Şimşir Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Şimşir Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Şimşir ağacı ülkemizde belirli bölgelerde sıklıkla rastlanan ağaç türlerindendir. Bu ağaç sahip olduğu faydalarla da ilgi gören bir ağaçtır.

Şimşir Ağacı Nedir? Şimşir Ağacı Hakkında Bilgi

Şimşir ağacı, fazla büyümeyen küçük çalı tipinde ağaçlardır. Bu ağaç genellikle peyzaj ve bahçe tasarımında süs amaçlı kullanılır. Dallarına istenilen şekil vermek oldukça kolay olduğundan istenilen şekilde budanması mümkündür. Bu nedenle lokanta, restoran, site, konut, otel ve tesis gibi farklı alanlarda bahçenin ve peyzajın daha estetik görünmesi için kullanılır.

Şimşir Ağacı Latince İsmi

Şimşir ağacı Latince'de; buxus sempervirens, common box ve buis olarak adlandırılır.

Şimşir Ağacı Özellikleri

Şimşir ağacı şimşirgiller familyasına ait bir ağaç türüdür. Genellikle sık dallı çalı olarak görülse de boyu 10 metreye kadar çıkabilmektedir. Şimşir ağacı her mevsim yeşil kalma özelliğine sahiptir. Yaprakları yeşilimsi sarı rengindedir ve tepe kısmında siyah renk alır. Şimşir ağacı meyve veren bir ağaçtır ve meyvesi de yaprağı da mersin bitkisine benzer. Sürgünleri 4 köşeli olan şimşir ağacı; derimsi, tüysüz ve tam kenarlı yapraklara sahiptir.

Şimşir ağacı nemli bölgelerde zengin besin değerlerine sahip topraklarda yaşamayı sever. Gölgeye oldukça dayanıklı ve yavaş büyüyen bir ağaçtır. Genelde bitki veya çalı formunda olsa da bazen ağaç formunda da olabilir. Doğal görünümü ve dayanıklılığı sebebiyle kereste olarak da kullanılan bir ağaç türüdür. Ancak genellikle çalı formunda olması ve her mevsim yeşil kalması gibi özellikleri sebebiyle süs bitkisi olarak kullanılır.

Şimşir Ağacı Nerede Yetişir?

Şimşir ağacı, ülkemizde Karadeniz bölgesinde yetişen bir ağaçtır. Doğu, Orta ve Batı Karadeniz'i kapsayan bölgede şimşir ağacına rastlamak mümkündür.

Şimşir ağacı odunsu ağaç grubuna dahildir ve ülkemizde yetişen en sert ağaçlar arasında yer alır. Küçük gözeneklere sahiptir ve oldukça sıkı yapılıdır. İnce ve sık yıl halkalarına sahip olan şimşir ağacının öz damar kesitinde canlı damar desenine rastlanmaz.

Şimşir Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Şimşir ağacı nemli, zengin toprakta ve güneş alan kısmi gölgeli alanlarda yetiştirilir. Genellikle sabah güneşli, öğleden sonra kısmi gölgeli yerlerde sağlıklı büyür. Tam gölgeli alanlarda da büyüme özelliği vardır. Ancak bu bölgelerde yetişen şimşirler daha hacimsiz olur.

Şimşir, budamaya dayanıklı bir ağaçtır. Yılda 2 kez Mayıs ve Eylül aylarında budama yapılması önerilir. Budama sonrası havanın güneşli olduğu zamanlarda düzenli budamaya ihtiyaç duyar. Yıllık ölü ve hasarlı dalların temizlenmesi şimşir ağacının daha sağlıklı olmasını sağlar.

Şimşir Ağacı Yaprak Döker mi?

Şimşir ağacı yaprak dökmeyen ve her mevsim yeşil kalan bir ağaç türüdür.

Şimşir Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Şimşir ağacı yılda 2 kez budama gerektiren ağaç türlerindendir. Şimşir ağacı yetiştiriciliğinde ağacın alabileceği en uzun boy 2,5 metre civarındadır. Kökün yarıdan fazlası toprak üstüne kalacak şekilde dikilen şimşirlerde kök kısmı; kağıt parçaları, çakıl, taş ve kum karışımıyla desteklenebilir.

Şimşir Ağacı Faydaları Nelerdir?

Şimşir ağacı:

l Karaciğer hastalıklarına iyi gelir.

l Kanın temizlenmesini sağlar.

l Ateş düşürücü özelliğe sahiptir.

l Müshil etkisi gösterir.

Şimşir Ağacı Hastalıkları Neler?

Şimşir ağaçları genellikle zararlı organizmalara dayanıklı ağaç türlerindendir. En tehlikeli şimşir hastalığı doku nevrozu olarak bilinen bir mantar hastalığıdır.

Şimşir Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Şimşir Ağacı Kullanım Alanları

Şimşir ağacı oldukça sert ve sıkı yapılı bir ağaç olduğu için zor işlenen ağaç türleri arasında yer alır. Düzgün ve parlak yüzeylere sahip olması, bükülgen ve zor yarılır olması onu basılma, aşınma ve sürtünme gibi çevresel etkilere karşı dayanımlı hale getirir. Değişen hava koşullarından az etkilendiği için oldukça dayanıklıdır ve kolaylıkla çürümez. Böcek ve mikroorganizmaların kolay zarar veremeyeceği ağaçlardan olan şimşir ağacı, boyanma ve verniklenme niteliği yüksek olan bir ağaç türüdür. Bütün bu özellikler nedeniyle farklı alanlarda kullanılabilir.

Şimşir ağacı genellikle süs bitkisi olarak kullanılsa da kerestecilik, tornacılık, ahşap oymacılığı gibi işlerde de yer alır.