Shiitake Mantarı Nedir, Nerede Yetişir Ve Yenir Mi? Şitaki Mantarı Faydaları, Yetiştiriciliği Ve Özellikleri

Doğal olarak shii ağacının devrik kütükleri arasında yer alan shiitake mantarının kendine has bir kokusu ve lezzeti vardır.

Shiitake Mantarı Nedir?

Uzak doğuda çok değerli olan Shiitake mantarı, imparatorların yiyeceği olarak kabul edilir. Aynı zamanda bu mantar, uzun yaşamanın sırrı olarak kabul edilir. Bu mantar türü, dünyada yetiştiriciliği en popüler olan ve en çok tüketilen mantar türleri arasında yer alıyor. Asya ülkelerinde ağaç kütükleri içinde kültür ortamı oluşturarak ticari amaçla yetiştirilen mantar çeşidi ülkemizde hobi kitleri içinde üretilir.

Shiitake Mantarı Nerede Yetişir?

Shiitake mantarı, doğal olarak Güneydoğu Asya'da nemli ve sıcak iklimlerde değişir. Shiitake mantarı, dut, gürgen, kayın, kavak, kestane, meşe, akçaağaç gibi yapraklarını döken ağaçların diplerine düşen ve çürüyen yapraklarının altında gruplar halinde yetişir.

Shiitake Mantarı Nerede Bulunur?

Dünyada en çok yetiştiriciliği yapılan 2. mantar türü olan Shitake mantarı, Shiitake mantarı, çapı 10 santimetreden yüksek olan kayın, gürgen ya da meşe kütüğüne delikler açılarak dübel yardımı ile çakılır. Shiitake mantarı, üretim sonrasında sadece açılan deliklerde yetişen mantarlar tüketilebilir. Fakat diğer mantarlar zehirli olabilir.

Shiitake Mantarı Yenir mi ve Zehirli mi?

Shiitake mantarları taze, kurutulmuş ya da öğütülmüş olarak satılabilir ve tüketilebilir. Dünyanın en lezzetli mantarları arasında yer alır. Hatta bu mantar çeşidi, Japonya'da bir sanat dalı olarak görülür. Besin değeri oldukça yüksek olan bu mantar, imparatorların yiyeceği olarak da bilinir.

Shiitake Mantarı Faydaları

Shiitake mantarı, bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Tümörlü hücrelerin yok edilmesine yardımcı olur. Aynı zamanda mantar ve kanser oluşumunu önemli ölçüde önler. Kemoterapinin olumsuz etkilerine karşı vücudu korur.

Mantarın içeriğinde yer alan antioksidanlar, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Aynı zamanda grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı vücudu korumaya yardımcı olur.

Kan basıncını düzenleyerek tansiyonun dengede kalmasını sağlar. Kolesterolü düşürücü etkisi vardır.

Viral kaynaklı olan AIDS gibi hastalıkların tedavisini önemli bir rol oynar.

İştahı azaltarak kilo vermeye yardımcı olur.

Mantarın içinde yüksek miktarda vitamin, mineral ve pek çok mineral bileşenini içinde bulundurur. Metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını hızlandırır.

D vitamini açısından oldukça zengin olan shiitake mantarı, kemikleri güçlendirmeye yardımcı olur.

Yüksek miktarda lif içerdiğinden dolayı, sindirimi hızlandırır ve kabızlığı önemli ölçüde engeller.

Obezite riskini önemli ölçüde azaltır.

Mantar, yüksek protein içerdiği için midede geç sindirilir. Uzun süre tokluk hissi vererek insülin direncini ortadan kaldırır ve sağlıklı kilo vermeyi kolaylaştırır.

Shiitake Mantarı Nasıl Yetiştirilir?

Dünyanın en lezzetli mantarları arasında yer alır. Bu mantarın yetiştiriciliği Türkiye'de neredeyse hiç yapılmaz. Kütükler devamlı sulanarak nemli kalması sağlanır. Bunun sonucunda da 6 ila 18 ay arasında yetişir. Shiitake mantarı için üretim sıcaklığının 20-25 derece olması gerekir. Mantarın yetişmesi için ideal ortalama nem oranının ise %60 olması gerekir.

Shiitake Mantarı Özellikleri

Kültür mantarları arasında besin değeri en yüksek ve sağlığa faydalı mantarlar arasında Shiitake mantarı yer alıyor. Daha çok uzak doğu ülkelerinde ve özellikle de Japonya 'da ağaç kütükleri arasında yetiştirilen bu mantarın, insanların ömrünü uzattığı söyleniyor. Afrodizyak etkisi olduğu düşünülen bu mantar çeşidi, geleneksel düğün yemeklerinde de sıkça kullanılır.