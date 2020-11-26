Sağlıklı Beslenmeye Çalışırken En Çok Yapılan Hatalar

Özellikle sağlıklı beslenme yolculuğunuza yeni başlıyorsanız, kafa karışıklığına neden olabilecek birçok sağlık efsanesiyle karşılaşmaya hazırlıklı olun. Daha sağlıklı bir yaşam tarzı için ilk adımları atmak, biraz araştırma yapmak anlamına gelir. İşte sağlıklı yiyecekler ve daha sağlıklı beslenme konusunda doğru bildiğimiz bazı yanlışlar…

Yağ sağlığa zararlıdır

Kilo vermeye çalışmanın veya daha sağlıklı beslenmenin amacı vücut yağını azaltmaktır. Ancak yağlı yiyecekler tüketmenin sizin için her zaman kötü olmadığı fikrini göz önünde bulundurmakta fayda var. Yağlı yemekler sizi şişmanlatmaz. Beynimizi sağlıklı tutmak, organlarımızı korumak, yağda çözünen vitaminleri vücudun içine ve çevresine taşımak ve her hücre için yapı taşları olarak beslenmemizde yağa ihtiyacımız var.

Dolayısıyla yağ diyetinizden tamamen çıkarılmamalı, ancak ölçülü olarak tüketilmelidir. Bunun yanında, tüm yağlar eşit değildir, hatta zeytinyağı gibi bitkisel yağlar ve doymamış yağ içeren kuruyemişler kalp sağlığıyla doğrudan bağlantılıdır. Ancak, hayvansal gıdalardaki doymuş yağ alımınızı sınırlamanız gerekir, çünkü bu yağlar aşırı tüketildiğinde kalp hastalığı riskini artırabilir.







Karbonhidratlar kötüdür



Pek çok insan, karbonhidratları diyetlerinden çıkarmanın kilo vermenin iyi bir yolu olduğuna inanıyor. Ancak karbonhidratlar tam olarak tanımlanmadığı için yanlış anlaşılmalara neden olabiliyor. Karbonhidratların içerisinde tam tahıllar, meyveler ve sebzeler de yer alır. Bu durumda, bütün karbonhidratların zararlı olduğunu söyleyemeyiz.



Ancak, yüksek oranda işlenmiş ve rafine edilmiş tahıllar, makarnalar, ekmekler, krakerler ve kurabiyeler söz konusu olduğunda durum biraz farklı. Karbonhidratları kesmeyi planlıyorsanız, diyetinizden çıkardığınız karbonhidrat türlerine dikkat etmeniz gerekir, böylece sizin için iyi olan karbonhidratları kaçırmamış olursunuz!



Şeker yok, kalori yok



Bir gıdanın sıfır kalorili veya şekersiz olarak etiketlenmiş olması, vücudumuz için iyi olduğu anlamına gelmez. Uzmanlar, "Diyet ürünleri ve şekersiz ürünlerin çoğu, damak tadınızı kandıran ve aslında şeker isteklerini artıran yapay tatlandırıcılar içerir. Bu kimyasalların vücudumuz üzerindeki etkisini tam olarak bilmiyoruz" diyor.



Diyetinizde düzenli olarak çok fazla şeker yemek, kanınızda normalden daha yüksek insülin düzeyine yol açabilir ve uzun vadede bu, beyindeki uygun hormon sinyalizasyonuna müdahale eder, buna açlık hormonlarımızın sinyalleri de dahil! Uzun süreli çalışmalar, yapay tatlandırıcılar tüketen kişilerin kilo aldığını ve karın yağlarının oluştuğunu gösteriyor.







Üstelik yapay tatlandırıcılar, gıda katkı maddesi olarak görülen sentetik kimyasal kreasyonlardır. Genel olarak güvenli olarak kabul edilebilirler, ancak özellikle de kanserle bağlantılı olma olasılığı hala tartışılan bir konu olarak geçerliliğini koruyor. İnsanlar yağsız sütün hepsinden daha iyi olduğunu düşünür, ancak yağ çıkarıldığında genellikle şeker eklenir. Bu durumda gıdaları almadan önce etiketlerini kontrol etmenizde fayda var.

Meyve suları detosk etkisi yaratır



Çoğu kişi, diyet listesine daha fazla meyve ve sebze eklemenin iyi bir şey olduğunu kabul eder. Bununla birlikte, kilo vermek veya detoks yapmak için meyve suyu detoksu kullanıyorsanız, büyük olasılıkla hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz.

Meyve suyu detoksundan kaynaklanan kilo kaybı, meyve suyundaki kalori miktarı normalde yediğinizden daha az ölçüde olmasından kaynaklanır. Bu da meyve suyu detoksu biter bitmez, verilen kiloların geri alınması ihtimalinin yüksek olduğu anlamına gelir.

Detoks, karaciğerimiz ve böbreklerimizdeki zararlı maddeleri filtrelemede mükemmel bir iş çıkarır. Daha fazla meyve ve sebze tüketmek, bu filtreleme organlarının yavaş çalışmasına neden olabilir, ancak vücudumuzdaki toksinleri her gün bağırsak hareketlerimizle, terimizle ve hatta sadece nefes alıp vererek atıyoruz.

Bu durumda, katkısız gıdalardan oluşan smoothie'leri seçmemiz gerekiyor. Meyve suyunda temelde sadece şeker içiyorsunuz, ancak smoothieler meyve ve sebzelerden elde edilen lifleri doğrudan almanızı sağlıyor.

Salatalar en sağlıklı seçenektir



Birçok insan salataların her zaman daha iyi bir seçenek olduğunu düşünür. Ama salatalara eklediğimiz ekstra malzemeler, bazen bütün bir sandviçten daha kalorili olabilir. Salata yaparken, porsiyon boyutlarına dikkat etmemiz, bir kaseyi geçirmemiz, ekmek ve benzeri karbonhidratları abartmamamız ve sebzelerin yanı sıra protein seçmeye özen göstermemiz gerekiyor.



Öğün atlamak kilo vermeye yardımcı olur



Gün içerisindeki yoğunlukta bazen yemek yemeyi unutuyor olabilirsiniz. Ancak, kilo vermek veya daha az yemek amacıyla öğünleri azaltmak, sağlıklı beslenme hedeflerinize zarar verebilir. Öğünleri atlamak yerine gerektiği kadar yemeği deneyin, bu durum kan şekeri seviyenizi korumanızda etkili bir yoldur. Daha iyi bir ipucu, neyi yemeyeceğinize şartlanmak yerine ve iyi olan şeylere odaklanmaya çalışın. Odak noktası yoksunluk değil, daha sağlıklı yiyeceklerle adım atmak olmalı.