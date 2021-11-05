Rüyada oje sürmek ne anlama gelir? Rüyada el ve ayak tırnağına kırmızı, mavi, beyaz ve siyah oje sürmek

Rüyada oje sürmek genelde kötü olarak yorumlanan bir rüya türüdür. Bundan dolayı rüyada oje sürdüğünüzü görmek rüya tabircileri tarafından farklı anlamlarda yorumlanmıştır.



Rüyada Oje Sürmek



Rüyada oje sürdüğünü gören bir kişi dedikodu yapanları işaret eder. Gerçek hayatta pek çok kişi sizin dedikodunuzu yaptığı ve sizi kötü anlamda çekiştirdiğini ifade eder. Rüyada oje sürdüğünü gören rüya sahibinin dedikodusunun yapılması çevresi tarafından da hoş karşılanmaz. Bundan dolayı çevresine karşı da mahcup olur.



Rüyada Tırnağa Oje Sürmek



Rüyada tırnağına oje sürdüğünü gören bir kimse çok meraklı olduğunuza işaret eder. Çok meraklı bir kişiliğe sahip olduğundan dolayı çevresinde olan biten her şeyden haber olan kimsedir. Bunun için de zaman zaman çevresi ile bir takım sorunlar yaşayacağına işaret etmektedir. Rüya sahibinin aynı zamanda gösterişe de çok meraklı bir kimse olduğu açıkça belirtilmektedir. Rüya sahibi tırnağa oje sürdüğünü gördüyse evlilik hayatında bir takım problemlerin yaşayacağına eğer bekar ise aşk hayatında bir takım çıkmazlara gireceğine delalet eder.



Rüyada Kırmızı Oje Sürmek



Rüya sahibinin aile hayatında bir takım sorunlar yaşayacağına ve iş hayatında da işveren ile sıkıntılar yaşayacağına yorumlanır. Rüyada kırmızı oje sürdüğünü gören bir kimse çevresinde onu istemeyen kişilerin olduğunu ve çevresi tarafından kıskanılan bunun için de ona planlar yapıldığı anlamını vermektedir. Rüyada kırmızı oje sürmek karşı cinsi etkilemek ve onunla yakın ilişkiler kurmak istemesine yorumlanır.



Rüyada Beyaz Oje Sürmek



Rüyada beyaz oje sürmek genelde iyiye yorumlanır. Rüyada beyaz oje sürüldüğünü gören bir kimse çevresi ile yakın ilişkiler kuracağı ve çevresi ile fikir alışverişi bulunacağına yorulur.



Rüyada Mavi Oje Sürmek



Mavi oje bolluk ve bereket anlamında da kullanılır. Rüyada mavi oje süren bir kimsenin evinden bolluk ve bereketin eksik olmayacağı ve mal varlıklarının artacağına işaret eder.



Rüyada Siyah Oje Sürmek



Rüyada siyah oje sürdüğünü gören bir kimse çok yakın zamanda çok başarılı işlere imza atacağına ve bu başarılı işlerden de büyük maddi kazanç elde edeceğine işaret eder. Sürülen oje siyah ise kendi işinde çok yükseleceğine ve terfi alacağına işaret etmektedir.



Rüyada Pembe Oje Sürmek



Rüyada pembe oje sürdüğünü gören bir kişi hayırsız işlerin peşinden koştuğuna işaret eder. Kazancının haram yolu ile olduğunu ve helal işlerden uzaklaştığı anlamını taşımaktadır.



Rüyada Yeşil Oje Sürmek



Rüya sahibinin çok üstün ve akıl almaz olaylar yaşayacağına ve bu olaylar karşısında da çok şaşıracağı anlamını taşır.



Rüyada Mor Oje Sürmek



Rüya sahibinin rayında giden işlerinin biranda bozulacağına ve aksi durumların gelişeceğine işaret eder. Rüya sahibinin bundan dolayı hem iş hayatında hem de aile hayatında çok dikkatli ve tutarlı davranması gerekir.



Rüyada Simli Oje Sürmek



Rüyada simli oje sürdüğünü gören bir kimse hayırlı bir rüya gördüğünden emin olabilir. Başarılı bir hayat geçireceğine ve bu başarılardan dolayı da hem çevresini hem de ailesini gururlandıran bir kişi olacağı anlamına gelir. Genelde hayır olarak yorumlanır.