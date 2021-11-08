Rüyada kobra yılanı görmek ne anlama gelir? Rüyada yeşil kobra yılanından kaçmak, elini ısırması ve sokması

Rüyada kobra yılanı görmek, rüya sahibinin yakın çevresinde bir düşman olduğuna işaret eder. Aynı zamanda bu rüya bir uyarı niteliği taşır.



Rüyada Kobra Yılanı Görmek



Rüyada kobra yılanı görmek, rüya sahibinin hayatında kötü bir olay yaşanacağına işaret eder. Rüya sahibi çevresindeki kişilere karşı çok dikkatli olmalıdır. Rüyada yılan, en sık görülen rüyalar arasında yer alır.



Rüyada Yeşil Kobra Yılanı Isırması



Rüyada yeşil kobra yılanı ısırması, rüya sahibinin olağan bir durumun kötü sonuçlanacağına işaret eder.



Rüyada Kobra Yılanı Sokması



Rüyada kobra yılanı sokması, rüya sahibinin düşmanları ile bir savaşa gireceğini simgeler. Aynı zamanda bu rüya, rüya sahibinin düşmanlarını tanıyarak onları anlaması şeklinde de yorumlanır.



Rüyada Kobra Yılanından Kaçmak



Rüyada kobra yılanından kaçmak, düşmanlarınızdan size karşı gelecek bir kötülüğe yorumlanır. Ama bu davranışların sonucunda kişiler, tüm gücünü toplayarak düşmanlarını alt etmeyi başarır.





Rüyada Kobra Yılanı Öldürmeye Çalışmak



Rüyada kobra yılanı öldürmeye çalışmak, rüya sahibinin önemli maddi kayıplar yaşayacağı anlamına gelir. Çevrenizdeki bazı kişilerden sinirinizi bozacak sözler ya da iğneleyici cümleler de duyabilirsiniz.



Rüyada Renkli Kobra Yılanı Görmek



Rüyada renkli kobra yılanı görmek, düşmanlarınızdan kötü severler geleceğine işaret eder. Rüya sahibi, düşmanlarından gelecek bir iftiraya, hakarete ve kötü söze maruz kalabilir.



Rüyada Kobra Yılanı Beslemek



Rüyada kobra yılanı beslemek, rüya sahibinin biri ile sözlü bir tartışmaya gireceğine işaret eder.



Rüyada Kobra Yılanı Boğmak



Rüyada kobra yılanı boğmak, rüya sahibinin başlangıçta iyi olan bir şeyinin kötü bir şekilde sonuçlanacağına işaret eder. Aynı zamanda bu rüya evlilik ya da nişan sonrasında haneye girecek yeni biri olarak yorumlanır.



Rüyada Kobra Yılanının Başını Koparmak



Rüyada kobra yılanının başını koparmak, hanenize girmek isteyen kötü niyetli bir kadın olduğunu simgeler. Bu kişiye karşı çok dikkatli olmanız gerekir.



Rüyada Evde Kobra Yılanı Beslemek



Rüyada evde kobra yılanı beslemek, büyük bir hüsran, maddi kayıp ve sıkıntı yaşayacağınız anlamına gelir. Bu rüya, maddi kayıpların aniden artacağına işaret eder.



Rüyada Beyaz Kobra Yılanı Görmek



Rüyada beyaz kobra yılanı görmek, rüya sahibinin harcamalarını yaparken çok dikkatli davranması gerekir.



Rüyada Büyük Kobra Yılanı Görmek



Rüyada büyük kobra yılanı görmek, rüya sahibinin hiç beklemediği ve çok güvendiği birinden büyük bir zarar göreceğini simgeler.



Rüyada Bordo Kobra Yılanı Görmek



Rüyada bordo kobra yılanı görmek, evinize dost görünümlü olarak giren birinin kötü niyetli planlar içinde olduğunu simgeler.



Rüyada Evde Yılan Görmek



Bu rüya, rüya sahibinin zor ve sıkıntılı zamanlar geçireceğine işaret eder. Bu nedenle çok dikkatli olması gerekir.



Rüyada Kobra Yılanı Tutmak



Rüyada kobra yılanı tutmak, rüya sahibini maddi sıkıntıya sokacak bir olay yaşanacağına işaret eder. Bekar kişilerin bu rüyayı görmesi çok daha tehlikelidir. Çünkü evlilik ya da nişan girişimi hüsranla sonuçlanabilir.



Rüyada Denizde Kobra Yılanı Görmek



Rüyada denizde kobra yılanı görmek, rüya sahibinin, çevresindeki kişiler tarafından duyduğu sözlerden dolayı büyük üzüntü duyacağına işaret eder.



Rüyada Dev Yeşil Kobra Yılanı Görmek



Rüyada dev yeşil kobra yılanı görmek, rüya sahibinin, kötü bir haber alarak büyük bir üzüntü yaşayacağına işaret eder.



Rüyada Evde Kobra Yılanı Görmek



Rüyada evde kobra yılanı görmek, rüya sahibinin uzun zamandır beklediği bir şeyin olumsuz bir şekilde sonuçlanacağına işaret eder.



Rüyada Evcil Kobra Görmek



Rüyada evcil kobra yılanı görmek, sonucunun iyi olmasını beklediğiniz bir şeyin olumsuz sonuçlandığını görerek üzüleceğinizi simgeler. Rüyada yeşil yılandan kaçtığını gören kişi, iyi gibi görünen kişiler tarafından zarara uğrar.



Rüyada Yeşil Kobra Yılanı



Rüyada yeşil kobra yılanı görmek, kötü niyetli bir kadına ya da gizli bir düşmana işaret eder. Bir diğer tabire göre ise bu rüya, rüya sahibinin maddi kazancının biteceğine ya da azalacağına işaret eder.