu.

*

İsterseniz bu “popo hikâyesine” baştan başlayayım.

Önce şu istatistiki bilgiyi vereyim. 2015 yılından bu yana dünyada en çok artan estetik ameliyat BBL oldu.

Bunun açılımı şöyle:

“Brazilian Butt Lifting...

Türkçeye şöyle çevirebilirsiniz:

“Brezilya poposu kaldırma operasyonu...”

*

Uluslararası Estetik Cerrahi Derneği’nin son araştırmasına göre popo kaldırma operasyonları son 5 yılda yüzde 77.6 artmış...

Bu, göğüs ve burun ameliyatlarından fazla...

*

Dikkat Kardashianın poposu başımıza büyük bir iş açabilir

Peki insanlar niye bu kadar popolarına düşkün hale geldi?

Cevabı basit...

Çünkü dekolte ve teşhir duygusu arttıkça, insan bedeninin “örtülü bölgelerinin” estetik önemi anlaşıldı.

“Düşük bir popo” insan bedeninin estetik görünümünü çok etkiliyor...

Hatta popo için, insan bedeninin estetik ayarını veren bölge diyen bile var.

*

Poponun dünyadaki yükselişi, “Brezilya poposunun” keşfi ile başladı.

Herkes sanır ki Brezilyalı kadınların popoları çok güzel ve dik olduğu için böyle oldu.

Oysa işin aslı şu: Brezilyalı kadınlar dünyada en çok popo ameliyatı yaptıranların başında geliyor.

Ayrıca Copacabana Plajı’nda ve Rio Karnavalı’nda harika danslarla bunu cömertçe teşhir ediyorlar.

Popo meraklısı ikinci ülke ise ABD...

Şimdi gelin bu harika cumartesi popo yolculuğumuza devam edelim.

KADINLAR EN ÇOK HANGİ YAŞTA ESTETİK YAPTIRIYOR

- KADINLAR en çok 35-55 arasında estetik yaptırıyormuş. Göğüs yüzde 54, burun estetiği yüzde 64.5 artmış.

2. KARDASHIAN POPOSU YAPTIRMAK İÇİN GÜÇLÜ BİR EGONUZ OLMALI

POPO ameliyatlarını dünyada meşhur eden insan Brezilyalı bir doktor.

Adı İvo Pitanguy.

Dünya popo ameliyatları işte onun bulduğu yöntemlerle yapılıyor.

Onun ameliyat yapmak için kendine ait bazı kuralları var.

- BİR: “İyi ve güçlü bir egonuz olacak.”

- İKİ: Vücut kitle indeksiniz 30’un üzerinde olmayacak.

- ÜÇ: Bileceksiniz ki popo kaldırmak obeziteyi önleme işi değil, bir liposuction (yağ aldırma) operasyonudur.

3. İDEAL POPO KAÇ DERECEDİR İDEAL KALÇA KAÇ CM’DİR

GUARDIAN’daki yazıda ideal bir popo ölçüsü de var.

Buna göre ideal popo omurganın bittiği yere 45 derece açıyla duran popoymuş.

Doğrusu gözümün önüne getirmeye çalıştım ama pek anladığımı söyleyemem.

Bir de bazı yayınlarda ideal kalça ölçüsünün kadınlar için 104 cm olduğuna dair bilgiler var.

4. ROL MODELİ KARDASHIAN POPOSUNU KALDIRTTI MI

GUARDIAN’a göre popo kaldırma ameliyatı yaptıran kadınların en önemli 3 rol modeli şunlarmış:

- Kim Kardashian

Dikkat Kardashianın poposu başımıza büyük bir iş açabilir

- Jennifer Lopez

- Nicki Minaj

Bence üçü de biraz abartılı popolar. Yazıda ilginç bir ayrıntı da var. Kim Kardashian hayatı boyunca hiç BBL yaptırmadığını söylüyormuş. Yani Brezilya poposu ameliyatı yaptırmamış.

Guardian’a göre poposu “genetik mirasıymış.”

5. YOKSA FRANK SINATRA DA POPOSUNU MU KALDIRTTI MI

GUARDIAN’daki yazıda en merak ettiğim konulardan birinin cevabı yoktu.

Son yıllarda popo estetiği yaptıran çok sayıda erkeğin bulunduğunu öğrendim.

Şaşırtıcı da değil.

Çünkü erkek de artık kadın kadar hatta daha fazla beden egosuna sahip.

Dikkat Kardashianın poposu başımıza büyük bir iş açabilir

Gazetedeki yazıda Brezilyalı ünlü popo estetikçisi İvo Pitanguy’un ünlü hastaları arasında Frank Sinatra ve Sophia Loren’in de bulunduğu belirtilmiş. Bu benim merak ettiğim sorunun cevabı olabilir mi?

Yazı BBL yani popo kaldırma ile ilgili olduğu için Frank Sinatra’nın da adının geçmesi insanı şaşırtıyor.

Ama unutmayın ki Pitanguy bir estetik cerrahı. Yani Sinatra büyük ihtimalle yüzü için gitmiştir diye düşünüyorum.

Yoksa BBL babaya uymaz...

6. MEĞER ORASI ESRARENGİZ BİR ENDOKRİN ORGANMIŞ

BBL, yani popo kaldırma nedir diye sorarsanız...

En basit cevabı şu:

Popodan yağ alıp bu yağın bir bölümünü yine popoya emplante etmek.

Ama yağ aldırmak deyip geçmeyin.

Çünkü insan bedenindeki yağ en esrarengiz organlardan biri.

Organ
diyorum çünkü tıp dilinde artık ona “endokrin organ” deniyor.

Yani “Salgı yapan organ...”

Dolayısıyla kana karışan salgılar yapıyor.

Anlayacağınız popo kaldırma uğruna yağ alınırken, küçümsenmeyecek bir risk de alınıyormuş.

Geri konulan yağın kana karışıp zehirleme yapma tehlikesi varmış.

İşte Kim Kardashian’ın poposunun Türkiye’ye dokunduğu nokta tam burası...

7. KARDASHIAN POPOSUNUN TÜRKİYE’YE DOKUNDUĞU NOKTA İŞTE TAM ORASI

GUARDIAN dün ilginç rakamlar yayınladı.

Amerikan Estetik Derneği’ne göre 962 estetikçi üzerinde yapılan bir çalışma popo kaldırma operasyonlarında yüzde 3 ölüm riskinin bulunduğunu ortaya koymuş. Böyle 3 bin ölüm vakası kaydedilmiş.

İşte Brezilya poposunun başımıza iş açma riski de burada başlıyor.

Dün Guardian’da yayınlanan tam sayfa yazının yarıdan fazlası Türkiye’de popo ameliyatı yaptıran İngiliz hastalarla ilgili.

Dünyada en çok estetik ameliyat yapılan üçüncü ülke Türkiye...

Birincisi Tayland, ikincisi Meksika, üçüncüsü Türkiye...

Türkiye’de estetik ameliyat yaptıran hastaların yüzde 19’u yabancı hastalar.

Guardian son zamanlarda Türkiye’de poposunu kaldırttıktan sonra ölen 3 kişinin adını vermiş.

Yani popo ameliyatlarındaki riskler Türkiye’nin sağlık turizmindeki başarısını etkileyebilir. Ama şu da var.

Popo merakı yüzünden ABD’nin Florida eyaletinde de 15 kişi ölmüş.

Bu arada küçük de bir ayrıntı.

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Girit formülü ile yeniden 'takıma dönüş' fotoğrafı

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

19 Şubat 2021
Biliyorsunuz artık iyi bir “Savunma Bakanlığı internet sitesi” uzmanıyım.

En iyi okuduğum şey de bakanlık sitesine konan fotoğraflar...

Bu etkileyici fotoğrafı da dün Savunma Bakanlığı’nın web sitesinde gördüm.

*

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın makamını ilk defa bu kadar geniş bir kadrajla görüyoruz.

Fotoğrafta bakanın sağında Türk bayrağı, solunda ise NATO bayrağı görünüyor.

Arkada ise bir Atatürk portresi var.

Zaten sitenin sayfası da sol üste bir Atatürk fotoğrafı ile açılıyor.

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'82'ncimiz gibi' bir şehir hakkında bilmediklerimiz

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

18 Şubat 2021
Türkiye’nin 81 vilayeti var...

Bir de “82’nci gibi” olanı...

Bir Türkiye şehri değil, ama bir Türk şehri gibi olmaya doğru hızla gidiyor.

Burası Suriye sınırları içindeki Afrin...

Bilmiyordum, meğer Türkiye bir süre önce bazı yabancı gazetecileri Suriye içinde Türk ordusunun kontrolündeki Afrin’e götürmüş.

Giden gazetecilerden ilk yazı dün New York Times’ta yayınlandı.

Bu şehir hakkında bilmediğimiz bazı şeyleri bu yazıdan öğrendim.

Ve öyle bir yazı ki...

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Liberal arkadaş söyle bana bu 3 maddenin neyini tartışacağız

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

17 Şubat 2021
Günlerdir Ayasofya imamının sözlerini konuşuyoruz.

Nereden üzerine düştüyse durup dururken bir anayasa tartışması başlattı...

Allah’tan ne Cumhurbaşkanlığı, ne iktidar partisi ne de Diyanet bu tartışmaya girdi...

Ama baktım bugün muhalif diye bilinen bazı eski liberal yazarlar da “Anayasa’nın değişmez maddelerini tartışamazsak buna demokrasi denmez” demeye başladılar

Ben de diyorum ki:

İyi hadi gelin tartışalım... Tartışalım da neyi tartışacağız...

*

Madde 1 diyor ki: Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir...

Bunu mu tartışacağız?

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CHP oylarımı bölmezse gelecek seçim iktidarım

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

16 Şubat 2021
Cumartesi akşamı Muharrem İnce aradı. Yalova’da oğlu ile birlikteymiş.

Tabii ki konu, onun için yazdığım şu sözlerdi:

“Seçim gecesi üç-beş saati yönetemeyen bir siyasetçi bir partiyi 360 gün nasıl yönetecek...”

Allah için Muharrem İnce’nin rahmetli Süleyman Demirel’e benzeyen bir tarafı var.

Alınmıyor, kızmıyor, küsmüyor...

Türk siyasetinde artık unutmaya başladığımız güzel bir meziyet bu.

Neyse, hemen söze girdi:

“Seçim gecesi için bana haksızlık ediliyor”

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Yeni Türkiye'nin yeni fenomeni: VIP köpek

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

14 Şubat 2021
Evet başlıktaki ifade yanlış değil. “V.I.P Köpek”...

Türkiye’de geçen hafta V.I.P köpekler dönemi açıldı.

Size bu haberin hikâyesini ve perde arkasını yazayım.

*

Son yıllarda Türkiye’de en beğendiğim yeni markalardan biri Les Benjamins...

Gümüşhane kökenli bir ailenin çocuğu olan Bünyamin Aydın’ın yarattığı bir giyim markası.

Başlarda “Ottoman Punk” tarzı deniyordu.

Lüks sokak modasının önde gelen isimlerinden biri oldu.

Özellikle fesli James Dean desenleri falan bütün dünyada tutuldu.

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Tam 60 yıldır hayır dediğim bir anayasal düzende yaşıyorum

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

13 Şubat 2021
Bakın şu gerçekleri alt alta yazdığımda, kendi açımdan ne kadar tuhaf bir durum ortaya çıkıyor.

- 73 yaşımdayım...

- Bugüne kadar oy verdiğim hiçbir parti iktidara gelemedi.

- Bugün “Türkiye Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi” sitesine girip TC Anayasası yazdığım zaman karşıma çıkan metnin üzerinde şu yazıyor:

“Kanun numarası: 2709

Kabul tarihi: 18/10/1982”...


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İlk Türk 'Cacabey'i üzerine birkaç mütevazi tavsiye

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

12 Şubat 2021
Devlet Bahçeli “astronot” kelimesine Türkçe karşılık olarak “cacabey”i teklif etti.

Güzel isim ama itirazım var.

İngilizce veya başka Hint Avrupa dillerinde telaffuzu sorun yaratabilir.

“Kakabey” olarak söylenir ve bu da yanlış anlamalara yol açar...

Onlar eğlenir biz üzülürüz...



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Ay'a sert inişe hazırlanırken her 100 Türk'ten kaçı 1969'da ABD'nin Ay'a gittiğine inanıyor

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

11 Şubat 2021
Başlık biraz spekülatif ama ne demek istediğimi birazdan anlayacaksınız.

Ama önce size önemli bir haber vereyim.

*

Türk “Silikon” dünyasında geçtiğimiz günlerde önemli bir gelişme daha oldu.

Dünyanın önde gelen dijital araştırma kuruluşlarından YouGov, Türkiye’de “Wizsight” adlı online araştırma şirketini satın aldı.

Wizsight 2017 yılında N. Özge Akçizmeci adlı genç bir girişimci tarafından kurulmuş bir startup şirket.

Böylece BluTV’nin yüzde 30 hissesinin bir dünya devi olan Discovery’ye satılmasından sonra ikinci bir Türk startup’ı daha dünya piyasasına girdi.

YouGov ilginç alanlarda online araştırmalar yapan bir şirket.

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Patron bu milleti ortada bir yerde birleştirebilir mi

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

10 Şubat 2021
‘Big Lebowski’ filminin bardaki bilge adamı ne diyordu:

“Bazen bir ülkede bir adam gelir...”

Sonra birasından bir yudum alıp devam ediyordu:

“Bazen o ülkede bir adam daha gelir...”

Geçenlerde bu tiradı yazmıştım...

Amerika Birleşik Devletleri’nde bir adam geldi...

Ülkeyi tam ortasından ikiye böldü...

Şimdi bir adam daha geldi....

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Vay canına benim burnum da soldan sağa doğru çarpıkmış

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

9 Şubat 2021
“‘Ne yapıyorsun’ diye sordu karım, aynanın önünde alışılmadık biçimde oyalandığımı görünce...

‘Hiç’ diye karşılık verdim. ‘Kendimce bakıyorum, burnuma, şu burun deliğimin içine basınca biraz acıyor da’...

Karım gülümsedi...

‘Ben de ne yana doğru çarpık diye bakıyorsun sandım’ dedi.

Kuyruğuna basılmış köpek gibi döndüm:

‘Çarpık mı? Benim burnum mu?’

Karım dingince:

‘Elbette canım, İyi bak: Sağa doğru çarpık...”

*

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Türkiye'nin Hitler destekli ilk Afrodit tartışması: Kim ne dedi

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

7 Şubat 2021
Türkiye bundan 81 yıl önce tarihinin en ilginç müstehcenlik tartışmasını yaşadı.

Tartışmanın konusu “Afrodit” adlı bir kitaptı...

Yani Yunan mitolojisinin “Aşk ve güzellik tanrıçası” üzerine...

Daha doğrusu Fransız yazar Pierre Louys’un 1896 yılında yayınlanmış “Afrodit” adlı kitabı üzerine patlayan tartışmaydı bu.



*

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Ayşe, Sibel ve Gülse tarihi mi değiştirdi

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

6 Şubat 2021
Ayşe’den kastım Ayşe Arman... Sibel Kekilli ve Gülse Birsel...

Önümde bir kitap duruyor.

Adı “Türkiye Tarihini Değiştiren 110 Kadın”...

Hürriyet’in eski yazıişleri müdürlerinden Doğan Satmış’ın kitabı.

*

Kendince Türkiye tarihini değiştiren 110 kadın belirlemiş ve hepsinin küçük birer portresini yazmış. Listeyi tek tek inceledim. Böyle seçimler çoğu kez keyfidir.

Yani her zaman bir “Bana göre” payı vardır.

Bu da öyle...

*

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Sayın CEO beni ikna edin niye dijital bir göçmen olayım

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

5 Şubat 2021
WhatsApp öyle bir şey yaptı ki, hepimizi bir anda büyük düş kırıklığına uğrattı...

Ve kendimize yeni ve güvenli bir dijital ev aramaya başladık.

Türkiye’de iki isim öne çıktı.

Telegram ve BİP...

Telegram Rus asıllı bir adamın kurduğu haberleşme sistemiydi...

BİP ise milli ve yerli...

Turkcell’in bir hizmeti.

İşte bu arayış içinde vatandaş olarak gidip Turkcell’in CEO’su Murat Erkan’ı buldum.

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Soldaki, sağdaki kim ve bu kare nerede çekildi

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

4 Şubat 2021
Muhtemelen ortadakini tanıyorsunuz.

Türkiye’nin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy...

Yine muhtemelen bazılarınız soldakini tanıyor.

Aksiyon filmlerinin ünlü oyuncusu Jason Statham.

*

Gelelim en sağdakine.

O adam ünlü İngiliz sinema yönetmeni Guy Ritchie...

Bir kısmınız belki onu Madonna’nın eski kocası olarak biliyor.

Ama bizim gibi “kült sinema” tutkunları için o “Snatch” filminin olağanüstü yönetmeni Guy Ritchie...

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50 yıl önceki filmden bugüne kalan bir afiş

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

3 Şubat 2021
Önceki akşam Boğaziçi Üniversitesi’ndeki olayları izlerken 50 yıl öncesine gittim.

20 Temmuz 1970...

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Abdülhamid zamanından kalma 1416 sayılı kanunu ile devlet bursu almışım...

O gün doktora eğitimi için Paris’e ayak bastım.

*

İlk işim iki filmi seyretmek oldu...

Biri “Woodstock”...

Öteki ise “Strawberry Statement”...

Fransızcaya

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Bir denizaltı, kesik bir baş, bir kadavra köpeği, polis ve savcı

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

2 Şubat 2021
Ortada bir şüphe vardı ve kanunlara göre bu şüphe de sanığın lehine kullanılacaktı... Ancak o gece hiç beklemedikleri bir şey oldu...Her şey 10 Ağustos 2017 günü genç bir kadın gazetecinin Kopenhag yakınındaki Koge Bugt mevkisinde küçük bir denizaltıya binmesi ile başladı.Onu izleyen saatler ve günler, dünya kriminal tarihinin en tuhaf ve esrarengiz cinayetine tanık oldu. Bugün size bu cinayetin ayrıntılarını anlatacağım...Ricam yazıları sıra numarası ile okuyun lütfen.Neden bugün diye sorarsanız...Onun cevabını da sonunda vereceğim.Önce o güne, yani 10 Ağustos 2017 gününe dönelim.

1) 10 AĞUSTOS 2017 SAAT 19.00 MEŞUM DENİZALTI AÇILIYOR

O gün Kim Wall isimli 30 yaşında genç bir kadın gazeteci “UC3 Naitilus” adlı küçük bir denizaltıya gitti.

Wall London School of Economics’te, sonra da Columbia Üniversitesi’nde öğrenim görmüş free lance, yani serbest çalışan bir gazeteciydi.

Yazıları ve mülakatları New York Times, Times gibi ünlü gazetelerde, Vice gibi dijital platformlarda yayınlanmıştı.

Denizaltı, Peter Madsen adlı Danimarkalı bir işadamı tarafından inşa edilmişti.

Roket uzmanıydı, çeşitli buluşları vardı ve bunlardan biri de kendi inşa ettiği bu küçük denizaltıydı.

Kim Wall

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Türkiye'nin en yüksek insani gelişme gösteren 34 ilçesi

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

31 Ocak 2021
Her yıl merakla beklediğim bir çalışmanın sonuçları önceki gün açıklandı.

“Türkiye’nin en yüksek insani gelişim düzeyine sahip ilçeleri hangileridir?”

Araştırmayı “İnsani Gelişme Vakfı” (İNGEV)  yapıyor.

*

Araştırma, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı çerçevesinde hazırlanan bir “insani gelişme endeksi”ne göre yapılıyor.

Yani BM tarafından geliştirilmiş uluslararası ölçülere göre düzenleniyor.

*

- Bu yıl “gelişmişlik endeksi” daha da genişletildi.

Bu ölçüler nedir derseniz....

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Orhan Pamuk'la aramda bir 'kız meselesi' varmış

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

30 Ocak 2021
Rasim Ozan Kütahyalı yine günün adamı...

Dün Hürriyet’in manşetindeydi.

Cüneyt Özdemir, önceki gün onunla çok eğlenceli bir program yaptı.

Tabii Rasim olunca konu bana gelmeden olur mu...

Geldi nitekim.

*

Geçmişte Orhan Pamuk’la ilgili yazdığım eleştirel yazılar konuşuldu.

Bu arada Cüneyt Özdemir ilginç bir anısını anlattı.

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Bir arkadaşım daha genel yayın yönetmeni masasından kalkıyor

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

29 Ocak 2021
Dünya basın tarihine “Pentagon belgeleri” ve “Watergate skandalı” haberleriyle geçen Washington Post gazetesinin editörleri geçen salı günü çok önemli bir haberi bizzat onun ağzından işittiler.

Olay aynen şöyle cereyan etti.

*

Gazetenin editörleri, pandeminin başından beri her gün yaptıkları gibi saat 11.00’de online yazıişleri toplantısı için görüntülü konferans sisteminin başına geçtiler.

Gazetenin genel yayın yönetmeni günlük toplantıya başlamadan önce herkesi şaşırtan bir açıklama yaptı:

“28 Şubat günü itibarıyla genel yayın yönetmenliğinden ayrılıyorum...”

Aslında bu niyetini daha 1 yıl önceden hissettirmişti.

Trump

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