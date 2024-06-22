KadÄ±nlar arasÄ±nda en sÄ±k görülen ikinci kanser... ArtÄ±k gençlerde de sÄ±klÄ±kla ortaya çÄ±kÄ±yor
Jinekolojik kanserler kadÄ±n Ã¼reme organlarÄ±nda baÅŸlayan kanser tÃ¼rÃ¼dÃ¼r. Bu kanserler, kadÄ±nlarÄ±n Ã¼reme sistemiyle ilgili Ã§eÅŸitli organlarda ortaya Ã§Ä±kar ve tÃ¼rlerine gÃ¶re farklÄ± belirtiler gÃ¶sterir. KadÄ±n HastalÄ±klarÄ± ve DoÄŸum UzmanÄ± Dr. Ã–ÄŸr. Ãœyesi Deniz Ã–zgen jinekolojik kanserlerin tÃ¼rleri ve tedavi yÃ¶ntemleriyle ilgili Ã¶nemli noktalara deÄŸindi.
KadÄ±n üreme organlarÄ±ndan kaynaklÄ± kanserleri inceleyen bilim dalÄ±na jinekolojik onkoloji denilmektedir. Jinekolojik kanserler kadÄ±n üreme organlarÄ±nÄ±n herhangi birinde veya aynÄ± anda birkaç organda görülebilir. BulunduklarÄ± organa göre rahim kanseri, rahim aÄŸzÄ± kanseri, yumurtalÄ±k, fallop tüpü, vulva ve vaden kanserleri olarak adlandÄ±rÄ±lÄ±rlar.
RAHÄ°M AÄžZI KANSERÄ° Ä°KÄ°NCÄ° SIRADA YER ALIYORÂ
Rahim aÄŸzÄ± kanseri kadÄ±nlar arasÄ±nda en sÄ±k görülen 2. kanser türüdür ve kansere de yüzde 98 oranÄ±nda HPV (Ä°nsan Papilloma Virüsü) neden olmaktadÄ±r. Bununla birlikte rahim aÄŸzÄ± kanserine karÅŸÄ± alÄ±nan önlemlerle ile kadÄ±nlarÄ±n hayatlarÄ± boyunca kanserle karÅŸÄ±laÅŸmama oranÄ± çok yüksektir. Genellikle 50 yaÅŸ civarÄ±nda ortaya çÄ±kan rahim aÄŸzÄ± kanseri son yÄ±llarda genç kadÄ±nlarda da görülmeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r.
Rahim aÄŸzÄ± kanserlerinin neredeyse tümünden sorumlu olan HPV virüsü oldukça bulaÅŸÄ±cÄ±dÄ±r. ÇoÄŸu kadÄ±n, hayatÄ±nÄ±n bir döneminde karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± HPV virüsünü kendi vücut savunma sisteminin yardÄ±mÄ± ile yener. BazÄ± HPV virüsleri ise rahim aÄŸzÄ± kanserine neden olabilir. Rahim aÄŸzÄ± kanserinin erken evrede, hatta henüz kanser oluÅŸmadan saptamak smear testi ile mümkündür. 21 yaÅŸ üzerindeki aktif cinsel yaÅŸamÄ± baÅŸlamÄ±ÅŸ tüm kadÄ±nlarÄ±n smear testi yaptÄ±rmalarÄ± gerekir.
YumurtalÄ±k kanserleri, yumurtalÄ±klarda bulunan epitel hücrelerde ya da embriyonik döneme ait hücrelerde meydana gelen kontrolsüz bölünme ve çoÄŸalma sonucunda oluÅŸur. Düzenli jinekolojik muayenelerle erken evrelerde tespit edilmeleri, tedavi baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rÄ±r.
Tüpler, rahimle yumurtalÄ±klarÄ±n arasÄ±nda yer alan ve döllenmenin gerçekleÅŸtiÄŸi bölümdür. Tüp kanseri, jinekolojik kanserler arasÄ±nda oldukça nadir görülür. Smear gibi tarama testleri ile teÅŸhis edilemediÄŸi için erken tanÄ±sÄ± pek mümkün deÄŸildir.
KadÄ±n üreme sisteminin dÄ±ÅŸ görünüÅŸünü kapsayan vulva ve, vaden kanserleri daha nadir görülmelerine raÄŸmen, jinekolojik muayene ile kolayca erken evrede tespit edilebilmeleri nedeniyle, daha baÅŸarÄ±lÄ± tedavi olanaÄŸÄ± sunabilirler.
JÄ°NEKOLOJÄ°K KANSERLERDE EN Ã‡OK GÃ–RÃœLEN BELÄ°RTÄ°LER NELERDÄ°R?
Jinekolojik kanserler hastalÄ±ÄŸÄ±n türüne ve evresine ve bulunduÄŸu organa göre farklÄ± belirtiler vermektedir. Bu belirtiler genel olarak menopoza giren kadÄ±nlarda kanama veya akÄ±ntÄ±, adet düzensizliÄŸi, adet dÄ±ÅŸÄ±nda kanamalar, cinsel iliÅŸki ile ortaya çÄ±kan aÄŸrÄ±, karÄ±n aÄŸrÄ±sÄ±, karÄ±nda ÅŸiÅŸlik, vajen bölgesinde yara, kaÅŸÄ±ntÄ± ve kitle etkisiyle komÅŸu organlara yaptÄ±ÄŸÄ± baskÄ± ile ortaya çÄ±kan kabÄ±zlÄ±k ve sÄ±k idrara çÄ±kma olarak sÄ±ralanabilir.
Jinekolojik kanserlerin bulunduÄŸu organa göre ortaya çÄ±kma nedenleri farklÄ± olmakla beraber, genel olarak genetik geçiÅŸ, HPV ve diÄŸer cinsel yolla bulaÅŸan hastalÄ±klar, korunmasÄ±z cinsel iliÅŸki ve çok eÅŸlilik, tütün ve tütün ürünlerinin kullanÄ±mÄ±, erken ya da geç menopoz, obezite bu nedenler arasÄ±nda sayÄ±labilir.
Genetik geçiÅŸ, hiç doÄŸum yapmamÄ±ÅŸ olmak, cinsel yolla bulaÅŸan hastalÄ±klar, obezite ve tütün ürünleri kullanmak ya da kullanÄ±mÄ±na maruz kalmak da jinekolojik kanserlere yakalanma ihtimalini artÄ±ran sebepler olarak sÄ±ralanabilir.
ERKEN TEÅžHÄ°S Ä°Ã‡Ä°N HANGÄ° TESTLER YAPILMAKTADIR?Â
Erken tanÄ± amaçlÄ± tarama yöntemlerinden olan Smear Testi, rahim aÄŸzÄ± (serviks) denilen bölgeden 5-10 saniye gibi kÄ±sa süre içinde aÄŸrÄ±sÄ±z olarak fÄ±rça yardÄ±mÄ±yla sürüntü alÄ±nmasÄ± iÅŸlemidir. Rahim aÄŸzÄ± kanseri taramasÄ±nda kullanÄ±lan HPV testi ile enfeksiyonun varlÄ±ÄŸÄ± saptanabilmektedir. Günümüzde her kadÄ±na düzenli aralÄ±klarla HPV DNA testi önerilmektedir.
Smear testinde rahim aÄŸzÄ± kanseri için yüksek risk taÅŸÄ±yan bireylere, HPV testinin pozitif çÄ±kmasÄ±ndan sonra rahim aÄŸzÄ± kanserine neden olabilecek lezyonlarÄ±n saptanmasÄ± ve bunlarÄ±n erken tedavisinin yapÄ±labilmesi için tanÄ±sal yöntem olan kolposkopi yapÄ±lmaktadÄ±r. Kolposkopi, tamamen aÄŸrÄ±sÄ±z bir iÅŸlem olmakla beraber, ÅŸüpheli bölgelerden görerek biyopsi alÄ±nmasÄ±na olanak saÄŸlar.
Jinekolojik kanserlerin tanÄ±sÄ± için bahsi geçen yöntemlerin dÄ±ÅŸÄ±nda, ultrason, MR ve bilgisayarlÄ± tomografi de kullanÄ±lÄ±r.
KadÄ±n kanserlerinde tedavi medikal, cerrahi veya radyoterapi ÅŸeklinde olabilirken bu yöntemler aynÄ± anda da kullanÄ±labilir. Tedavi yöntemi hastalÄ±ÄŸÄ±n türü, bulunduÄŸu organ ve evresine baÄŸlÄ± olarak deÄŸiÅŸmekte, hasta için en uygun tedavi belirlenmektedir.
Jinekolojik kanserlerden korunmanÄ±n en etkili yolu erken tanÄ±dÄ±r. Erken tanÄ±nÄ±n konulabilmesi için her kadÄ±nÄ±n rutin jinekolojik taramalarÄ±nÄ± yaptÄ±rmasÄ± gerekmektedir. Rutin taramalar içerisinde, genital muayene ve utrasonografi, smear testi, HPV DNA testi, kolposkopi eÅŸliÄŸinde revival biyopsi ve endometrial biyopsi bulunmaktadÄ±r.
KANSERDEN KORUNMAK Ä°Ã‡Ä°N AÅžILAR OLDUKÃ‡A FAYDALI
Rahim aÄŸzÄ± kanserinden korunmak için geliÅŸtirilmiÅŸ olan aÅŸÄ±lar da oldukça faydalÄ±dÄ±r. BazÄ± kanser türlerinin genetik iletimi mümkün olduÄŸu için, ailesinde bu tip kanserler olan bireylerin genetik tarama yaptÄ±rarak kendilerinde bu genetik olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±n tespit edilmesi de korunma açÄ±sÄ±ndan oldukça etkilidir.
BunlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda da, Ä°deal kilonun korunmasÄ±, tütün ve tütün ürünlerinden uzak durulmasÄ±, düzenli ve dengeli beslenme, hareketli bir yaÅŸam tarzÄ± jinekolojik kanserlerden korunmada etkili olmaktadÄ±r.
Kanser görülme sÄ±klÄ±ÄŸÄ±nda artÄ±ÅŸ, çeÅŸitli nedenlerle gebeliÄŸin daha ileri yaÅŸlara ertelenmesi gibi sebeplerle gebelik isteÄŸi olan bireylerin bu ÅŸanslarÄ±nÄ± koruyabilmek önem kazanmÄ±ÅŸtÄ±r. Yumurta veya embriyo dondurularak, tedavi sonrasÄ±nda gebelik ÅŸansÄ± saklÄ± tutulabilmektedir.