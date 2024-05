Çeşme’de sadece kum, güneş, deniz, eğlence, ot yok; sanat da var

Haberin Devamı

Sonradan öğrendim ki eşim zaten konuk eğitimciler arasındaymış.

‘Fotoğrafların diliyle koçluk eğitimi’ olarak özetleyebileceğim Points of you kartlarıyla iki günlük atölye çalışması yapacakmış.

Hal böyle olunca kızımızı ve can dostumuzu da yanımıza alarak Çeşme’nin yolunu tuttuk.

Etkinliğin adresi tıpkı geçtiğimiz yılki gibi yine Çeşmeköy oldu.

Ormanlarla kaplı eşsiz doğası…

Minimalist dekorasyonu…

Ağırlıklı olarak kendi yetiştirdiği ürünlerin malzemelerin kullanıldığı mutfağıyla bütünsel huzuru estetikle buluşturan bu yaşam merkezinde sanat dolu 4 gün geçirdik.

Daha çok takı sanatçısı olarak bilinen ama ressamlık yönü de en az onun kadar ağır basan Özlem (Yörük), bu yılki çalıştaya tema olarak ‘Hakikat Ötesi’ni seçmiş.

Vermek istediği mesaj aslında net:

Günümüzde her alanda yaşanan emek hırsızlığına sanat dünyasında da sıkça rastlandığına dikkat çekmek…

Özgün olmayanı, kendine ait olmayanı, gerçek olmayanı özgün üretimiymiş, gerçekmiş gibi yansıtan ve paylaşan anlayışa tepki göstermek…

Bir anlamda farkındalık yaratmak…

Sanatta başlayacak bu duyarlılık sayesinde tüm toplumu yalan işlerle mücadelede pozitif yönde etkileyebilmek…

Bu hedefle Türkiye’nin dört bir yanından 10 ressamı (Deniz Gökduman, Ece Gauer, Esra Yıldırım, ⁠Fatih Şimşek, Hakan Çapkan, ⁠Kadir Akyol, Nevres Akın, Nini Önözden, Nur Aydın Evrensel ve Zahit Yıldız) aynı çatı altında toplamış.

Hepsiyle tanışma, sohbet etme, aynı ortamı-masayı paylaşma, aynı havayı soluma, farklı teknik ve disiplinleri tanıma imkânımız oldu.

Kıymetli dostluklar edindiğimiz gibi çok değerli bilgiler de öğrendik.

Çalıştayın ikinci günü onur konuğu olarak organizasyona dahil olan ressam, yazar, düşün insanı, siyasetçi vs. Bedri Baykam’ı sürpriz doğum günü kutlamasıyla karşıladık.

Baykam, çalıştayın teması olan hakikat ötesi (post truth) kavramı ve gerçek olmayan sanat üzerine düşüncelerini paylaştığı söyleşisiyle bizleri adeta başka bir boyuta götürdü.

Sevgili Özlem gerek hazırladığı içerik gerek aynı potada buluşturduğu sanatçı dostları gerek kendi sanatçı ruhu gerek çalışkanlığı ile her an her yerdeydi.

Keza sevgili İlhan her zamanki gibi hoş sohbeti, güler yüzü, misafirperverliği, bitmek bilmeyen enerjisiyle her şeyin kusursuz olması için canla başla koşuşturdu.

Bu organizasyonda beni tek hayal kırıklığına uğratan şey ise yerel yöneticilerin ilgisizliği oldu.

Davet edildiklerine ve ilgili birimlerine hatırlatma yapıldığına şahit olmuş biri olarak…

Alaçatı ve Çeşme’de sanat atmosferini hâkim kılmak, sanatsal üretimi artırmak ve sanatsal refleksin gelişmesi adına organize edilmiş bir etkinliğe…

Sanata, sanatçıya bir 5 dakika dahi ayrılamayışının nedenini anlamak mümkün değil.

Gelselerdi, bu ortama şahitlik etselerdi onlar açısından da çok güzel ve verimli olurdu.

O anlamda bence çok şey kaçırdılar.

///

Kalemine sağlık Erhan kardeş

SEVGİLİ meslektaşım Erhan Gülenç, Yeni Asır’dan emekli olduktan sonra yoluna kendi adını taşıyan internet sitesiyle devam ediyor.

Ve yine güzel işlere imza atıyor.

Gazete Ege, Sabah ve Yeni Asır’da birlikte mesai yaptığım kardeşime -biraz gecikmeli de olsa- ‘hayırlı olsun’ dileklerimi iletiyorum.

Ve bugün onun sitesinden öğrendiğim iki haberi sizlerle paylaşmak istiyorum.

* İzmir kültür envanterine kayıtlı, kentin simge binalarından Türk Ticaret Bankası İzmir Şubesi Binası’nın sahibi belli olmuş.

Yaklaşık 20 yıldır boş duran Konak’taki Deniz Ticaret Odası’nın karşısındaki tarihi binayı, My Otel ve My Plaza’nın sahibi olan Süleyman Hakan Aydın satın almış.

Tarihi yapıların restorasyonunda uzmanlaşan Umart firması da binayı butik otele dönüştürmek için çalışmalara başlamış.

* İzmir’in önde gelen nakliyat ve lojistik firmalarından Günaydın Group, sahibi olduğu Atos Uluslararası Nakliyat’ı Burak Utku ve Tarkan Bakırlı’ya satmış.

Şirketin unvanı Atos Taşımacılık A.Ş. olarak değiştirilmiş.

Bakırlı, 31 Mart seçimlerinde AK Parti’den Urla Belediye Başkan adayı olmuş, CHP’li Selçuk Balkan karşısında oyların yüzde 17.94’ünü alabilmişti.