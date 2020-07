Rüyada yağmur görmek ne anlama gelir? Rüyada yağmur yağması tabiri

Rüyanın görüldüğü mekana ve yağmurun beraber görüldüğü şekle göre tabir değişse bile genel şekilde yağmur; zenginlik ve güzellik anlamlarını taşır. Ancak önceden de belirtildiği üzere yağmurun görülme tarzına göre tabir değişebilmektedir.



Rüya içerisinde yağmur çok şiddetli değil ise; anlık olarak sokakları boşaltacak derecede ve ortalığı felakete çevirmeyecek ise bu, bolluğa, rızka, bol kazanca ve ürüne işaret etmektedir. Yağmurun hane içinde yağması iyi biçimde yorumlanmaz. Bu rüyanın görülmesi, rüya sahibinin maddi anlamda bir kayıp yaşayacağına, onu sıkıntı ve sorunlara sokacağına işaret etmektedir. Kimi zaman hane içerisinde yağan yağmur, ev halkının yaşayacağı sorunlara işarettir.



Rüyada Yağmurun Yağması



Rüyada yağmurun yağması; hayırlara işarettir. Rüyayı gören kişi adına şifa ve kurtuluşu gösterir. Bireyin içerisinde yer aldığı kötü ruh halinden ayrılacağı, bedenin, ruhun hafifleyeceği, iç dünyasının rahatlayacağı anlamlarına gelmektedir. Rüya içerisinde yağmur yağması, bir başka yandan kıtlığın son bulacağı, şansızlığın, düşmanlıkların, uğursuzlukların bitmesi ve son bulması şeklinde tabir edilmektedir.



Rüyada Yağmurdan Islanmak



Rüyada yağmurdan ıslanmak; Allah'ın merhametine, şefkatine işarettir. Rüya içerisinde yağmur suyuyla sırılsıklam olduğunu gören birey, şansı ve talihi yüksek bir yıl geçirecektir. Bu rüya her manada bolluk ve berekete, mutluluğa ve huzura işarettir. Rüyasında yağmura çıkan birey, yanlışlarından pişmanlık duyar ve tövbe eder. Bu rüyanın rahmet yağmurlarında ıslanıp, dini manada gelişmeye ve maneviyatın yükseleceğine işaret eder.



Rüyada Yağmurun Suyunu İçmek



Rüyada yağmurun suyu içmek; hayırlara vesile olan bir yolculuğu tanımlar. Aynı şekilde bereket ile dolu geçecek olan günlerin habercisi olarak yorumlanabilir. Alın teriyle kazanılan ve biriktirilen kazançların sayesinde ev satın alınabilir. Maddi imkanların eskiye oran ile düzelmesi mümkün olacaktır. Bireyin İslami şartlara uygun bir hayat süreceğine işarettir. Yağmur suyun içen bireyin hastalıkları varsa hastalıklarından kurtulur.



Rüyada Yağmur Suyunu Görmek



Rüyada yağmur suyunu görmenin anlamı; bitmeyecek olan bir kısmetin bereketin olacağıdır. Hem oldukça hayırlı rüyadır hem de birey adına koşulların oldukça güzel olacağı bir geleceğe atacağı adımların habercisidir. Güzel bir yaşamı niteleyen yağmur suyunun, bireyin rızkının kesilmeyerek, rahat bir şekilde yaşam süreceğini de belirtir. Yağmur suyu çok ise kısmetler de o denli çoğalır ve bereketi çok olur. Az yağmur suyunu görmek ise; geçici olarak bireyi rahatlatacak olan bir maddi gelir şeklinde tanımlanır.



Rüyada Sağanak Yağan Yağmur Görmek



Rüya içerisinde yağan sağanak yağmurun anlamı eğer, her yere çok fazla gelmiyorsa, insanların evine dolup, taşıp zarara uğratmıyor ise bu durumda hayırlı ve güzel şeyler şeklinde tanımlanır. Bol kazanç sağlamak ve işlerde bereket gibi, yağmurun bir tek yere yağıyor olması hayırlara vesile değildir. Ancak bir yerin tamamına yağıyor ise bu, iyi ve güzel şeylere işaret etmektedir.



Rüya İçerisinde Yağmurda Yürümek



Rüya içerisinde yağmurda yürümek, oldukça hayırlı ve güzel şeylere işaret etmektedir. Yağmurun rüya içerisinde canlılara ve etrafa zarar verdiğini görmek ise; her zaman iyi ve güzel anlamları taşır. Rüyası içinde yağmurda yürüdüğünü gören birey, kendine dert etmiş olduğu, kuruntu yaptığı, boş konularda kendisini yıprattığı düşüncelerden kurtularak, sağlık bulur. Mutlu günlerine ve eski sağlığına geri dönecektir. Rüya içinde yağmurda yürümek ve ıslanmak güzel, hayırlı konulara vesile olur.