Rahim aÄŸzÄ± kanserlerinin neredeyse tümünden sorumlu olan HPV virüsü oldukça bulaÅŸÄ±cÄ±dÄ±r. ÇoÄŸu kadÄ±n, hayatÄ±nÄ±n bir döneminde karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± HPV virüsünü kendi vücut savunma sisteminin yardÄ±mÄ± ile yener. BazÄ± HPV virüsleri ise rahim aÄŸzÄ± kanserine neden olabilir. Rahim aÄŸzÄ± kanserinin erken evrede, hatta henüz kanser oluÅŸmadan saptamak smear testi ile mümkündür. 21 yaÅŸ üzerindeki aktif cinsel yaÅŸamÄ± baÅŸlamÄ±ÅŸ tüm kadÄ±nlarÄ±n smear testi yaptÄ±rmalarÄ± gerekir.

YumurtalÄ±k kanserleri, yumurtalÄ±klarda bulunan epitel hücrelerde ya da embriyonik döneme ait hücrelerde meydana gelen kontrolsüz bölünme ve çoÄŸalma sonucunda oluÅŸur. Düzenli jinekolojik muayenelerle erken evrelerde tespit edilmeleri, tedavi baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rÄ±r.