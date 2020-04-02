Rüyada Kelebek Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada kelebek pek çok farklı şekilde ve anlamda görülebilmektedir. Buna bağlı olarak rüya tabirleri değişkenlik gösterir. Rüyanızda kelebeği nasıl gördüğümüze dair farklı yorumları okuyabilir ve buna göre gelecek hakkında değerlendirme yapabilirsiniz.

Rüyada Kelebek Görmek

Rüyada kelebek görmek gerçek aşkı bulmak ve mutluluk ile huzuru yakalamak anlamına gelmektedir. Ayrıca kişinin müjdeli bir haber alacağını ve bu haberin yalnızca kendisini değil, çevresindeki insanlarda mutlu edeceğine dair delalet eder.

Rüyada Kelebek Öldürmek

Rüyada kelebek öldürmek ya da rüyasında kişinin ölü bir kelebek görmesi, hayatına girecek ve ona zarar verecek bir kişiyi fark etmesine işaret eder. Aynı zamanda onun planlarını alt üst edeceği ve bozacağı anlamına da gelmektedir.

Rüyada Kelebek Yakalamak

Rüyada kelebek yakalamak hayırlı işlere yorumlanır. Özellikle rüya sahibinin yaptığı bir durumdan ötürü pişmanlık duyacağın anlatır. Aynı zamanda çevresindeki insanlardan ve ailesinden özür dileyeceğine işaret eder.

Rüyada Kelebek Konması

Rüyada kelebek konması rüyayı gören kişinin sevdiği insandan istediği ilgi ve alakayı görmediği anlamı çıkmaktadır. Bu yüzden çok sevilmediğini hissetmesi ve üzüntü içerisine girmesine de ifade edilir.

Rüyada Kelebek Sürüsü Görmek

Rüyada kelebek sürüsü görmek rüyayı gören kişinin çevresinde tatlı dilli insanların olduğunu, ancak bu insanların düşmanlık beslediğini anlatır. Bu sebepten dolayı bir süre yaşamında mutsuz ve üzüntülü bir hayat süreceğine dair işaret eder.

Rüyada Uçan Kelebek Görmek

Rüyada uçan kelebek görmek gelecek olan güzel haberlerin vesilesidir. Özellikle rüya sahibinin gönlü ve eli bol kişilerle tanışacağını anlatır.

Rüyada Mavi Kelebek Görmek

Rüyada mavi kelebek görmek olumlu işlere ve özgürlüğe yorulur. Ayrıca rüya sahibinin düşmanlara sahip olacağı ve bu kişilerden kolayca kurtulacağına işaret eder.

Rüyada Beyaz Kelebek Görmek

Rüyada beyaz kelebek görmek aileden uzak olduğunda onları özleyeceği ve duygusal anlar yaşanacağını anlatır.

Rüyada Büyük Kelebek Görmek

Rüyada büyük kelebek görmek rüya sahibinin sevdiği insandan ilgi görmemesini anlatır. Bu nedenden dolayı üzüldüğünü gösterir.