Rüyada kan tükürmek ne anlama gelir? Rüyada öksürerek, ağız dolusu, siyah ve balgamlı kan tükürmenin anlamı

En rahatsız edici rüyalardan biri rüyada kan tükürmek olarak öne çıkar. Ancak farklı şekillerde ve biçimlerde bazı zamanlar rüyada kan tükürmesi görünebilir. Böyle durumlarda uzman rüya tabircilerinin yorumları incelenerek gelecek üzerine bilgi alınabilir.



Rüyada Kan Tükürmek



Rüyada kan tükürmek rüya sahibinin ailesi ve yakın çevresi ile dostlarından duyacağı kalp kırıcı sözleri işaret eder. Aynı zamanda haksız kazanç ile beraber haram yoldan mal elde etmek üzerine rivayet edilir. Bu sebepten dolayı rüya sahibinin ciddi anlamda maddi ve manevi olarak kayıplar yaşayabileceğine işaret etmektedir.



Rüyada Öksürerek Kan Tükürmek



Rüyada öksürerek kan tükürmek rüya sahibinin maddi anlamda belli oranda rahatlayacağı üzerine yorumlanır. Ayrıca kişinin kendisine yeni bir hayat kurabileceğine ve yeni bir iş sahibi olabileceği üzerine işaret etmektedir. Zenginleşmek üzerinde yorumlanması ile beraber, aynı zamanda hadsiz bir kişiye haddini bildirmek üzerine de rivayet edilir. Aşırı oranda para harcamaya karşı rüya sahibini uyaran bir rüya olarak da öne çıkar.



Rüyada Ağız Dolusu Kan Tükürmek



Rüyada ağız dolusu kan tükürmek rüya sahibinin yaptığı bazı hatalar nedeniyle, vicdan azabı çekeceği yönünde rivayet edilir. Aynı zamanda yaptığı hatalardan sonra bu hataları düzeltmek için girişimlerde bulunacağına yorulur. Başka rüya alimlerine göre ise bazı hastalıklardan kurtulmak ve eski sağlığına kavuşmak üzerine işaret eder.



Rüyada Siyah Kan Tükürmek



Rüyada siyah kan tükürmek rüya sahibinin özel ve iş hayatında gerçekleştirdiği başarılar nedeniyle, arkasından konuşan insanlar olduğuna yönelik yorumlanır. Bunlara karşı ise rüya sahibinin çok üzüleceği ve moralinin bozulacağı yönünde delalet etmektedir.



Rüyada Balgamlı Kan Tükürmek



Rüyada balgamlı kan tükürmek rüya sahibinin çocukları nedeniyle bazı üzücü olaylar yaşayabileceği üzerine işaret eder. Bazı durumlarda ise rüya sahibi için mal ve mülk artışı ile iyi bir kazanç üzerine yorumlanır.